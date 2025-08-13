Kansainvälisen liiketoiminnan sopimusasiantuntija Helena Haapio aloittaa työelämäprofessorina Vaasan yliopistossa

Haapio on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi Vaasan yliopistossa vuonna 2013. Väitöskirjan aihe liittyi proaktiiviseen, ennakoivaan sopimiseen ja sopimusten käytettävyyden parantamiseen.

– Vaasan yliopisto on minulle ennestään tuttu. Aloitin strategisen talousoikeuden maisteriohjelman osa-aikaisena opettajana vuonna 2012. Voi sanoa, että ympyrä tavallaan sulkeutuu, ja palaan samojen teemojen pariin.

Haapio on pitkän linjan teollisuusjuristi, jonka erikoisalaa ovat kansainvälisen liiketoiminnan sopimukset. Hän toimii yrittäjänä ja sopimusstrategina perustamassaan Lexpert Oy:ssä. Työtehtävät ovat vieneet Haapion muun muassa tekemään sopimusriskien hallintaan liittyviä workshop-tilaisuuksia Euroopan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan lisäksi Intiaan ja Yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin. Haapiolla on kokemusta myös riidanratkaisusta välitystuomarina yritysten riitojen sovittelussa ja ratkaisemisessa. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä hän on ollut teollisuuslakimiehenä Wärtsilä-konsernin keskushallinnossa ja eri yksiköissä kotimaassa ja ulkomailla.

Strategisen talousoikeuden työelämäprofessorin tehtävä kytkeytyy laskentatoimen ja rahoituksen akateemisen yksikön ja talousoikeuden oppiaineen ja tutkimusryhmän tavoitteisiin kehittää oikeusmuotoiluun (Legal Design) suuntautunut tohtoripolku, jossa etsitään uusia mahdollisuuksia yhdistää talousoikeuden ja muotoilun osaaminen liiketoiminnan onnistumisen tueksi. Tohtoripolku kiinnittyy keskeisesti yliopiston strategiseen tavoitteeseen kasvattaa tohtorikoulutusta.

– Tavoitteenani on kehittää edelleen monitieteistä tutkimusta, joka yhdistää konkreettisesti eri oppiaineita sekä ammattialoja. Tarkoitukseni on osallistua Vaasan yliopiston jatko-opintojen kehittämiseen niin, että niissä yhdistyvät strategisen talousoikeuden, liiketoiminnan, muotoilun ja teknologian näkökulmat. Tuon mukanani laajat kotimaiset ja kansainväliset verkostot, kokemusta ja näyttöjä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä yritysten ja korkeakoulujen kanssa sekä uusia työkaluja talousoikeudellisten innovaatioiden kehittämiseen.

Haapion tehtäviin kuuluu tohtoripolun ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä toiminnan kansainvälistäminen. Haapio työskentelee muun ohessa Vaasan yliopiston CoDoc-mallin parissa, joka tarjoaa pääsyn uusimpaan huippututkimukseen, varhaisen näkymän tuloksiin sekä mahdollisuuden yhdistää yhteistyöorganisaation oma TKI-toiminta riippumattomaan tieteelliseen tutkimukseen. CoDoc perustuu yhteisrahoitukseen, jossa kumppani ja Vaasan yliopisto rahoittavat väitöskirjatutkimuksen yhdessä. Lisäksi Haapio ohjaa talousoikeuden tohtoriopiskelijoiden väitöskirjatöitä.

– Haluan auttaa tutkijoita ja yrityksiä valjastamaan sopimukset ja juridiikan välineet entistä vahvemmin liiketoiminnan tueksi. Tähän tarvitaan rohkeutta ja keinoja ylittää ammattiryhmien rajat ja uudistaa ajattelua ja toimintaa. Vaasan yliopistosta ja sen ympäristöstä niitä löytyy.