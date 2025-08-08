Puolustusteollisuustapahtuma täyttyi vauhdilla: 150 paikkaa varattiin muutamassa viikossa

Kaikki 150 osallistujapaikkaa varattiin jo muutamassa viikossa ilmoittautumisen avaamisesta. Tapahtumapaikkana on Suomen maatalousmuseo Sarka Loimaalla 22.8.2025 klo 12.00–17.20.



Puolustusteollisuus on vahvassa kasvussa. Loimaalla järjestettävä tapahtuma lisää ymmärrystä puolustusteollisuuden mahdollisuuksista, kannustaa yrityksiä mukaan alan arvoketjuun sekä tarjoaa suoria kontakteja alan toimijoihin ja asiantuntijoihin. Päivän aikana kuullaan alan huippupuhujia, jotka avaavat sekä kokonaiskuvaa että käytännön esimerkkejä.



Tapahtuman puhujina ovat: Pekka Elo, toimitusjohtaja, Wille Machines Oy; Jaakko Heikonen, Vice Chairman of the Board, Director of International Sales & Marketing, Pemamek Oy; Tommi Malinen, CSO, Summa Defence Oyj; Jarmo Mäkelä, Area Sales Manager, Finland / Defence Customers Globally, Nordic Traction Oy; Jarmo Puputti, Executive Partner, Ecosystem Lead, Digital Defence Ecosystem; Panu Routila, hallituksen puheenjohtaja, Patria Oyj ja Turun kauppakamari; Terhi Suominen, pääsihteeri, Suomen Atlantti-seura; Juha-Matti Ylitalo, insinööriprikaatinkenraali, logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, Puolustusvoimat.



Tapahtuma on rakennettu madaltamaan kynnystä osallistua puolustusteollisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja tuomaan aihe helposti lähestyttäväksi. Yritykset voivat myös esitellä omia tuotteitaan ja ratkaisujaan, ja mukana onkin toistakymmentä näytteilleasettajaa, joista osalla on mukanaan teemaan liittyvää kalustoa.