Ehdotus Iniön Aftonron toiminnan lopettamisesta ei ole linjassa aiempien päätösten kanssa
Paraisten kaupunki on yllättynyt siitä, että Varha ehdottaa muutoksia palveluverkkoon, vaikka on tehty päätös siitä, miltä palveluverkko näyttää vuoden 2026 loppuun asti. Aftonron toiminnalla Iniössä on suuri paikallinen merkitys Iniön väestölle ja saariston elinvoimalle.
Valtiovarainministeriö maksaa saaristolisiä valtionosuutena saaristokunnille. Myös hyvinvointialueet saavat rahoitusta saaristoisuuden perusteella. Taloudellinen tuki saaristoalueille on tärkeä lisä julkisten palvelujen ylläpitämiseksi ja saaristolaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Palvelujen järjestäminen saaristoalueilla aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka näkyvät esimerkiksi koulukuljetusten järjestämisessä, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa sekä vesi- ja viemäri-infrastruktuurin kehittämisessä.
Varha saa vuosittain valtiolta rahaa ylläpitääkseen kaksikielisiä palveluja saaristossa. Vuonna 2025 Varha saa noin 18,7 miljoonaa euroa saaristossa tapahtuvan toiminnan rahoittamiseen. Kaksikielisen toiminnan rahoittamiseen Varha saa vuonna 2025 hieman yli 14,0 miljoonaa euroa.
Paraisten kaupunki toivoo, että myös Varhassa ymmärretään, ettei saariston toiminta perustu samoihin lähtökohtiin kuin suuremmissa taajamissa.
Valtakunnallinen saaristo-ohjelma vuosille 2024–2027 linjaa, että saaristossa on oltava toimivat palvelut. Edellytys saaristossa asumiselle on, että saaristolaisilla on käytössään julkiset ja yksityiset palvelut. Julkisia palveluja, jotka ovat tärkeitä sujuvan arjen kannalta, ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, opetus, terveyspalvelut ja vanhustenhuolto, infrastruktuurin ylläpito sekä vesihuolto ja jätehuolto.
Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Gunilla Granberg, puh. 044 336 0150
Valtuuston puheenjohtaja Sandra Bergqvist, puh. 040 534 1108
Yhteyshenkilöt
Gilla GranbergKaupunginhallituksen puheenjohtajaPuh:0443360150gunilla.granberg@pargas.fi
