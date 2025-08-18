Nelonen Media

Näin 16. Vain elämää -kausi etenee

19.8.2025 12:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Rakastettu Vain elämää palaa ruutuihin perjantaina 5. syyskuuta.

Petri Aho

Hirvensalmen Satulinna saa vieraakseen kahdeksan maamme kärkiartistia, jotka versioivat toistensa kappaleita ja kertovat elämänsä eri vaiheista iloineen ja suruineen.

16. Vain elämää -kauden artisteina nähdään Lauri Haav, Johannes Brotherus, Jonna Tervomaa, Pelle Miljoona, Käärijä, VIIVI, Mikki Kauste ja Vesta.

16. kausi käynnistyy Saapuminen Satulinnaan -jaksolla. Sen jälkeen jokainen artisti saa oman päivänsä järjestyksessä Käärijä, Jonna Tervomaa, Pelle Miljoona, VIIVI, Lauri Haav, Mikki Kauste, Vesta ja Johannes Brotherus.

Artistien omien päivien lisäksi nähdään neljä erikoisjaksoa: kunniavieraiksi saapuvien Remu Aaltosen, Marion Rungin ja Pepe Willbergin päivät sekä Mieli ry:n kanssa toteutettu erikoisjakso. Lisäksi kauden kaikki kappaleet kuullaan omina koostekokonaisuuksinaan.

Vain elämää alkaa Ruudussa ja Nelosella pe 5.9. klo 20. Seuraavan viikon jakso on nähtävillä Ruutu+-palvelussa jo viikkoa etukäteen.

Ohjelman kuvat löydät täältä.

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2 

12.12. Kaikki biisit 2/2 

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)

