KoneAgria 2025 tarjoaa ratkaisuja ja uusia näkökulmia viljelijöille

Tapahtumassa on kaksi lavaa – Kasvu-lava ja Metsä-lava. Kasvu-lavalla on päivittäin ohjelmaa pääasiassa suomeksi, mutta myös ruotsiksi sekä englanniksi.



” KoneAgria 2025 -näyttelyn ohjelma on monipuolinen ja kiinnostava kattaus ajankohtaisista aiheista, ammattiosaamisesta ja henkilöistä. Siihen kannattaa tutustua ja valita näyttelypäiviin kiinnostavat osiot, joista on hyötyä omaan yritystoimintaan. Olemme pyrkineet saamaan ohjelmaan uusia näkökulmia, konkreettisia esimerkkejä ja tarinoita onnistumisista sekä oman tilan kehityskaarista. Ohjelma on työstetty yhdessä laajan verkoston kanssa ja haluamme tarjota parasta näyttelykävijöille. ”, toteaa yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila ProAgrian Keskusten Liitosta.



Torstai 9.10. – Innovaatiot, alan vetovoima ja varautuminen



Avajaisissa puheenvuoron pitävät valtiosihteeri Päivi Nerg, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja ProAgrian toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko. Päivän ohjelma pureutuu ruokajärjestelmän tulevaisuuteen ja sen vaikutuksiin maatalousyrittäjyyteen. Paneelikeskustelussa mukana ovat Valio, MTK, S-ryhmä ja ProAgria. Lavalla jaetaan Tuottajalle kiitos -stipendit ja kisataan Suomen Messusäätiön Agri-INNO-palkinnosta. Keynote-puheenvuoron pitää naudanlihan tuottaja Tommi Hasu.

Nuorten houkuttelua alalle käsittelevässä paneelissa kuullaan yrittäjä Peter Vesterbackaa sekä ministeriön ja pankkisektorin edustajia. Vesterbacka pitää myös keynote-puheenvuoron. Tuottajalle kiitos -stipendiaattien innovaatiot esitellään vuoden 2025 stipendinsaajien haastattelujen muodossa.



Perjantai 10.10. – Kasvu, tehokkuus ja ilmastonmuutos



Perjantaina ohjelmassa keskitytään maatalouden kasvuun, tehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen. Päivän keynote-puheenvuoroissa kuullaan kansainvälisen vieraan englanninkielinen esitys, jossa tarkastellaan suomalaisen maitotilan mahdollisuuksia tuottavuusloikkaan. Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen tuo ajankohtaisen katsauksen EU:n maatalouspolitiikkaan ja sen vaikutuksiin suomalaiseen maatalouteen. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas tarjoaa tieteeseen pohjautuvan näkemyksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalouteen ja keinoista sopeutua muutoksiin. Viljelijä Janne Rouhiainen jakaa käytännön kokemuksia siitä, miten aktiivinen kehittäminen voi parantaa tilan kannattavuutta ja kestävyyttä.

Paneelikeskusteluissa ja tietoiskuissa käsitellään muun muassa sikaruttoa, maatalouden rahoituksen pelisääntöjä sekä tilojen tuottavuus- ja kehitysmahdollisuuksia. Toinen paneeleista keskittyy markkinoiden seurantaan ja kannattavaan maatalouteen. Perjantaina jaetaan myös Vuoden maajussi -palkinto. Palkittavana ovat myös Syötävän hyvää säilörehua -kisan parhaimmat.



Lauantai 11.10. – Hyvinvointi, vastuullisuus ja onnistumiset



Lauantaina paneudutaan talousyrittäjien hyvinvointiin, vastuullisuuteen ja onnistuneisiin käytäntöihin. Päivän ohjelmassa käsitellään vastuullisuusraportointia, ilmastotoimia tilatasolla sekä tilojen kestävyyttä ja kannattavuutta. Päivän paneeleissa keskustellaan vastuullisuusraportoinnista sekä hyvinvoinnista ja johtamisesta.

Ohjelmassa käsitellään myös maan kasvukunnon parhaita käytäntöjä, tilan talouden ja johtamisen haasteita sekä nuorten tilan jatkajien ja luopujien kokemuksia. Päivän aikana kuullaan lisäksi käytännön esimerkkejä rypsin ja rapsin viljelytekniikan uudistuksista.



Jälkipuinnit inspiroivien vieraiden kanssa



Kasvu-lavan ohjelmien jälkeen esiintyjät ovat tavattavissa lavan läheisyydessä jälkipuinneissa, joissa voi tulla keskustelemaan esiintyjien kanssa ajankohtaisista aiheista.



Vuoden tärkein maatalousalan ammattilaisten kohtaamispaikka – viljelijöiden oma ammattitapahtuma

KoneAgria 2025 järjestetään 9.–11.10.2025 ProAgria Tapahtumat Oy:n toimeksiannosta Suomen Messut Oyj:n toimesta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.



Näyttelyn aukioloajat

To 9.10.2025 klo 9–17

Pe 10.10.2025 klo 9–17

La 11.10.2025 klo 9–16



Median yhteyshenkilöt

Henri Honkala, näyttelyjohtaja, ProAgria Tapahtumat Oy

puh. 040 8277 100, henri.honkala@proagria.fi

Leo Potkonen, konseptikehittäjä, Suomen Messut Oyj

puh. 045 665 8577, leo.potkonen@messukeskus.com

Suvi Anttila, yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto

puh. 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Anna Kurkinen, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, Suomen Messut Oyj

puh. 040 509 6240, anna.kurkinen@messukeskus.com