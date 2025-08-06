Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto: Kasvirohdosvalmisteiden saatavuutta parannettava – rohkea sääntelyuudistus tukisi kansanterveyttä ja elinkeinoelämää

Liitto tuo esiin, että kasvirohdosvalmisteiden asema on Suomessa tällä hetkellä epäjohdonmukainen. Samoja kasveja sisältävät valmisteet voivat olla myynnissä ravintolisänä, perinteisenä kasvirohdosvalmisteena tai myyntiluvallisena kasvirohdosvalmisteena. Jos valmisteelle haetaan indikaatio ja korkeamman statuksen myyntilupa lääkevalmisteena, sen myynti rajautuu vain apteekkeihin. "Tämä toimii käytännössä rangaistuksena niille rohdoskasvien maahantuojille ja kotimaisille valmistajille, jotka pyrkivät kehittämään turvallisia ja laadukkaita kasvirohdosvalmisteita", toteaa liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Liitto muistuttaa, että jo nykyisin perinteisiä kasvirohdosvalmisteita, kuten punahattu-uutetta, voi myydä apteekin ulkopuolella. Tätä käytäntöä tulisi laajentaa myös myyntiluvallisiin valmisteisiin, jos ne täyttävät itsehoitotuotteiden turvallisuuskriteerit ja myyntiluvan haltija tätä hakee.

"Tuntuu edelleen oudolta, että kasvirohdosvalmiste, joka on Ruotsissa vapaassa myynnissä, on Suomessa rajattu vain apteekkiin. Nyt olisi tarpeen myös tällaiset epäkohdat korjata", Rönkkö toteaa.

Euroopassa kasvirohdosvalmisteita myydään laajasti apteekkien ulkopuolella esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Alankomaissa. Suomella olisi nyt erinomainen mahdollisuus osoittaa, että rohkea sääntelyuudistus voi avata uusia mahdollisuuksia terveystuotekaupalle, luonnontuotealalle, kotimaiselle rohdoskasviviljelylle ja elinkeinoelämälle laajemmin.

"Luonnonlääkkeiden käyttäjäkunta kasvaa jatkuvasti. On selvää, että kuluttajien saavutettavuus ja valinnanvapaus paranee, jos kasvirohdosvalmisteita saa myös terveyskaupasta asiantuntevan neuvonnan yhteydessä", Rönkkö jatkaa.

Hallitus on valmistelemassa merkittävää sääntelyuudistusta itsehoitolääkkeiden vapauttamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja hallituksen esityksestä ja asetusmuutosehdotuksista, jotka käsittelevät apteekkitalouden kokonaisuudistusta sekä rajattua itsehoitolääkevalikoimaa, johon kuuluvia lääkkeitä voisi jatkossa myydä myös apteekkien ulkopuolella. Lausuntoaika 30.6.–18.8.2025.