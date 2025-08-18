Strategiförslaget går vidare till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté
Välfärdsområdesstyrelsen har överlämnat välfärdsområdesdirektörens förslag till strategi för Västra Nylands välfärdsområde 2026–2029 till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling.
Delta i kommenteringen av strategin
— Vi vill förnya våra tjänster på ett kundcentrerat sätt, stärka förtroendet för tjänsterna och modigt förnya dem med hänsyn till framtidens behov. De lyckade pilotförsöken med husläkarmodellen och våra digitala lösningar är goda exempel på detta. Vi förnyar vår strategi tillsammans med personalen och i dialog med invånare, samarbetspartner, företag, organisationer och kommunerna, säger välfärdsområdesstyrelsens ordförande Mia Laiho.
Välfärdsområdets invånare, personal, företag, organisationer och andra centrala intressentgrupper kan lämna synpunkter på strategiförslaget i webbtjänsten Dinåsikt (dinasikt.fi) under perioden 18 augusti–18 september 2025. Utlåtanden från kommunerna och HUS-sammanslutningen begärs elektroniskt via webbtjänsten Utlåtande.fi. Även nämnderna och påverkansorganen deltar i kommenteringen av strategin.
De övriga ärendena på föredragningslistan behandlades och godkändes enligt förslagen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
