Aluehallitus haluaa varmistaa asunnottomien riittävät palvelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui tiistaina 19. elokuuta 2025.

Kesäkuussa aloittanut uusi aluehallitus sai tilannekatsaukset hyvinvointialueen taloudesta, toiminnasta ja uudistusohjelman etenemisestä. Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan näillä näkymin toteutumaan talousarviota parempana.

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan yhdistymistä muihin toimialoihin valmistellaan

Aluehallitus merkitsi myös tiedoksi useita selvityksiä ja suunnitelmia, muun muassa aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan sulauttamissuunnitelman VAKEn muihin toimialoihin 1.1.2026 alkaen. Aluevaltuusto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 15.9.2025.

Siirtymän tavoitteena on lisätä palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja yhdistää palveluita asiakkaita paremmin hyödyttäviksi kokonaisuuksiksi. Merkittäviä muutoksia ei ole vielä vuoden vaihteessa tiedossa henkilöstölle, asiakkaille tai muille sidosryhmille. Tarkemmat kehittämistoimenpiteet esitetään ensi vuoden talousarviosuunnitelmassa. Valmistelu- ja kehittämistyötä tehdään henkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Korson valmiusaseman maanvuokrasopimus hyväksyttiin

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan sisältyy pelastuslaitoksen Korson valmiusaseman rakentaminen. Hankkeen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2026. Aluehallitus päätti hyväksyä Vantaan kaupungin kanssa laadittavan maanvuokrasopimuksen ehdot ja valtuutti tilakeskuspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen teknisluonteisia tarkennuksia ja vähäisiä muutoksia.

Aluehallitus haluaa selvittää asunnottomien palvelujen riittävyyden ja saavutettavuuden

Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteen vastausta, joka koskee asunnottomien ensisuojan säilyttämistä Keravalla. Aluehallitus päätti monipuolisen keskustelun jälkeen palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen käsiteltäväksi, sillä se haluaa varmistaa, että asunnottomien palvelut ovat riittävät ja saavutettavat koko hyvinvointialueella.

”Alueemme asukkaiden hyvinvointi on päätöksenteon ytimessä. Seuraamme aluehallituksena Vantaan ja Keravan sekä koko pääkaupunkiseudun ja myös valtakunnallisia ilmiöitä, jotta pystyisimme tekemään viisaita päätöksiä. Yksin emme kuitenkaan pysty vaikuttamaan kaikkeen, vaan tarvitaan tiivistä yhteistyötä valtion, kuntien ja järjestöjen kanssa sekä lainsäädännöllisiä ratkaisuja”, totesi aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla 26.8.2025 klo 12 alkaen.