Jari Porttilan Kohtalona Elvis -kirja ilmestyy syyskuussa!

Kohtalona Elvis -kirja paljastaa nyt tuon mysteerin. Elviksen

pitkäaikainen ystävä ja Memphisin Mafian luotettu ja pitkäaikaisin jäsen

kertoi vuonna 1996 Suomessa ystävälleen Karl Lindroosille suuren

salaisuuden, josta ei saanut puhua ennen hänen kuolemaansa.

Kirjassa käydään ennennäkemättömien kuvien kera läpi Lindroosin lähes

200 aidon, Elviksen omistamien esineiden tarinoita. Mukana on Elviksen

viimeinen Harley-Davidson-moottoripyörä, useita autoja, kitaroita,

kelloja, koruja, aseita ja urheiluvälineitä.

Kokoelman arvoksi arvioitiin 2000-luvun alussa peräti 12 miljoonaa dollaria.

Saadakseen himoitsemansa kultaisen Berettan Elvis joutui ostamaan

itselleen kokonaisen talon aseen omistajalta. Elviksen konserteissakin

käyttämän Piagetin valkokultaisen, timantein koristellun rannekellon

Lindroos myi 200 000 dollarilla eräälle keräilijälle.

Elvis teetti viimeiseksi jääneelle konserttikiertueelle turvamiehilleen

ja osalle henkilökuntaa punaiset ”Elvis in Concert” -takit. Nyt niistä

joutuu maksamaan jopa 10 000 dollaria kappaleelta.

Elviksen velipuoli, nelivuotiaana Gracelandiin muuttanut, David Stanley

kertoo kirjassa, millaista oli elää maailman tunnetuimman ”isoveljen”

kanssa, elämää jollaisesta harva osasi edes unelmoida. Stanley paljastaa

millaisesta elämästä Elvis piti kartanonsa muurien sisäpuolella.

David Stanley oli myös ensimmäisten joukossa, kun Elvis löydettiin

elottomana. – Näin heti, että ”Elvis has left the building”. Häntä yritettiin

elvyttää, mutta se oli siinä tilanteessa turhaa. Hän oli menehtynyt

omassa kylpyhuoneessaan, Stanley kertoo kirjassa.

Elviksen kuoleman jälkeisinä päivinä hänen omistamansa Gracelandin

kartano tyhjennettiin Elvikselle kuuluneista esineistä. Jokainen

"Memphisin mafian" jäsen tiesi, että turvatakseen tulevaisuutensa heidän

oli vietävä Elviksen omaisuutta ja myytävä sitä eteenpäin.

– Ostin lähes kaikki Elviksen esineet "Memphisin mafiaan" kuuluneilta

henkilöiltä, Lindroos vahvistaa.

Kohtalona Elvis -kirjan on kirjoittanut toimittaja Jari Porttila. Se on

hänen yhdeksäs tietokirjansa. Porttila on tunnettu urheilutoimittaja ja

hän on toiminut 1980-luvulla myös sanomalehti Uuden Suomen kotimaan

toimituksen ja urheilutoimituksen päällikkönä.



Kirja julkaistaan 4.9.2025.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi