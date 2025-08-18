Näin 16. Vain elämää -kausi etenee
Rakastettu Vain elämää palaa ruutuihin perjantaina 5. syyskuuta.
Hirvensalmen Satulinna saa vieraakseen kahdeksan maamme kärkiartistia, jotka versioivat toistensa kappaleita ja kertovat elämänsä eri vaiheista iloineen ja suruineen.
16. Vain elämää -kauden artisteina nähdään Lauri Haav, Johannes Brotherus, Jonna Tervomaa, Pelle Miljoona, Käärijä, VIIVI, Mikki Kauste ja Vesta.
16. kausi käynnistyy Saapuminen Satulinnaan -jaksolla. Sen jälkeen jokainen artisti saa oman päivänsä järjestyksessä Käärijä, Jonna Tervomaa, Pelle Miljoona, VIIVI, Lauri Haav, Mikki Kauste, Vesta ja Johannes Brotherus.
Artistien omien päivien lisäksi nähdään neljä erikoisjaksoa: kunniavieraiksi saapuvien Remu Aaltosen, Marion Rungin ja Pepe Willbergin päivät sekä Mieli ry:n kanssa toteutettu erikoisjakso. Lisäksi kauden kaikki kappaleet kuullaan omina koostekokonaisuuksinaan.
Vain elämää alkaa Ruudussa ja Nelosella pe 5.9. klo 20. Seuraavan viikon jakso on nähtävillä Ruutu+-palvelussa jo viikkoa etukäteen.
Vain elämää -kauden jaksojärjestys:
5.9. Saapuminen Satulinnaan
12.9. Käärijän päivä
19.9. Jonna Tervomaan päivä
26.9. Pelle Miljoonan päivä
3.10. VIIVIn päivä
10.10. Lauri Haavin päivä
17.10. Mikki Kausteen päivä
24.10. Vestan päivä
31.10. Johannes Brotheruksen päivä
7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä
14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä
21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä
28.11. MIELI-päivä
5.12. Kaikki biisit 1/2
12.12. Kaikki biisit 2/2
19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
JULKISTUS: Nämä 12 julkkista nähdään aivan uudenlaisessa realityssa – tässä ovat The Box Suomen kilpailijat18.8.2025 09:01:03 EEST | Tiedote
Koko perheelle suunnatussa The Box Suomi -ohjelmassa 12 kilpailijaa joutuu toinen toistaan älyttömämpien tehtävien eteen ilman ohjeita, vihjeitä tai varoituksia. The Box Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 22. syyskuuta.
KUTSU: Tervetuloa tapaamaan Erikoisjoukot-kokelaita ke 20.8. Korjaamolle13.8.2025 09:00:00 EEST | Kutsu
Erikoisjoukot on Suomen televisiohistorian rankin reality, jossa 16 kokelasta osallistuu erikoisjoukkojen pääsykokeisiin valmistavalle koulutusleirille. Sarjan neljäs kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 4.9.
Uudet Farmi Suomi -kisaajat lyövät lapiot lantaan - mukana mm. Frederik ja Häärijä11.8.2025 10:59:00 EEST | Tiedote
Ensi vuoden puolella nähtävän Farmi Suomen 8. kauden kuvaukset ovat käynnissä.
Koripallon EM-kisat saapuvat Suomeen – näin seuraat kisoja Ruudusta ja Neloselta7.8.2025 14:23:28 EEST | Tiedote
Koripallon EM-kisat käynnistyvät 27. elokuuta Tampereella. Kotikisojen huumaa voi seurata suorana Ruudusta ja Neloselta.
JULKISTUS: 16 uutta kokelasta astuu Erikoisjoukot-koulutukseen - tässä he ovat!5.8.2025 09:58:16 EEST | Tiedote
Erikoisjoukot on Suomen televisiohistorian rankin reality, jossa 16 kokelasta osallistuu erikoisjoukkojen pääsykokeisiin valmistavalle koulutusleirille. Sarjan neljäs kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 4.9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme