Strategiaesitys etenee aluevaltuuston neuvottelutoimikuntaan

18.8.2025 17:25:57 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Aluehallitus antoi hyvinvointialuejohtajan esityksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosien 2026–2029 strategiaksi aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäväksi.

Strategian kommentointiin osallistuminen

— Haluamme uudistaa palvelujamme asiakaskeskeisesti, vahvistaa luottamusta palveluihin sekä rohkeasti uudistaa palveluja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Hyvin käynnistyneet omalääkäripilotit ja digitaaliset ratkaisut ovat tästä hyvinä esimerkkeinä. Uudistamme strategiaamme yhdessä henkilöstön kanssa asukkaita, yhteistyötahoja, yrityksiä, järjestöjä ja kuntia kuullen, toteaa hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.

Hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö, yritykset, järjestöt ja muut keskeiset sidosryhmät voivat kommentoida strategiaesitystä Otakantaa.fi-palvelussa 18.8.-18.9.2025 välisenä aikana. Kunnilta ja HUS-yhtymältä pyydetään lausunnot Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta sähköisesti. Myös lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet osallistuvat strategian kommentointiin.

Esityslistan muut asiat käsiteltiin ja päätettiin esityksen mukaisesti.

Länsi-Uusimaahyvinvointialuealuehallitus

Välfärdsområdesstyrelsen inledde uppdatering av strategin och godkände en planeringsram för ekonomiplanen16.6.2025 17:48:46 EEST | Tiedote

Vid sitt första sammanträde inledde den nya välfärdsområdesstyrelsen beredningsprocessen för att uppdatera välfärdsområdets strategi för åren 2026–2029. Dessutom godkände välfärdsområdesstyrelsen en planeringsram för ekonomiplanen 2026–2028 och utsåg en representant till HUS-sammanslutningens extra stämma. Välfärdsområdesstyrelsen godkände också en projektplan för förvaltningens lokaler.

