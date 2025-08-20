Jari Porttilan Kohtalona Elvis -kirja ilmestyy syyskuussa!
Kirja paljastaa muun muassa, kuka otti viimeisen kuvan Elviksestä arkussa. Tähän päivään saakka on pysynyt mysteerinä, kuka oli se henkilö, joka otti 100 000 dollarin arvoisen kuvan Elviksestä arkussaan.
Kohtalona Elvis -kirja paljastaa nyt tuon mysteerin. Elviksen
pitkäaikainen ystävä ja Memphisin Mafian luotettu ja pitkäaikaisin jäsen
kertoi vuonna 1996 Suomessa ystävälleen Karl Lindroosille suuren
salaisuuden, josta ei saanut puhua ennen hänen kuolemaansa.
Kirjassa käydään ennennäkemättömien kuvien kera läpi Lindroosin lähes
200 aidon, Elviksen omistamien esineiden tarinoita. Mukana on Elviksen
viimeinen Harley-Davidson-moottoripyörä, useita autoja, kitaroita,
kelloja, koruja, aseita ja urheiluvälineitä.
Kokoelman arvoksi arvioitiin 2000-luvun alussa peräti 12 miljoonaa dollaria.
Saadakseen himoitsemansa kultaisen Berettan Elvis joutui ostamaan
itselleen kokonaisen talon aseen omistajalta. Elviksen konserteissakin
käyttämän Piagetin valkokultaisen, timantein koristellun rannekellon
Lindroos myi 200 000 dollarilla eräälle keräilijälle.
Elvis teetti viimeiseksi jääneelle konserttikiertueelle turvamiehilleen
ja osalle henkilökuntaa punaiset ”Elvis in Concert” -takit. Nyt niistä
joutuu maksamaan jopa 10 000 dollaria kappaleelta.
Elviksen velipuoli, nelivuotiaana Gracelandiin muuttanut, David Stanley
kertoo kirjassa, millaista oli elää maailman tunnetuimman ”isoveljen”
kanssa, elämää jollaisesta harva osasi edes unelmoida. Stanley paljastaa
millaisesta elämästä Elvis piti kartanonsa muurien sisäpuolella.
David Stanley oli myös ensimmäisten joukossa, kun Elvis löydettiin
elottomana. – Näin heti, että ”Elvis has left the building”. Häntä yritettiin
elvyttää, mutta se oli siinä tilanteessa turhaa. Hän oli menehtynyt
omassa kylpyhuoneessaan, Stanley kertoo kirjassa.
Elviksen kuoleman jälkeisinä päivinä hänen omistamansa Gracelandin
kartano tyhjennettiin Elvikselle kuuluneista esineistä. Jokainen
"Memphisin mafian" jäsen tiesi, että turvatakseen tulevaisuutensa heidän
oli vietävä Elviksen omaisuutta ja myytävä sitä eteenpäin.
– Ostin lähes kaikki Elviksen esineet "Memphisin mafiaan" kuuluneilta
henkilöiltä, Lindroos vahvistaa.
Kohtalona Elvis -kirjan on kirjoittanut toimittaja Jari Porttila. Se on
hänen yhdeksäs tietokirjansa. Porttila on tunnettu urheilutoimittaja ja
hän on toiminut 1980-luvulla myös sanomalehti Uuden Suomen kotimaan
toimituksen ja urheilutoimituksen päällikkönä.
Kirja julkaistaan 4.9.2025.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Readme.fi
KUTSU: Kokaru-kirjan julkistustilaisuus 3.9.2025 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A sisäpiha.20.8.2025 10:00:03 EEST | Kutsu
Tervetuloa terveellisen ja herkullisen kokokasvisruoan maailmaan! Tämä kirja on kaikille heille, jotka haluavat nauttia maukasta kokokasvisruokaa samalla edistäen terveyttään ja hyvinvointiaan.
KUTSU: Pekka Ruissalon JUICE - Vuosi vuodelta -kirjan julkistustilaisuus 4.9.2025 Klo 15.00, Juicen kirjastossaTampereella.18.8.2025 10:02:53 EEST | Kutsu
Juice Leskinen syntyi Juankosken kevättalveen ja kuoli Tampereen syksyssä 56 vuotta myöhemmin. Matkan varrella Leskinen ehti paljon: opetti Mikko Alatalon tekemään tekstejä ja innostui Beastie Boysista niin paljon, että halusi tehdä rap-biisin.
KUTSU: Suomi-Ruotsi maaottelu - 100 vuoden tähtihetket -kirjan julkistustilaisuus 19.8.2025 KLO 16.00, Urheilumuseossa Olympiastadionilla. Paikan päällä maaotteluissa kunnostautuneita urheilijoita!8.8.2025 09:34:11 EEST | Kutsu
Suomen ja Ruotsin välinen yleisurheilumaaottelu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1925. Rakkaiden vihollisten kohtaaminen on herättänyt sadan vuoden ajan intohimoja Pohjanlahden molemmin puolin. Juhlavuoden kunniaksi ilmestyy 100 vuoden tähtihetket -kirja.
KUTSU: Jussi Halla-aho - Elämäkerta -kirjan ARVOSTELUKAPPALE NYT SAATAVILLA - Julkaisuvapaa 21.8.2025 klo 00.01. Julkistustilaisuus 21.8.2025 KLO 14.00 Lönnrotinkatu 18 A sisäpiha1.8.2025 10:06:43 EEST | Tiedote
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on koko julkisen elämänsä ajan herättänyt voimakkaita tunteita. Vankkumattomien kannattajiensa ansiosta hän on kerännyt ennätysmäisiä äänisaaliita useissa vaaleissa. Vuoden 2024 presidentinvaaleissa häntä äänesti 615 802 suomalaista eli jokseenkin joka viides uurnilla käynyt. Samaan aikaan poliittisen kentän toisella laidalla on Halla-ahon mielipiteitä kohtaan tunnettu jopa suoranaista kauhua.
Viime vuoden Suomen myydyin painettu tietokirja saa jatkoa - Harri Syrjäsen One Pot 2 - Yhden kattilan suosikkireseptit ilmestyy 18.8!31.7.2025 12:33:10 EEST | Tiedote
Täysin uusi One Pot2 sisältää taas maistuvia reseptejä, jotka valmistuvat nopeasti - vain 20-30 minuutissa - ilman tiskivuorta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme