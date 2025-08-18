Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu 21.8.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu 21.8.2025.
Kokouksen asialista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Arja Karhuvaara.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo Kiiskinenviestintäpäällikkö, Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:050 0211261ilpo.kiiskinen@hel.fi
