Kutsu julkaisutilaisuuteen 27.8.2025: Kuritusväkivaltaa käytetään edelleen Suomessa

Perhekeskus rakentuu yhteistyöllä. Tervetuloa mukaan päättäjätapaamiseen Kuopioon 26.2.2025 20.2.2025 10:01:39 EET | Kutsu

Mikä on perhekeskus ja miten sen avulla voidaan hillitä kalliiden, korjaavien palveluiden kustannuksia? Miten hyvinvointialue, kunnat, järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt ovat yhdistäneet sote-uudistuksen jälkeen voimiaan alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi? Mitä uutta seuraavaksi tarvitaan, ja millaisia päätöksiä uusilla kunta- ja aluepäättäjillä on edessään perheiden palveluiden turvaamiseksi? Lastensuojelun Keskusliiton ja sen yhteistyökumppanien järjestämään päättäjätilaisuuteen on kutsuttu keskustelemaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja alueen kuntien poliittisia päättäjiä sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtoa ja kehittäjiä. Toivotamme myös toimitusten edustajat lämpimästi tervetulleeksi kuuntelemaan keskustelua ja tutustumaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tilanteeseen.