Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto: Kasvirohdosvalmisteiden saatavuutta parannettava – rohkea sääntelyuudistus tukisi kansanterveyttä ja elinkeinoelämää
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on jättänyt lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä, joka koskee apteekkitalouden uudistusta ja itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamista. Lausunnossaan liitto esittää, että myyntiluvalliset kasvirohdosvalmisteet tulisi mahdollistaa tulevaisuudessa myyntiin myös apteekin ulkopuolella.
Liitto tuo esiin, että kasvirohdosvalmisteiden asema on Suomessa tällä hetkellä epäjohdonmukainen. Samoja kasveja sisältävät valmisteet voivat olla myynnissä ravintolisänä, perinteisenä kasvirohdosvalmisteena tai myyntiluvallisena kasvirohdosvalmisteena. Jos valmisteelle haetaan indikaatio ja korkeamman statuksen myyntilupa lääkevalmisteena, sen myynti rajautuu vain apteekkeihin. "Tämä toimii käytännössä rangaistuksena niille rohdoskasvien maahantuojille ja kotimaisille valmistajille, jotka pyrkivät kehittämään turvallisia ja laadukkaita kasvirohdosvalmisteita", toteaa liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Liitto muistuttaa, että jo nykyisin perinteisiä kasvirohdosvalmisteita, kuten punahattu-uutetta, voi myydä apteekin ulkopuolella. Tätä käytäntöä tulisi laajentaa myös myyntiluvallisiin valmisteisiin, jos ne täyttävät itsehoitotuotteiden turvallisuuskriteerit ja myyntiluvan haltija tätä hakee.
"Tuntuu edelleen oudolta, että kasvirohdosvalmiste, joka on Ruotsissa vapaassa myynnissä, on Suomessa rajattu vain apteekkiin. Nyt olisi tarpeen myös tällaiset epäkohdat korjata", Rönkkö toteaa.
Euroopassa kasvirohdosvalmisteita myydään laajasti apteekkien ulkopuolella esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Alankomaissa. Suomella olisi nyt erinomainen mahdollisuus osoittaa, että rohkea sääntelyuudistus voi avata uusia mahdollisuuksia terveystuotekaupalle, luonnontuotealalle, kotimaiselle rohdoskasviviljelylle ja elinkeinoelämälle laajemmin.
"Luonnonlääkkeiden käyttäjäkunta kasvaa jatkuvasti. On selvää, että kuluttajien saavutettavuus ja valinnanvapaus paranee, jos kasvirohdosvalmisteita saa myös terveyskaupasta asiantuntevan neuvonnan yhteydessä", Rönkkö jatkaa.
Hallitus on valmistelemassa merkittävää sääntelyuudistusta itsehoitolääkkeiden vapauttamiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja hallituksen esityksestä ja asetusmuutosehdotuksista, jotka käsittelevät apteekkitalouden kokonaisuudistusta sekä rajattua itsehoitolääkevalikoimaa, johon kuuluvia lääkkeitä voisi jatkossa myydä myös apteekkien ulkopuolella. Lausuntoaika 30.6.–18.8.2025.
Yhteyshenkilöt
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin. Liittoon kuuluu noin 120 luontaistuotealan erikoiskauppaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa terveystuotealaa myös Suomessa – Ruohonjuuri mukana rakentamassa kestävää hyvinvointia yli rajojen6.8.2025 09:53:47 EEST | Tiedote
Kolme terveystuotealan toimijaa Pohjoismaista – ruotsalainen Hälsokraft HK Holding, suomalainen Ruohonjuuri Oy ja norjalainen Kinsarvik/Goodlife – ovat tiivistämässä yhteistyötään luodakseen vahvemman yhteispohjoismaisen verkoston. Tavoitteena on vahvistaa asemaa paikallisilla markkinoilla, jakaa osaamista ja edistää kestävää hyvinvointia laaja-alaisesti.
Nordic Collaboration to Enhance Health and Wellbeing Across the Region5.8.2025 12:38:26 EEST | Press release
Ruohonjuuri (FI) + Kinsarvik (NO) + Hälsokraft (SWE) Hälsokraft HK Holding, a well-established Swedish health retail group, Ruohonjuuri, a Finnish pioneer in organic and sustainable products and Kinsarvik/Goodlife, a leading Norwegian natural health retailer, are excited to announce the strengthening of their collaboration to enhance their presence across the Nordic region.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme