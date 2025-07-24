UPM kärähti: keitti luonnonmetsästä sellua

“Tämä on törkeää piittaamattomuutta yhtiöltä, joka väittää hankkivansa puun vastuullisista lähteistä. Kaupinvaaran luonnonmetsästä tunnettiin runsas uhanalaisten lintujen, sammalien ja jäkälien lajisto. Metsän luontoarvot olivat myös UPM:n tiedossa. Nyt metsä on tuhlattu selluksi”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen.

UPM ei kysyttäessä myöntänyt ostavansa puuta Kaupinvaaran luonnonmetsän hakkuilta, mutta jäi kiinni Metsäliikkeen selvitystyön ansiosta.

Kaupinvaaran luonnonmetsä oli valtion omistama monimuotoinen vanhojen metsien ja soiden muodostama kohde Kainuussa¹. Valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus hakkasi Kaupinvaaran luonnonmetsän lintujen pesimäaikaan 3.–5. kesäkuuta², minkä jälkeen aktivistit selvittivät puun päätymistä eri ostajille. UPM jäi kiinni puun ostamisesta Pietarsaaren sellutehtaalle heinäkuussa. Tehtaalle kuljetetusta koivukuidusta tehdään lehtipuusellua.

“Orpon hallitus epäonnistui vanhojen metsien suojelussa keväällä ja jätti vastuun metsäyhtiöille. Tässä nähdään tulos. Arvokkaita luonnonmetsiä uhkaa päätyä hakkuisiin eivätkä metsäyhtiöt ole toistaiseksi suostuneet kieltäytymään puun ostamisesta luonnonmetsistä”, Matti Liimatainen sanoo.

Orpon hallitus julkaisi maaliskuussa 2025 uudet vanhojen metsien kriteerit, jotka olivat täydellinen rimanalitus metsien suojelun kannalta. Päätös herätti laajaa kritiikkiä tiedeyhteisön ja ympäristötoimijoiden parissa³ ja jätti pysyvää suojelupäätöstä odottaneita vanhoja metsiä suojelun ulkopuolelle, muun muassa Kaupinvaaran luonnonmetsän.

Metsäyhtiöt ovat olleet haluttomia ottamaan vastuuta luonnonmetsien säilymisestä. Greenpeace vaatii, että metsäyhtiöt UPM, Stora Enso ja Metsä Group kieltäytyvät ostamasta puuta luonnonmetsistä.

Lisätiedot:

¹ Kaupinvaaran luonnonmetsä on Luonnonmetsä-työryhmän kartoittama monimuotoinen vanhojen metsien ja soiden muodostama kohde, josta tunnettiin runsas uhanalaisten ja silmälläpidettävien vanhojen metsien sammal-, jäkälä- ja lintulajisto. Kohde täytti Suomessa yleisesti käytetyt suojelullisesti arvokkaiden metsien kriteerit, kuten vanhojen metsien suojeluohjelmaa varten aikanaan tehdyt määritelmät, Natura 2000 -boreaalisen luonnonmetsän luontotyyppimääritelmän ja Metso-ohjelman kriteerit.

² Metsähallituksen hakkuut olivat Kaupinvaaran luonnonmetsässä jäissä useita vuosia, sillä ympäristöjärjestöt vastustivat metsän hakkuita sen luontoarvojen vuoksi. Hakkuista neuvoteltiin jälleen Metsähallituksen, Greenpeacen ja Suomen luonnonsuojeluliiton kesken 3. kesäkuuta. Metsähallitus ei suostunut muuttamaan suunnitelmiaan, ja hakkasi metsät kiireellisenä kohteena heti neuvottelujen jälkeen. Vielä vuonna 1999 Metsähallitus oli itse määritellyt Kaupinvaaran alueen monimuotoisuuden lisäämisalueeksi osana Näljän alueelle laadittua alue-ekologista suunnitelmaa. Sittemmin monimuotoisuuden lisäämisalue on lakkautettu.

³ Orpon hallituksen esittämät kriteerit keräsivät lausuntokierroksella laajaa kritiikkiä tutkijoilta ja yliopistoilta, alueellisilta ympäristöviranomaisilta, maakuntaliitoilta, Kuntaliitolta ja Saamelaiskäräjiltä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kriteerit ovat “tieteellisen tiedon tarkoitushakuista vääristelyä”. Peräti 430 tutkijaa vetosi Orpon hallitukseen avoimella kirjeellä, jotta kriteerit määriteltäisiin uudelleen.