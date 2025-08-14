Viikkokatsaus 25.–29.8.2025

Verkkoartikkeli ma 25.8.

Mikä on muovia?

​Biohajoavat, biopohjaiset ja kierrätysmuovit tarjoavat uusia vaihtoehtoja, mutta turhan kulutuksen välttäminen on paras keino vähentää kaikenlaisten muovien haittoja. Mitä erilaiset muovit ovat ja miten niitä pitäisi käsitellä käytön jälkeen? PlastLIFE-projektissa työskennellään muovien kestävän kiertotalouden eteen. Verkkoartikkelissa on projektista haastateltavana Muovipoli Oy:n asiantuntija Jenni Syvänne. Lue uutinen kiertotalousratkaisuja.fi-sivustolta.

Radiolähetys ti 26.8. klo 18.02

Luonto-Suomi: Itämeri-ilta merentutkimusalus Arandalla

Kuulemme Itämerestä usein huonoja uutisia, mutta löytyykö meren tilasta myös ilonaiheita? Vaikka Itämeri kärsii rehevöitymisestä, löytyy pinnan alta uskomattoman kaunista luontoa ja jännittäviä eliöitä. Itämeri on murtovesiallas, jossa elää harvinainen yhdistelmä mereisiä ja makean veden lajeja. Millainen on Itämeren kunto juuri nyt? Entä miten voimme suojella Itämeren herkkää eliöstöä? Itämeren ajankohtaisesta tutkimuksesta keskustellaan merentutkimusalus Arandan kannella. Asiantuntijana mm. tutkimusprofessori Markku Viitasalo Sykestä.

Tiedotustilaisuus to 28.8.

Arandan seurantamatkojen tulokset ja kesän sinileväyhteenveto

Itämeripäivän aamuna järjestetään tiedotustilaisuus elokuisten Itämeren ja rannikon seurantamatkojen tuloksista sekä kuluneen kesän sinilevätilanteesta. Tilaisuus pidetään merentutkimusalus Arandalla Helsingin Etelärannassa.

Tapahtuma to 28.8.

Itämeripäivä ja Arandan avoimet ovet

Itämeripäivän aikana Helsingissä Pakkahuoneenlaiturilla pääsee vierailemaan merentutkimusalus Arandalla ja lisäksi Suomen ympäristökeskus on mukana päivän tapahtumissa Helsingissä Kansalaistorilla. Lue lisää päivän ohjelmasta (syke.fi)

Tiedote (pvm. avoin)

Valkoposkihanhien poikasten määrässä merkittävää kasvua

Pääkaupunkiseudun valkoposkihanhien kokonaismäärä pysyi ennallaan edellisvuodesta, mutta poikueita ja poikasia havaittiin viime vuotta huomattavasti enemmän. Valkoposkihanhen pesimäkannan kehitystä seurataan Suomen ympäristökeskuksen ja BirdLife Suomen yhteistyönä.

Sosiaalisessa mediassa

Maailman järvien päivä ke 27.8.

Itämeripäivä to 28.8.

Tukholmassa järjestetään vesiviikko 24.–28.8.

Lauantaina 30.8. on Suomen luonnon päivä. #suomenluonnonpäivä #liputanluonnolle

Suomen ympäristökeskus mukana Johtajatulilla Evolla 29.-31.8.





