Ilmoittautuminen Harrastamisen Lohjan mallin maksuttomiin harrastusryhmiin on alkanut
Harrastamisen Lohjan malli -hanke tarjoaa peruskouluikäisille lapsille ilmaisia harrastusryhmiä koulupäivän jälkeen syyskuusta toukokuuhun asti. Mukana tarjonnassa on myös lyhyempiä kursseja.
Tutustu ja ilmoittaudu lukuvuoden 2025-2026 harrastusryhmiin Lohjan harrastuskalenterista.
Katso harrastusten alkamis- ja loppumisajat ryhmäkohtaisesti. Mukana tarjonnassa on myös lyhyempiä kursseja. Harrastusryhmät ovat tauolla koulujen loma-aikoina tai arkipyhinä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha KoivuporrasLiikunta- ja harrastuskoordinaattoriLohjan kaupunkiPuh:+358 44 369 5032juha.koivuporras@lohja.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Lohjan vetovoima rakentuu turvallisuudesta, luonnosta ja järvikaupunkitunnelmasta14.8.2025 15:10:01 EEST | Tiedote
Seutukaupunkien vetovoimatutkimus 2025 nostaa esiin Lohjan vahvuudet ja kehityskohteet.
Ilo uutinen: Kulttuurikyydit jatkuvat elokuussa13.8.2025 15:07:25 EEST | Tiedote
Kulttuurikyydit jatkuvat elokuussa 2025. Ensimmäinen kyyti vie Factory by the Lake -festivaaleille ABBA-konserttiin. Varaukset tehdään verkossa, liput lunastetaan bussista. Kyydit järjestetään Lohjan Orkesterin ystävät ry:n ja Ikkalan kyläyhdistyksen yhteistyönä. Lisätietoja konsertteihin liittyen: Lohjan kaupunginorkesteri ja FBTL-sivut.
Patarumpujen pauke ja taidokas trumpetinsoitto12.8.2025 14:12:40 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunginorkesteri, Suomalainen kamarikuoro ja vaikuttavat solistit esittävät Joseph Haydnin "Paukenmessen" ja trumpettikonserton Pyhän Laurin kirkossa 4.9.2025. Konsertissa kuullaan mm. Miikka Saarinen, Monica Groop ja Marika Hölttä. Kapellimestarina Eric-Olof Söderström. Liput NetTicketistä alkaen 22 €.
Sappi aloittaa muutosneuvottelut Lohjalla – kaupunki käynnisti tukivalmistelut12.8.2025 14:06:15 EEST | Tiedote
Sappi Europe on tänään ilmoittanut käynnistävänsä muutosneuvottelut paperikone 2:n mahdollisesta sulkemisesta Kirkniemen tehtaalla Lohjalla. Yhteistoimintaneuvottelut voivat koskea enintään 100 työtehtävää Kirkniemen tehtaalla.
Meiju Suvas Laurinpäivän kaupunkifestivaalin tähtenä1.8.2025 15:16:46 EEST | Tiedote
Lohjan kesä on ollut tapahtumien täyttämä, ja tapahtumatarjonta jatkuu monipuolisena myös syksyllä. Tulevalla viikolla Lohjan tori on myös hyvällä käytöllä, kun tavallisen torimyynnin lisäksi torilla nautitaan keskiviikkona 6.8. iltatorista, lauantaina 9.8. Laurinpäivän kaupunkifestivaalista ja maanantaina 11.8. Säilättärien sirkusta ja musiikkiteatteria yhdistävästä Metrilaku-menuetti -näytöksestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme