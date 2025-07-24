UPM kärähti: keitti luonnonmetsästä sellua
Metsäyhtiö UPM on jäänyt kiinni puun ostamisesta luonnonmetsästä. Metsäliikkeen aktivistien seurannassa kävi ilmi, että UPM:n Pietarsaaren sellutehtaalle tuotiin puuta Kainuussa kesäkuussa tapahtuneista luonnonmetsähakkuista. Yhtiö ei kysyttäessä myöntänyt ostavansa puuta kyseisiltä hakkuilta.
“Tämä on törkeää piittaamattomuutta yhtiöltä, joka väittää hankkivansa puun vastuullisista lähteistä. Kaupinvaaran luonnonmetsästä tunnettiin runsas uhanalaisten lintujen, sammalien ja jäkälien lajisto. Metsän luontoarvot olivat myös UPM:n tiedossa. Nyt metsä on tuhlattu selluksi”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen.
UPM ei kysyttäessä myöntänyt ostavansa puuta Kaupinvaaran luonnonmetsän hakkuilta, mutta jäi kiinni Metsäliikkeen selvitystyön ansiosta.
Kaupinvaaran luonnonmetsä oli valtion omistama monimuotoinen vanhojen metsien ja soiden muodostama kohde Kainuussa¹. Valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus hakkasi Kaupinvaaran luonnonmetsän lintujen pesimäaikaan 3.–5. kesäkuuta², minkä jälkeen aktivistit selvittivät puun päätymistä eri ostajille. UPM jäi kiinni puun ostamisesta Pietarsaaren sellutehtaalle heinäkuussa. Tehtaalle kuljetetusta koivukuidusta tehdään lehtipuusellua.
“Orpon hallitus epäonnistui vanhojen metsien suojelussa keväällä ja jätti vastuun metsäyhtiöille. Tässä nähdään tulos. Arvokkaita luonnonmetsiä uhkaa päätyä hakkuisiin eivätkä metsäyhtiöt ole toistaiseksi suostuneet kieltäytymään puun ostamisesta luonnonmetsistä”, Matti Liimatainen sanoo.
Orpon hallitus julkaisi maaliskuussa 2025 uudet vanhojen metsien kriteerit, jotka olivat täydellinen rimanalitus metsien suojelun kannalta. Päätös herätti laajaa kritiikkiä tiedeyhteisön ja ympäristötoimijoiden parissa³ ja jätti pysyvää suojelupäätöstä odottaneita vanhoja metsiä suojelun ulkopuolelle, muun muassa Kaupinvaaran luonnonmetsän.
Metsäyhtiöt ovat olleet haluttomia ottamaan vastuuta luonnonmetsien säilymisestä. Greenpeace vaatii, että metsäyhtiöt UPM, Stora Enso ja Metsä Group kieltäytyvät ostamasta puuta luonnonmetsistä.
Lisätiedot:
¹ Kaupinvaaran luonnonmetsä on Luonnonmetsä-työryhmän kartoittama monimuotoinen vanhojen metsien ja soiden muodostama kohde, josta tunnettiin runsas uhanalaisten ja silmälläpidettävien vanhojen metsien sammal-, jäkälä- ja lintulajisto. Kohde täytti Suomessa yleisesti käytetyt suojelullisesti arvokkaiden metsien kriteerit, kuten vanhojen metsien suojeluohjelmaa varten aikanaan tehdyt määritelmät, Natura 2000 -boreaalisen luonnonmetsän luontotyyppimääritelmän ja Metso-ohjelman kriteerit.
² Metsähallituksen hakkuut olivat Kaupinvaaran luonnonmetsässä jäissä useita vuosia, sillä ympäristöjärjestöt vastustivat metsän hakkuita sen luontoarvojen vuoksi. Hakkuista neuvoteltiin jälleen Metsähallituksen, Greenpeacen ja Suomen luonnonsuojeluliiton kesken 3. kesäkuuta. Metsähallitus ei suostunut muuttamaan suunnitelmiaan, ja hakkasi metsät kiireellisenä kohteena heti neuvottelujen jälkeen. Vielä vuonna 1999 Metsähallitus oli itse määritellyt Kaupinvaaran alueen monimuotoisuuden lisäämisalueeksi osana Näljän alueelle laadittua alue-ekologista suunnitelmaa. Sittemmin monimuotoisuuden lisäämisalue on lakkautettu.
