Aluehallitus haluaa varmistaa asunnottomien riittävät palvelut
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus aloitti syyskautensa 19. elokuuta 2025. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa toimialojen yhdistämissuunnitelmaa, Korson valmiusaseman rakentamista ja asunnottomien palveluja.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui tiistaina 19. elokuuta 2025.
Kesäkuussa aloittanut uusi aluehallitus sai tilannekatsaukset hyvinvointialueen taloudesta, toiminnasta ja uudistusohjelman etenemisestä. Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan näillä näkymin toteutumaan talousarviota parempana.
Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan yhdistymistä muihin toimialoihin valmistellaan
Aluehallitus merkitsi myös tiedoksi useita selvityksiä ja suunnitelmia, muun muassa aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan sulauttamissuunnitelman VAKEn muihin toimialoihin 1.1.2026 alkaen. Aluevaltuusto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 15.9.2025.
Siirtymän tavoitteena on lisätä palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja yhdistää palveluita asiakkaita paremmin hyödyttäviksi kokonaisuuksiksi. Merkittäviä muutoksia ei ole vielä vuoden vaihteessa tiedossa henkilöstölle, asiakkaille tai muille sidosryhmille. Tarkemmat kehittämistoimenpiteet esitetään ensi vuoden talousarviosuunnitelmassa. Valmistelu- ja kehittämistyötä tehdään henkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.
Korson valmiusaseman maanvuokrasopimus hyväksyttiin
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan sisältyy pelastuslaitoksen Korson valmiusaseman rakentaminen. Hankkeen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2026. Aluehallitus päätti hyväksyä Vantaan kaupungin kanssa laadittavan maanvuokrasopimuksen ehdot ja valtuutti tilakeskuspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen teknisluonteisia tarkennuksia ja vähäisiä muutoksia.
Aluehallitus haluaa selvittää asunnottomien palvelujen riittävyyden ja saavutettavuuden
Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteen vastausta, joka koskee asunnottomien ensisuojan säilyttämistä Keravalla. Aluehallitus päätti monipuolisen keskustelun jälkeen palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen käsiteltäväksi, sillä se haluaa varmistaa, että asunnottomien palvelut ovat riittävät ja saavutettavat koko hyvinvointialueella.
”Alueemme asukkaiden hyvinvointi on päätöksenteon ytimessä. Seuraamme aluehallituksena Vantaan ja Keravan sekä koko pääkaupunkiseudun ja myös valtakunnallisia ilmiöitä, jotta pystyisimme tekemään viisaita päätöksiä. Yksin emme kuitenkaan pysty vaikuttamaan kaikkeen, vaan tarvitaan tiivistä yhteistyötä valtion, kuntien ja järjestöjen kanssa sekä lainsäädännöllisiä ratkaisuja”, totesi aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.
Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla 26.8.2025 klo 12 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sirkka-Liisa KähäräAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 466 4561sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Sijaisperheitä tarvitaan – kurssit käynnistyvät syksyllä9.7.2025 08:52:02 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sijaisperheiden PRIDE-valmennukset jatkuvat syksyllä 2025. Tällä hetkellä tarvitaan perheitä erityisesti vauvoille.
Elämän liekki -tunnustukset jaettiin viidelle sankarilliselle kansalaiselle18.6.2025 12:32:24 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on myöntänyt Elämän liekki -tunnustuksen viidelle henkilölle, jotka ovat toimineet poikkeuksellisen rohkeasti ja esimerkillisesti hätätilanteissa. Tunnustus myönnetään teosta, joka on pelastanut ihmishengen tai estänyt vakavan onnettomuuden. Tunnustukset jaettiin Vantaan pelastuskeskuksella tällä viikolla.
Aluehallitus kokoontui ensimmäistä kertaa: Vaikuttamistoimielimet asetettiin17.6.2025 16:13:37 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) vasta valittu aluehallitus kokoontui ensimmäistä kertaa 17. kesäkuuta. Uuden aluehallituksen puheenjohtajana toimii Sirkka-Liisa Kähärä (sd.).
Yhteistyöllä pitkäaikaisasunnottomuutta vastaan: Vantaan ja VAKEn uusi hanke16.6.2025 14:19:30 EEST | Tiedote
Asunto kaikille -hanke on käynnistynyt. Se on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) ja Vantaan kaupungin yhteistyöhanke, joka on osa valtakunnallista ohjelmaa pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja pitkäaikaisasunnottomien auttamiseksi ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi, yhdessä olemassa olevien toimijoiden kanssa. Hanke pyrkii yhdessä kumppaneidensa kanssa edistämään erilaiset tarpeet huomioivia asumisen tukitoimia ja ratkaisuja.
VAKEn aluevaltuusto järjestäytyi ja valitsi toimielimet nelivuotiselle valtuustokaudelle10.6.2025 11:11:30 EEST | Tiedote
Uuden aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 9.6.2025 käsiteltiin muun muassa hyvinvointialueen vuoden 2024 arviointikertomus sekä hyväksyttiin tilinpäätös. Lisäksi vastattiin valtuustoaloitteeseen koskien sosiaaliohjaajien ja psykiatristen sairaanhoitajien työpanoksen turvaamista perusopetuksessa ja toisella asteella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme