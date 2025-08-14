Viikkokatsaus 25.–29.8.2025
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Verkkoartikkeli ma 25.8.
Mikä on muovia?
Biohajoavat, biopohjaiset ja kierrätysmuovit tarjoavat uusia vaihtoehtoja, mutta turhan kulutuksen välttäminen on paras keino vähentää kaikenlaisten muovien haittoja. Mitä erilaiset muovit ovat ja miten niitä pitäisi käsitellä käytön jälkeen? PlastLIFE-projektissa työskennellään muovien kestävän kiertotalouden eteen. Verkkoartikkelissa on projektista haastateltavana Muovipoli Oy:n asiantuntija Jenni Syvänne. Lue uutinen kiertotalousratkaisuja.fi-sivustolta.
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Radiolähetys ti 26.8. klo 18.02
Luonto-Suomi: Itämeri-ilta merentutkimusalus Arandalla
Kuulemme Itämerestä usein huonoja uutisia, mutta löytyykö meren tilasta myös ilonaiheita? Vaikka Itämeri kärsii rehevöitymisestä, löytyy pinnan alta uskomattoman kaunista luontoa ja jännittäviä eliöitä. Itämeri on murtovesiallas, jossa elää harvinainen yhdistelmä mereisiä ja makean veden lajeja. Millainen on Itämeren kunto juuri nyt? Entä miten voimme suojella Itämeren herkkää eliöstöä? Itämeren ajankohtaisesta tutkimuksesta keskustellaan merentutkimusalus Arandan kannella. Asiantuntijana mm. tutkimusprofessori Markku Viitasalo Sykestä.
Tiedotustilaisuus to 28.8.
Arandan seurantamatkojen tulokset ja kesän sinileväyhteenveto
Itämeripäivän aamuna järjestetään tiedotustilaisuus elokuisten Itämeren ja rannikon seurantamatkojen tuloksista sekä kuluneen kesän sinilevätilanteesta. Tilaisuus pidetään merentutkimusalus Arandalla Helsingin Etelärannassa.
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tapahtuma to 28.8.
Itämeripäivä ja Arandan avoimet ovet
Itämeripäivän aikana Helsingissä Pakkahuoneenlaiturilla pääsee vierailemaan merentutkimusalus Arandalla ja lisäksi Suomen ympäristökeskus on mukana päivän tapahtumissa Helsingissä Kansalaistorilla. Lue lisää päivän ohjelmasta (syke.fi)
Lisätiedot: Eija Rantajärvi, puh. 029 525 1542, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote (pvm. avoin)
Valkoposkihanhien poikasten määrässä merkittävää kasvua
Pääkaupunkiseudun valkoposkihanhien kokonaismäärä pysyi ennallaan edellisvuodesta, mutta poikueita ja poikasia havaittiin viime vuotta huomattavasti enemmän. Valkoposkihanhen pesimäkannan kehitystä seurataan Suomen ympäristökeskuksen ja BirdLife Suomen yhteistyönä.
Lisätiedot: erikoistutkija Kim Jaatinen, puh. 029 525 1370, tutkija Aleksi Mikola, puh. 050 328 7588, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedustelut ja embargot maanantaista 25.8. alkaen viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 050 565 9743, etunimi.sukunimi@syke.fi
Sosiaalisessa mediassa
- Maailman järvien päivä ke 27.8.
- Itämeripäivä to 28.8.
- Tukholmassa järjestetään vesiviikko 24.–28.8.
- Lauantaina 30.8. on Suomen luonnon päivä. #suomenluonnonpäivä #liputanluonnolle
- Suomen ympäristökeskus mukana Johtajatulilla Evolla 29.-31.8.
Muutokset mahdollisia.
