Skanska rakentaa Sale-lähikaupan Osuuskauppa PeeÄssälle Kuopion Puijonkuppeen alueelle
Rakentaminen alueella käynnistyy loppuvuodesta 2025 ja valmistuu kesällä 2026.
Sale Puijonkuppee rakentuu Opistotien varteen, Kuopiohallin läheisyyteen. Rakennuksella on kerrosalaa noin 800 neliömetriä, josta myymälätilaa on noin 500 neliömetriä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu huoltopiha, korttelin asuinrakennuksia palveleva jätetila sekä 11 asiakaspaikkaa.
”Skanska on PeeÄssälle tuttu ja luotettava yhteistyökumppani. Sale Puijonkuppee on kiinnostava rakennuskohde, sillä se sijoittuu uuteen ja moderniin kaupunkiympäristöön, ja joka tulee vaikuttamaan myös sen ulkoasuun”, kertoo PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa.
”Tavoitteellisen yhteistyön ja luottamuksen lopputuloksena on hienoa, että pystymme toteuttamaan Puijonkuppeen alueen asukkaille lähipalveluita uuden Salen muodossa”, kertoo Skanskan hankekehityspäällikkö Heidi Tiihonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Osuuskauppa PeeÄssä, vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen, puh. 050 573 0770, jouni.ruotsalainen[at]sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä, kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa, puh. 044 719 7252, tomi.vierimaa[at]sok.fi
Skanska Talonrakennus Oy, hankekehityspäällikkö Heidi Tiihonen, puh. 050 400 9420, heidi.tiihonen[at]skanska.fi
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi
Tietoja julkaisijasta
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2024 lopussa noin 1 500 henkilöä Suomessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Skanska Oy
Skanska rakentaa käpyä muistuttavan vesitornin Nurmijärven Klaukkalaan12.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Uuden vesitornin rakentaminen on alkanut elokuussa 2025 ja se valmistuu arviolta vuoden 2027 alussa.
Skanska toteuttaa Nihdin neljännen vaiheen esirakentamisen8.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Skanska toteuttaa Helsingin Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin neljännen vaiheen esirakentamisen Helsingin kaupungille. Urakka toteutetaan vähäpäästöisen työmaan periaatteiden mukaisesti.
Skanska rakentaa TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntoja Tampereen Hiedanrantaan29.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Skanska ja TA-Asumisoikeus Oy ovat sopineet asumisoikeusasuntojen rakentamisesta Tampereen Hiedanrannan uuteen kaupunginosaan. Kohteen rakentaminen alkaa kesällä 2025, ja sen on määrä valmistua syksyllä 2026.
Skanska rakentaa Fazerille suklaatehtaan Lahteen14.7.2025 10:37:02 EEST | Tiedote
Skanska ja Fazer ovat allekirjoittaneet sopimuksen Fazerin uuden suklaatehtaan rakentamisesta Lahteen. Urakan arvo Skanskalle on 89 miljoonaa euroa.
Helsingin Keskuspuiston kupeeseen ja Pasilan palveluiden ulottuville uusia kaupunkikoteja – Helsingin Runotar aloittaa Ilmattarenpihan rakentamisen5.6.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Länsi-Pasilan entisen MTV3:n Pöllölaakson, nykyisen Ilmattarenpihan alueen ensimmäisen kohteen As. Oy Helsingin Runottaren ennakkomarkkinointi käynnistyy. Helsingin Runotar sijoittuu kauppakeskus Triplan monipuolisten palveluiden ulottuville sekä aivan Helsingin Keskuspuiston kupeeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme