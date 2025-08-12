Skanska Oy

Skanska rakentaa Sale-lähikaupan Osuuskauppa PeeÄssälle Kuopion Puijonkuppeen alueelle

19.8.2025 12:00:00 EEST | Skanska Oy | Tiedote

Rakentaminen alueella käynnistyy loppuvuodesta 2025 ja valmistuu kesällä 2026.

Havainnekuva uudesta Sale Puijonkuppeesta.
Havainnekuva uudesta Sale Puijonkuppeesta. Rakennussuunittelutoimisto Turunen & Räisänen

Sale Puijonkuppee rakentuu Opistotien varteen, Kuopiohallin läheisyyteen. Rakennuksella on kerrosalaa noin 800 neliömetriä, josta myymälätilaa on noin 500 neliömetriä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu huoltopiha, korttelin asuinrakennuksia palveleva jätetila sekä 11 asiakaspaikkaa.

”Skanska on PeeÄssälle tuttu ja luotettava yhteistyökumppani. Sale Puijonkuppee on kiinnostava rakennuskohde, sillä se sijoittuu uuteen ja moderniin kaupunkiympäristöön, ja joka tulee vaikuttamaan myös sen ulkoasuun”, kertoo PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa.

”Tavoitteellisen yhteistyön ja luottamuksen lopputuloksena on hienoa, että pystymme toteuttamaan Puijonkuppeen alueen asukkaille lähipalveluita uuden Salen muodossa”, kertoo Skanskan hankekehityspäällikkö Heidi Tiihonen.

