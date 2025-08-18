KUTSU: Kokaru-kirjan julkistustilaisuus 3.9.2025 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A sisäpiha.
Tervetuloa terveellisen ja herkullisen kokokasvisruoan maailmaan!
Tämä kirja on kaikille heille, jotka haluavat nauttia maukasta kokokasvisruokaa samalla edistäen terveyttään ja hyvinvointiaan.
Kirja sisältää paitsi herkullisia kokokasvisruokareseptejä, myös syvällisempää tietoa kokokasvisruokavaliosta ja sen monista terveyshyödyistä, tieteelliseen näyttöön perustuen. Kirja esittelee kokokasvisruokavalion perusperiaatteet ja sen koostamisen käytännönläheisellä tavalla.
Kirjoittajina toimivat Suomen elämäntapalääketieteen yhdistyksen (Finnish Association of Lifestyle Medicine, FALM) jäsenet, yleislääketieteen erikoislääkärit Pauliina Tervo ja Ville Miettinen. Tavoitteenamme on innostaa ja auttaa lukijoita koostamaan tasapainoinen, ravitseva ruokavalio, joka tukee niin kehoa kuin mieltä.
Ravitsemuksella on tunnetusti suuri merkitys niin sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin hoidossa, ja lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että kokokasvisruokavalio voi olla yksi terveellisimmistä tavoista syödä. Nykyisessä ruokaympäristössämme se ei useinkaan ole aivan helppoa. Tämä kirja on kirjoitettu auttamaan lukijaansa hänen matkallaan kohti terveellisempää, makujen täyteistä elämää.
Lähde mukaamme tutustumaan kokokasvisruoan maailmaan ja löydä ilo kasvisruokien valmistamisesta!
Kirja ilmestyy 29.8.2025.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Aika: Keskiviikkona 3.9.2025 klo 15.00
Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, sisäpiha, 00120 Helsinki.
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 28.8.2025 jussi.kiilamo@readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Readme.fi
KUTSU: Pekka Ruissalon JUICE - Vuosi vuodelta -kirjan julkistustilaisuus 4.9.2025 Klo 15.00, Juicen kirjastossaTampereella.18.8.2025 10:02:53 EEST | Kutsu
Juice Leskinen syntyi Juankosken kevättalveen ja kuoli Tampereen syksyssä 56 vuotta myöhemmin. Matkan varrella Leskinen ehti paljon: opetti Mikko Alatalon tekemään tekstejä ja innostui Beastie Boysista niin paljon, että halusi tehdä rap-biisin.
KUTSU: Suomi-Ruotsi maaottelu - 100 vuoden tähtihetket -kirjan julkistustilaisuus 19.8.2025 KLO 16.00, Urheilumuseossa Olympiastadionilla. Paikan päällä maaotteluissa kunnostautuneita urheilijoita!8.8.2025 09:34:11 EEST | Kutsu
Suomen ja Ruotsin välinen yleisurheilumaaottelu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1925. Rakkaiden vihollisten kohtaaminen on herättänyt sadan vuoden ajan intohimoja Pohjanlahden molemmin puolin. Juhlavuoden kunniaksi ilmestyy 100 vuoden tähtihetket -kirja.
KUTSU: Jussi Halla-aho - Elämäkerta -kirjan ARVOSTELUKAPPALE NYT SAATAVILLA - Julkaisuvapaa 21.8.2025 klo 00.01. Julkistustilaisuus 21.8.2025 KLO 14.00 Lönnrotinkatu 18 A sisäpiha1.8.2025 10:06:43 EEST | Tiedote
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on koko julkisen elämänsä ajan herättänyt voimakkaita tunteita. Vankkumattomien kannattajiensa ansiosta hän on kerännyt ennätysmäisiä äänisaaliita useissa vaaleissa. Vuoden 2024 presidentinvaaleissa häntä äänesti 615 802 suomalaista eli jokseenkin joka viides uurnilla käynyt. Samaan aikaan poliittisen kentän toisella laidalla on Halla-ahon mielipiteitä kohtaan tunnettu jopa suoranaista kauhua.
Viime vuoden Suomen myydyin painettu tietokirja saa jatkoa - Harri Syrjäsen One Pot 2 - Yhden kattilan suosikkireseptit ilmestyy 18.8!31.7.2025 12:33:10 EEST | Tiedote
Täysin uusi One Pot2 sisältää taas maistuvia reseptejä, jotka valmistuvat nopeasti - vain 20-30 minuutissa - ilman tiskivuorta.
Kalle Virtapohjan Alexander Stubb - Matka presidentiksi - Valta, politiikka ja urheilu -kirja ilmestyy 4.8.2025.30.7.2025 09:59:36 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on aloittanut oman presidenttikautensa vauhdikkaasti. Hän on ottanut omalla tyylillään ”arvopohjaisena realistina” vahvan otteen Suomen ulkopolitiikan johtamisesta ja maan turvallisuuspolitiikasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme