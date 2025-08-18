Sinustako talviagentti? Etsimme innokkaita liikkujia arvioimaan talvihoidon laatua ja esteettömyyttä
Viime talvena aloitettu tehostettu kunnossapito kävelyn ja pyöräilyn pääreiteillä jatkuu Vaasassa. Laatua arvioimaan etsitään nyt innokkaita talviliikkujia. Talviagenteilla on mahdollisuus vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn pääreittien kunnossapitoon ja olosuhteisiin. Aktiivisten agenttien kesken arvotaan kuukausittain palkinnoksi lahjakortteja.
Talvikaudella 2024–2025 lähes 300 pyöräilijää ilmoittautui arvioimaan talvihoidon laatua. Tulevalle kaudelle mukaan toivotaan pyöräilijöiden lisäksi kävelijöitä sekä eri apuvälineitä käyttäviä, kuten rollaattorilla, pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa liikkuvia, jotta esteettömyys eri tilanteissa tulisi kattavasti arvioitua.
– Talviagentit arvioivat kävelyn ja pyöräilyn pääreittien talvihoidon laatua ja raportoivat siitä. Talviagenttien antama palaute on tärkeässä roolissa ja talvihoitoa myös kehitetään agenttien huomioiden perusteella, projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.
Varsinainen raportointi on helppoa ja nopeaa. Palautetta kysytään kerran viikossa verkkopohjaisella kyselyllä, johon täytetään arvosana koetusta laadusta. Kyselyyn voi antaa myös sanallista palautetta hyvistä ja parannettavista asioista.
Kysely lähetetään viikoittain, mutta palautetta voi antaa myös harvemmin. Osallistuminen ei vaadi ylimääräistä liikkumista, vaan normaalit arki- ja harrastusmatkat riittävät. Agenteille ei myöskään jaeta tiettyjä reittejä, vaan he voivat antaa palautetta kaikista tehostetun talvihoidon piirissä olevista väylistä.
Agenteille järjestetään koulutustilaisuus, joissa kerrotaan tarkemmin arvioitavista väylistä ja arviointiperusteista.
Ilmoittautuminen talviagentiksi päättyy 21.9.2025. Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta.
Tehostettu talvikunnossapito on osa Vaasan pyöräilyallianssin toimintaa, jossa GRK vastaa tehostetun talvikunnossapidon urakasta ja Sitowise talviagenttien avulla toteutettavan asiakastyytyväisyyden mittauksesta. Vaasan kaupunki järjestää talviagenttien koulutukset ja mahdolliset muut agenteille pidettävät tilaisuudet.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Samuli Huusko
Kävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööri, Vaasan kaupunki
puh. 0403545778, samuli.huusko@vaasa.fi
Milla Talja
Vanhempi asiantuntija, Sitowise
milla.talja@sitowise.com
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vill du bli vinteragent? Vi söker ivriga vintermotionärer för att bedöma kvaliteten och tillgängligheten på vinterunderhållet18.8.2025 17:15:32 EEST | Pressmeddelande
Det effektiverade underhållet av gång- och cykelhuvudlederna, som inleddes förra vintern, fortsätter i Vasa. Nu söker vi ivriga vintermotionärer som vill bedöma kvaliteten på vinterunderhållet. Som vinteragent har du möjlighet att påverka underhållet och förhållandena på gång- och cykelhuvudlederna. Bland de aktiva agenterna lottas presentkort ut som vinst varje månad.
Vasa medborgarinstitut Almas läsår börjar i september – anmälningarna är i full gång18.8.2025 13:00:00 EEST | Pressmeddelande
Läsåret 2025–26 vid Vasa medborgarinstitut Alma startar, och kurserna börjar från och med den 8.9.2025. Anmälningen till kurserna började redan i maj och pågår fortfarande. Förutom höstens 2025 kurser kan man redan nu anmäla sig till många av vårens 2026 kurser.
Vaasan kansalaisopisto Alman lukuvuosi alkaa syyskuussa – ilmoittautuminen käy vilkkaana18.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan kansalaisopisto Alman lukuvuosi 2025–26 käynnistyy, ja kurssit alkavat 8.9.2025 lähtien. Ilmoittautuminen kursseille alkoi jo toukokuussa ja jatkuu edelleen. Syksyn 2025 kurssien lisäksi moniin kevään 2026 kursseihin voi ilmoittautua jo nyt.
Roparnäsvägen får ett nytt farthinder – byggarbetena påverkar trafiken från och med den 18 augusti18.8.2025 10:48:00 EEST | Pressmeddelande
På Roparnäsvägen byggs vid Aspnäsvägen ett upphöjt övergångsställe som ska fungera som farthinder. Arbetena inleds måndagen den 18 augusti 2025 och beräknas pågå i cirka två veckor.
Huutoniementielle uusi hidaste – rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen 18.8. alkaen18.8.2025 10:47:38 EEST | Tiedote
Huutoniementielle Haapaniementien kohdalle rakennetaan hidasteeksi korotettu suojatie. Työt aloitetaan maanantaina 18.8.2025 ja niiden arvioitu kesto on noin kaksi viikkoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme