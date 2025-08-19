Maailman suosituimman YouTube-tähden MrBeastin Feastables-suklaat nyt Suomessa

Vitaseege Oy tuo elokuussa Suomeen maailman kuuluisimman YouTube-tähden MrBeastin kanssa yhteistyössä kehitetyt Feastables-suklaalevyt. Kolme suosittua makua, Milk Chocolate, Milk Crunch ja Almond, saapuvat kauppoihin alkaen 19. elokuuta 2025.

Feastables-suklaat tunnetaan laadukkaista ja yksinkertaisista ainesosista. Niissä yhdistyvät herkullinen maku, hauskuus ja yhteisöllisyys – aivan kuten MrBeastin videosisällöissä. Reseptit ja maut on luotu huomioiden ydinkohderyhmän, Z- ja Alpha-sukupolvien, mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet. Feastablesin toimintaperiaatteiden ja 100 % Reilun kaupan sertifioidun kaakaon avulla he auttavat siirtämään lapsia kaakaopelloilta koululuokkiin, edistäen missiotaan poistaa lapsityövoima suklaan tuotannosta.

"Olemme todella innoissamme saadessamme tuoda Feastablesin Suomeen. Tuotteet ovat jo valloittaneet Yhdysvallat ja osan Eurooppaa – nyt myös suomalaiset pääsevät osaksi tätä ainutlaatuista ilmiötä. Feastables edustaa modernia ja erottuvaa tapaa luoda kysyntää ja tavoittaa kohderyhmä, hyödyntäen MrBeastin vahvaa henkilöbrändiä ja jatkuvaa 24/7-viestintää. Tähän eivät perinteiset suklaabrändit pysty," kertoo Vitaseege Oy:n omistaja Robin Seege.

Feastables-tuotteita on aiemminkin ollut rajoitetusti saatavilla Suomessa, mutta Vitaseegen tehokkaan toimitusketjun ansiosta tuotteet pääsevät nyt laajaan jakeluun ympäri maan.

Feastables-suklaalevyt tulevat saataville: