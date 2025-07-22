Farmer Time Finland toi yhteen nuoret ja maataloustuottajat – nyt pohjalaisinnovaatio edustaa Suomea Euroopan hankekilpailussa
Suomi on valinnut ehdokkaansa vuosittaiseen EU:n ”Agricultural and Rural Inspiration Awards” -kilpailuun. Tänä vuonna Suomea edustaa muun muassa ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskapin luotsaama Farmer Time Finland -hanke. Hankkeessa tuotiin maataloustuotanto lähelle lapsia ja nuoria innovatiivisin keinoin, suoraan maatilalta heidän ruudulleen mm. Teamsin, Zoomin tai WhatsAppin kautta.
Luonnollinen yhteys kaupungin ja maaseudun välille
Kolmivuotinen pilottihanke Farmer Time Finland toi yhteen maataloustuottajat ja lapset digitaalisesti toteuttamalla matalan kynnyksen reaaliaikaisia maatilavierailuja luokkahuoneisiin. Oppilaat saivat seurata viljelijän työtä peltojen, eläinten ja koneiden parissa videoyhteyden avulla. Samalla he saivat esittää kysymyksiä, ja oppiminen jatkui tehtävien kautta. Hankkeen ja koulujen välinen yhteistyö oli pitkäjänteistä, joten sama ryhmä sai seurata maatilan elämää eri vuodenaikoina.
Hankkeen kohderyhmäksi valikoitui nuoret, sillä heillä on sekä kuluttajina että mahdollisina tulevaisuuden päättäjinä keskeinen rooli siinä, millaiseksi ruoantuotanto Suomessa tulevina vuosina muodostuu. Hankkeen tavoitteena oli myös houkutella nuoria luonnonvara-alalle.
– Kaupungistumisen voimistuessa ja maatilojen lukumäärän vähentyessä yhä harvemmalla lapsella on mahdollisuus päästä seuraamaan maataloustuottajan työtä lähietäisyydeltä. Lisäksi kuluttajien tietämys suomalaisesta ruoantuotannosta on paikoitellen heikko. Farmer Time Finland kehitettiin vastaamaan juuri näihin haasteisiin, kertoo ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskapin johtaja Meira-Pia Lohiluoma.
Hanketta sai EU:n maaseuturahoitusta, jonka myönsi Leader-ryhmä Aktion Österbotten.
ARIA-kilpailu tuo esiin innovaatioita ympäri Eurooppaa
Vuodesta 2019 järjestetty Agricultural and Rural Inspiration Awards (ARIA) -kilpailu nostaa esiin paikallisesti toteutettuja toteutettuja, EU:n maaseuturahoitusta saaneita hankkeita, jotka ovat vihreitä, älykkäitä, sosiaalisesti osallistavia, innovatiivisia ja kestäviä. Tänä vuonna kilpailun erityisenä teemana on sukupolvenvaihdos, joten etsinnässä oli siis erityisesti hankkeita, jotka tukevat maaseudun taloutta ja innostavat nuoria vaikuttamaan maaseutuyhteisöjen tulevaisuuteen.
– Innostuimme välittömästi huomatessamme kilpailun tämänvuotisen teeman. Ymmärsimme heti, että Farmer Time Finland vastaa täydellisesti kilpailun hakukuulutukseen, ja siksi päädyimmekin yhdessä ELY-keskuksen kanssa ehdottamaan sitä Suomen edustajaksi. Ilahduimme valtavasti kuullessamme, että ehdotuksemme meni läpi valtakunnallisessa tarkastelussa, kertoo kehittämisasiantuntija Piritta Syrjälä Aktion Österbottenista.
Kilpailua järjestää Euroopan maaseutuverkostoyksikkö (EU CAP Network) yhdessä Euroopan komission kanssa. Kilpailun finalistit selviävät syksyn aikana, ja palkintojenjakotilaisuus järjestetään Brysselissä joulukuussa.
Yhteyshenkilöt
Meira-Pia Lohiluoma
Johtaja, ProAgria ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
meira-pia.lohiluoma@proagria.fi
050 568 5515
Piritta Syrjälä
Kehittämisasiantuntija, Aktion Österbotten
piritta.syrjala@aktion.fi
050 554 7669
Juulia Tuominen
maaseutuviestinnän koordinaattori, Pohjanmaan ELY-keskus
juulia.tuominen @ely-keskus.fi
050 380 7144
Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.
