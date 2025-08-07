Lastensuojelun Keskusliitto

Kutsu julkaisutilaisuuteen 27.8.2025: Kuritusväkivaltaa käytetään edelleen Suomessa

19.8.2025 10:30:31 EEST | Lastensuojelun Keskusliitto | Kutsu

Lastensuojelun Keskusliitto julkaisee 27.8.2025 uuden selvityksen Älä huuda, älä retuuta! – Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2025, joka tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan tämän hetken asenteista ja teoista. Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan webinaarina järjestettävää julkaisutilaisuutta. Julkaisun sekä sitä koskevan mediatiedotteen saa pyytämällä käyttöön embargolla ja ne ovat julkiset 27.8. aamulla.

Lapsi kävelee vanhemman perässä
Kuritusväkivaltaa on yhä Suomessa iStock, muokkaus Oona Niskanen iStock/ Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelun Keskusliitto on seurannut kuritusväkivaltaan liittyviä trendejä suomalaisessa yhteiskunnassa 1980-luvulta saakka. Kuritusväkivalta on ollut Suomessa lailla kiellettyä jo vuodesta 1984, mutta se ei ole edelleenkään meiltä kadonnut – ei asenteista, eikä teoista. Uusin selvitys toteutettiin keväällä 2025 Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa ja siihen vastasi 1057 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Kyselykielet olivat suomi ja ruotsi.

Suomalaiset tietävät selvityksen perusteella melko hyvin, että kuritusväkivalta on lailla kiellettyä, mutta käyttävät sitä silti. Huolestuttavaa on, että kuritusväkivallan käytön positiivinen laskusuunta on hidastunut, ja sukupuolten väliset erot ovat kasvaneet. Selvitys osoittaa, että kuritusväkivalta muodostaa usein ylisukupolvisen ketjun, joka on pystyttävä katkaisemaan. Se vaatii sitä, että perheillä on saatavilla ammattilaisten apua sekä keinoja ottaa käyttöön parempia kasvatustapoja.

Julkaisutilaisuus järjestetään keskiviikkona 27.8. klo 14–15.30 webinaarina. Tilaisuudessa kerrotaan, kuinka paljon kuritusväkivaltaa Suomessa käytetään, ketkä sitä käyttävät sekä pohditaan sitä, millä tavoin kuritusväkivallan käyttöä voidaan vähentää ja millä tavoin siihen voidaan puuttua. Millaista psykososiaalista tukea perheet tänä päivänä tarvitsevat?

Webinaarissa selvityksestä kertovat sen tekijät, Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntijat Laura Holmi ja Julia Kuokkanen. Keskustelussa ovat mukana ACELife-tutkimushankkeen johtaja professori Noora Ellonen, Folkhälsanin asiantuntija Saija Westerlund-Cook sekä Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Niina Remsu. Kommenttipuheenvuoron käyttää lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Tutustu webinaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: https://www.lskl.fi/tapahtumat/kuritusvakivaltaselvityksen-julkaisuwebinaari-27-8/

Lisätietoja ja haastattelut:

Erityisasiantuntija Laura Holmi, laura.holmi@lskl.fi, p. 041 527 9227
Erityisasiantuntija Julia Kuokkanen, julia.kuokkanen@lskl.fi, p. 050 553 7417

Julkaisu- ja tiedotepyynnöt: Johtaja (viestintä ja vaikuttaminen) Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 48

lastensuojeluväkivaltakuritusväkivaltakasvatusvanhemmuuslapsetlapsenoikeudet

