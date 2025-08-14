Lohjan kaupunki

Ilmoittautuminen Harrastamisen Lohjan mallin maksuttomiin harrastusryhmiin on alkanut

19.8.2025 11:00:34 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Harrastamisen Lohjan malli -hanke tarjoaa peruskouluikäisille lapsille ilmaisia harrastusryhmiä koulupäivän jälkeen syyskuusta toukokuuhun asti. Mukana tarjonnassa on myös lyhyempiä kursseja.

Tutustu ja ilmoittaudu lukuvuoden 2025-2026 harrastusryhmiin Lohjan harrastuskalenterista.

Katso harrastusten alkamis- ja loppumisajat ryhmäkohtaisesti. Mukana tarjonnassa on myös lyhyempiä kursseja. Harrastusryhmät ovat tauolla koulujen loma-aikoina tai arkipyhinä. 

Lisätietoa huoltajille ja osallistujille.

