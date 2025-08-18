KUTSU: Kokaru-kirjan julkistustilaisuus 3.9.2025 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A sisäpiha.

Kirja sisältää paitsi herkullisia kokokasvisruokareseptejä, myös syvällisempää tietoa kokokasvisruokavaliosta ja sen monista terveyshyödyistä, tieteelliseen näyttöön perustuen. Kirja esittelee kokokasvisruokavalion perusperiaatteet ja sen koostamisen käytännönläheisellä tavalla.



Kirjoittajina toimivat Suomen elämäntapalääketieteen yhdistyksen (Finnish Association of Lifestyle Medicine, FALM) jäsenet, yleislääketieteen erikoislääkärit Pauliina Tervo ja Ville Miettinen. Tavoitteenamme on innostaa ja auttaa lukijoita koostamaan tasapainoinen, ravitseva ruokavalio, joka tukee niin kehoa kuin mieltä.



Ravitsemuksella on tunnetusti suuri merkitys niin sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin hoidossa, ja lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että kokokasvisruokavalio voi olla yksi terveellisimmistä tavoista syödä. Nykyisessä ruokaympäristössämme se ei useinkaan ole aivan helppoa. Tämä kirja on kirjoitettu auttamaan lukijaansa hänen matkallaan kohti terveellisempää, makujen täyteistä elämää.



Lähde mukaamme tutustumaan kokokasvisruoan maailmaan ja löydä ilo kasvisruokien valmistamisesta!

Kirja ilmestyy 29.8.2025.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

