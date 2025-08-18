Strategiaesitys etenee aluevaltuuston neuvottelutoimikuntaan
Aluehallitus antoi hyvinvointialuejohtajan esityksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosien 2026–2029 strategiaksi aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäväksi.
Strategian kommentointiin osallistuminen
— Haluamme uudistaa palvelujamme asiakaskeskeisesti, vahvistaa luottamusta palveluihin sekä rohkeasti uudistaa palveluja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Hyvin käynnistyneet omalääkäripilotit ja digitaaliset ratkaisut ovat tästä hyvinä esimerkkeinä. Uudistamme strategiaamme yhdessä henkilöstön kanssa asukkaita, yhteistyötahoja, yrityksiä, järjestöjä ja kuntia kuullen, toteaa hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.
Hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö, yritykset, järjestöt ja muut keskeiset sidosryhmät voivat kommentoida strategiaesitystä Otakantaa.fi-palvelussa 18.8.-18.9.2025 välisenä aikana. Kunnilta ja HUS-yhtymältä pyydetään lausunnot Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta sähköisesti. Myös lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet osallistuvat strategian kommentointiin.
Esityslistan muut asiat käsiteltiin ja päätettiin esityksen mukaisesti.
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
