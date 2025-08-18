Matinkylän metroaseman seinän uudelleenlaatoitus aloitetaan syyskuussa

– Kesäkuun alussa tehtiin koelaatoitus, jolle suoritettiin kiinnityksen pitävyyden varmistava vetokoe kolmen viikon kovettumisajan jälkeen kesäkuun lopussa. Valitettavasti ensimmäisellä koelaatoituksella ei saavutettu riittävää kiinnityslujuutta, ja vetokoe jouduttiin uusimaan. Tämän vuoksi uudelleenlaatoitus ei käynnistynyt kesällä. Uusitun koelaatoituksen vetokoe suoritettiin elokuun alussa, ja kokeessa saavutettiin riittävä kiinnitysvoima. Koelaatoitus oli välttämätöntä tehdä laatan suuren koon vuoksi. Riittävän laadukas työmenetelmä laatoitukseen on nyt varmistettu, ja laatoitustöihin päästään syyskuussa, Länsimetron Oy:n rakentamisjohtaja Janne Tuoma kertoo.

Laattojen irtoamissyiden ja uudelleenlaatoituksen kiinnitystavan varmistaminen on vienyt aikaa harmillisen kauan. Helmi–maaliskuussa tehdyissä tarkastuksissa selvitettiin vian laajuus ja havaittiin, että osa seinälaatoista, erityisesti sisäänkäynnin välitason ja bussiterminaalitason välisen liukuportaan sivuseinällä, oli osittain alustasta irti eli ns. kopolaattoja. Huhti–toukokuussa selvitettiin syyt kopolaatoille. Yhtä yksiselitteistä syytä irtoamiseen ei voitu todeta, vaan irtoaminen oli seurausta useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

– Yhdeksän vuotta sitten laatoitetun seinän laattojen irtoamisen juurisyy on kiinnityslaastin ja laatan alun alkujaan heikko kiinnittyvyys. Kuivumisen mahdollisesti aiheuttama alustabetonin kutistuma, kuormitusten aiheuttama liike ja tärinä sekä heikosti kiinni olevan laatoituksen viruminen ovat irrottaneet alkujaan jo heikon laattakiinnityksen. Asiaan on vaikuttanut myös liikuntasaumojen vähäisyys, rakentamisjohtaja Janne Tuoma kertoo.

Laattojen poisto- ja asennustöiden aikana Matinkylän metroaseman kauppakeskuksen ja bussiterminaalin puoleinen sisäänkäynti on matkustajien käytössä, mutta valitettavasti yksi sisäänkäynnin kolmesta liukuportaasta on suljettu. Myös sisäänkäynnin alemman liukuporrasryhmän yhden liukuportaan käyttöä on rajoitettu välitason ruuhkautumisen välttämiseksi.

Matinkylän aseman läntinen sisäänkäynti on matkustajien käytössä normaalisti.

Länsimetro ja Kaupunkiliikenne pahoittelevat matkustajille aiheutunutta haittaa.