Ilmoittautuminen Harrastamisen Lohjan mallin maksuttomiin harrastusryhmiin on alkanut

Patarumpujen pauke ja taidokas trumpetinsoitto 12.8.2025 14:12:40 EEST | Tiedote

Lohjan kaupunginorkesteri, Suomalainen kamarikuoro ja vaikuttavat solistit esittävät Joseph Haydnin "Paukenmessen" ja trumpettikonserton Pyhän Laurin kirkossa 4.9.2025. Konsertissa kuullaan mm. Miikka Saarinen, Monica Groop ja Marika Hölttä. Kapellimestarina Eric-Olof Söderström. Liput NetTicketistä alkaen 22 €.