Puolustusteollisuustapahtuma täyttyi vauhdilla: 150 paikkaa varattiin muutamassa viikossa
Loimaan kaupungin, Teknologiaklusterin ja Loimaan kauppakamariosaston yhdessä järjestämä puolustusteollisuuden verkostoitumistapahtuma tuo yhteen alan keskeiset yritykset, organisaatiot ja asiantuntijat keskustelemaan ajankohtaisista teemoista, uusista teknologioista ja yhteistyömahdollisuuksista.
Kaikki 150 osallistujapaikkaa varattiin jo muutamassa viikossa ilmoittautumisen avaamisesta. Tapahtumapaikkana on Suomen maatalousmuseo Sarka Loimaalla 22.8.2025 klo 12.00–17.20.
Puolustusteollisuus on vahvassa kasvussa. Loimaalla järjestettävä tapahtuma lisää ymmärrystä puolustusteollisuuden mahdollisuuksista, kannustaa yrityksiä mukaan alan arvoketjuun sekä tarjoaa suoria kontakteja alan toimijoihin ja asiantuntijoihin. Päivän aikana kuullaan alan huippupuhujia, jotka avaavat sekä kokonaiskuvaa että käytännön esimerkkejä.
Tapahtuman puhujina ovat: Pekka Elo, toimitusjohtaja, Wille Machines Oy; Jaakko Heikonen, Vice Chairman of the Board, Director of International Sales & Marketing, Pemamek Oy; Tommi Malinen, CSO, Summa Defence Oyj; Jarmo Mäkelä, Area Sales Manager, Finland / Defence Customers Globally, Nordic Traction Oy; Jarmo Puputti, Executive Partner, Ecosystem Lead, Digital Defence Ecosystem; Panu Routila, hallituksen puheenjohtaja, Patria Oyj ja Turun kauppakamari; Terhi Suominen, pääsihteeri, Suomen Atlantti-seura; Juha-Matti Ylitalo, insinööriprikaatinkenraali, logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, Puolustusvoimat.
Tapahtuma on rakennettu madaltamaan kynnystä osallistua puolustusteollisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja tuomaan aihe helposti lähestyttäväksi. Yritykset voivat myös esitellä omia tuotteitaan ja ratkaisujaan, ja mukana onkin toistakymmentä näytteilleasettajaa, joista osalla on mukanaan teemaan liittyvää kalustoa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paavo Laaksonen, kehittämisjohtaja, Loimaan kaupunki 050 409 8794, paavo.laaksonen@loimaa.fi
Janne Rauhala, johtaja, Teknologiaklusteri 050 573 8776, janne.rauhala@teknologiaklusteri.fi
Niina Nurmi, asiamies, Loimaan kauppakamariosasto 050 372 1132, niina.nurmi@turku.chamber.fi
Kuvat
Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
