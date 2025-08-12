Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion raamin

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18. elokuuta raamin vuoden 2026 talousarvioesitykselle. Kaupunginhallitus asetti myös tehtäviinsä toimikuntia, neuvostoja ja neuvottelukuntia. 

Kaupunginhallitus hyväksyi raamin vuoden 2026 talousarvioesitykselle ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmalle. Kaupunginhallituksen hyväksymän raamin perusteella lauta- ja johtokunnat valmistelevat ja hyväksyvät omat talousarvioehdotuksensa 10. syyskuuta mennessä.

Talousarviota käsitellään kaupunginvaltuustossa marras- ja joulukuussa.

Kaupunginhallitus asetti neuvostoja ja toimikuntia tehtäväänsä

Kaupunginhallitus päätti asettaa tehtäväänsä toimikaudeksi 2025-2027 vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, järjestöneuvottelukunnan, digitalisaatiotoimikunnan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusneuvottelukunnan.

Vanhusneuvosto edistää ikääntyneiden helsinkiläisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja vammaisneuvoston edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Järjestöneuvottelukunta vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, viestintään ja seurantaan asioissa, jotka liittyvät järjestöjen toimintaedellytyksiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä kaupungin ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön.

Digitalisaatiotoimikunnan tehtävänä on muun muassa seurata ja edistää kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitystä ja digitalisaatiolla saavutettavien hyötyjen toteutumista sekä antaa lausuntoja kehittämistarpeista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusneuvottelukunta vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan erityisesti asioissa, jotka liittyvät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaupungin palveluissa ja toiminnassa.

Toimikuntien ja neuvostojen kokoonpanot löytyvät kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi Helsingin liittymisestä ISNA Kansainvälisen multisensorisen työn verkostoon ja antoi lausunnon kirkkohallitukselle Hietaniemen uuden siunauskappelin suojelemisesta kirkkolailla.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi

