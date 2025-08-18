Sinustako talviagentti? Etsimme innokkaita liikkujia arvioimaan talvihoidon laatua ja esteettömyyttä

Talvikaudella 2024–2025 lähes 300 pyöräilijää ilmoittautui arvioimaan talvihoidon laatua. Tulevalle kaudelle mukaan toivotaan pyöräilijöiden lisäksi kävelijöitä sekä eri apuvälineitä käyttäviä, kuten rollaattorilla, pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa liikkuvia, jotta esteettömyys eri tilanteissa tulisi kattavasti arvioitua.

– Talviagentit arvioivat kävelyn ja pyöräilyn pääreittien talvihoidon laatua ja raportoivat siitä. Talviagenttien antama palaute on tärkeässä roolissa ja talvihoitoa myös kehitetään agenttien huomioiden perusteella, projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.

Varsinainen raportointi on helppoa ja nopeaa. Palautetta kysytään kerran viikossa verkkopohjaisella kyselyllä, johon täytetään arvosana koetusta laadusta. Kyselyyn voi antaa myös sanallista palautetta hyvistä ja parannettavista asioista.

Kysely lähetetään viikoittain, mutta palautetta voi antaa myös harvemmin. Osallistuminen ei vaadi ylimääräistä liikkumista, vaan normaalit arki- ja harrastusmatkat riittävät. Agenteille ei myöskään jaeta tiettyjä reittejä, vaan he voivat antaa palautetta kaikista tehostetun talvihoidon piirissä olevista väylistä.

Agenteille järjestetään koulutustilaisuus, joissa kerrotaan tarkemmin arvioitavista väylistä ja arviointiperusteista.

Ilmoittautuminen talviagentiksi päättyy 21.9.2025. Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta.

Tehostettu talvikunnossapito on osa Vaasan pyöräilyallianssin toimintaa, jossa GRK vastaa tehostetun talvikunnossapidon urakasta ja Sitowise talviagenttien avulla toteutettavan asiakastyytyväisyyden mittauksesta. Vaasan kaupunki järjestää talviagenttien koulutukset ja mahdolliset muut agenteille pidettävät tilaisuudet.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.