³ Orpon hallituksen esittämät kriteerit keräsivät lausuntokierroksella laajaa kritiikkiä tutkijoilta ja yliopistoilta, alueellisilta ympäristöviranomaisilta, maakuntaliitoilta, Kuntaliitolta ja Saamelaiskäräjiltä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kriteerit ovat “tieteellisen tiedon tarkoitushakuista vääristelyä”. Peräti 430 tutkijaa vetosi Orpon hallitukseen avoimella kirjeellä, jotta kriteerit määriteltäisiin uudelleen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti LiimatainenMetsäasiantuntija
- metsien suojelu ja suojelutilastot
- luonnonmetsät ja vanhat metsät
- metsäteollisuus
- metsäpolitiikka
- metsäsertifiointi
Mari VaaraTiedottajaPuh:040 751 7957mari.vaara@greenpeace.org
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Greenpeace
Kansainvälinen tuomioistuin suojaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsiviä yhteisöjä24.7.2025 11:07:45 EEST | Tiedote
Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antoi keskiviikkona 23. heinäkuuta 2025 merkittävän neuvoa-antavan lausunnon valtioiden velvollisuuksista ilmastokriisissä. Päätös vahvistaa valtioiden kansainvälisen oikeuden mukaisia velvollisuuksia Pariisin sopimuksen lisäksi. Siihen sisältyy useita keskeisiä lisävelvollisuuksia, kuten kaikkien maiden velvollisuus estää merkittävät ympäristöhaitat ja velvollisuus tehdä yhteistyötä ilmastokriisin torjumiseksi.
Pommit upottivat Greenpeacen lippulaivan 40 vuotta sitten – Hyökkäykset aktivismia vastaan jatkuvat yhä9.7.2025 15:39:37 EEST | Tiedote
Neljäkymmentä vuotta sitten Ranskan tiedustelupalvelu upotti Greenpeacen aluksen Aucklandin satamassa tappaen valokuvaaja Fernando Pereiran. Pommi-isku herätti maailmanlaajuisen raivon ja vahvisti ympäristöliikettä. Taistelu oikeudenmukaisuuden ja luonnon puolesta jatkuu edelleen.
Uusi EU-direktiivi ensimmäistä kertaa koetuksella – Greenpeace kohtaa fossiilijätin tänään oikeudessa Alankomaissa2.7.2025 12:08:11 EEST | Tiedote
Greenpeace International kohtaa yhdysvaltalaisen Energy Transfer -energiayhtiön tänään Alankomaiden tuomioistuimessa. Ympäristöjärjestö vaatii miljardiyhtiöltä korvauksia toistuvista ja perusteettomista syytöksistä vedoten ensimmäisenä EU:n uuteen anti-SLAPP-direktiiviin, jonka tarkoitus on suojella kansalaisyhteiskunnan sananvapautta suuryritysten väärinkäytöksiltä.
Helsingin aseman kellotornissa kehotetaan vastarintaan11.6.2025 08:28:41 EEST | Tiedote
Varhain keskiviikkoaamuna Greenpeace Nordenin aktivistit nousivat Helsingin rautatieaseman kellotorniin ja levittivät yhdeksän metriä korkean banderollin. Banderollin teksti Time to resist kehottaa vastarintaan nyt, kun kansalaisyhteiskuntaa ollaan perinteisissä demokratioissa laittamassa ahtaalle. Viesti on osa maailmanlaajuista Time to Resist -kampanjaa, joka Suomessa kulkee nimellä Nyt v**** riittää. Kampanja kritisoi hyökkäyksiä aktivismia vastaan muun muassa Yhdysvalloissa ja Romaniassa sekä Suomen hallituksen tiedevastaisuutta, joka juuri nyt näkyy luonnonmetsien hakkuina.
Aktivismia ja kansalaisvaikuttamista juhlivan Nousu -festivaalin ohjelma nyt julki – mukana Venäjän nykytilaa avaava aktivisti Filipp Shchelkanov, kunnallisvaalien ääniharavan Alma Tuuvan meemiworkshop sekä somevaikuttaja Jenni Rotonen ja hyperpop-artisti Knife Girl10.6.2025 07:10:00 EEST | Tiedote
Ensimmäistä kertaa tänä vuonna järjestettävä Nousu-festivaali tuo Helsingin Ääniwalliin lauantaina 14.6. aktivismin, vaikuttamisen ja yhteiskunnallisen muutoksen tekijöitä. Yleisölle ilmaisen tapahtuman päiväohjelmassa on mm. Venäläisen aktivistin Filipp Shchelkanovin kokemuksia maan hallinnon koventuneista otteista, kunnallisvaaleissa äänisaaliillaan kohauttaneen Alma Tuuvan meemiworkshop ja kansalaisvaikuttamisen eri muotoja ympäristöoikeudenkäynneistä podcasteihin. Iltaohjelmassa nähdään mm. Hyperpop-artisti Knife Girli, lofi-dancepoppari Ty Roxy ja London Zoo-kollektiivin DJ:t. Koko ohjelmiston voi katsoa festivaalin ohjelmasivuilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme