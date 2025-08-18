Strategiaesitys etenee aluevaltuuston neuvottelutoimikuntaan

Strategian kommentointiin osallistuminen

— Haluamme uudistaa palvelujamme asiakaskeskeisesti, vahvistaa luottamusta palveluihin sekä rohkeasti uudistaa palveluja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Hyvin käynnistyneet omalääkäripilotit ja digitaaliset ratkaisut ovat tästä hyvinä esimerkkeinä. Uudistamme strategiaamme yhdessä henkilöstön kanssa asukkaita, yhteistyötahoja, yrityksiä, järjestöjä ja kuntia kuullen, toteaa hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.

Hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö, yritykset, järjestöt ja muut keskeiset sidosryhmät voivat kommentoida strategiaesitystä Otakantaa.fi-palvelussa 18.8.-18.9.2025 välisenä aikana. Kunnilta ja HUS-yhtymältä pyydetään lausunnot Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta sähköisesti. Myös lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet osallistuvat strategian kommentointiin.

Esityslistan muut asiat käsiteltiin ja päätettiin esityksen mukaisesti.