Hurmaava huvilakiinteistö Villa Gerby etsii ostajaa – mahdollisuus rakentaa uutta

19.8.2025 12:21:37 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki etsii ostajaa perinteikkäälle huvilakiinteistölleen Villa Gerbylle. Myynti tapahtuu suoraan neuvottelemalla kiinnostuneiden kanssa. Tavoitteena on löytää ostaja, joka kunnostaa huvilan ja rakentaa tontille uutta asumista alueen henkeä kunnioittaen.

Ilmakuva Villa Gerbyn tontista ja ympäristöstä. Vieressä näkyy Gerbyn satama ja laiturialue täynnä veneitä, ja toisella puolella asuintaloja. Huvilaa ympäröi vehreä maisema.
Kuva: Jarkko Laine

Villa Gerby on suojeltu, historiallisesti arvokas huvila aivan Gerbyn venesataman vieressä. Kokonaisuus yhdistää kulttuuriperinnön, kauniin arkkitehtuurin ja merellisen ympäristön ainutlaatuisella tavalla.

Huvila on toiminut vuosien saatossa niin kesäasuntona, ravintolana kuin nuorisotalonakin. Villa Gerbyssä on oivat mahdollisuudet niin yksityisasumiseen kuin myös työ- ja liiketilakäyttöön. Kohde tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden esimerkiksi rakennusalan toimijoille, jotka haluavat kehittää laadukasta liiketoimintaa ja asumista meren läheisyydessä.

Asemakaava mahdollistaa lisärakentamista

Myytävän tontin kokonaispinta-ala on 4618 m², ja siihen sisältyy 500 k-m² uutta rakennusoikeutta kolmelle erillispientalolle sekä 160 k-m² rakennusoikeutta talousrakennukselle. Villa Gerby ja piharakennus ovat suojeltuja, eikä niitä saa purkaa. Niihin voidaan kuitenkin tehdä lisärakentamis- ja muutostöitä, jotka eivät vahingoita niiden rakennustaiteellista ja kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä.

Nyt myynnistä neuvotellaan suoraan ostajien kanssa

Villa Gerby myydään kokonaisuutena (tontti, uusi rakennusoikeus ja suojellut rakennukset) nykyisessä kunnossa ja varustelussa. Kiinnostuneet ostajat voivat olla yhteydessä kaupungin Kiinteistökehitysryhmään sähköpostitse kkr@vaasa.fi.

Lähtöhinta: 199 000 €

Myytävä kokonaisuus sisältää:

  • Villa Gerbyn suojeltu päärakennus (195 hum²) ja piharakennus (41,5 hum²)
  • Tontti (4 618 m²)
  • Rakennusoikeus kolmelle uudelle erillispientalolle (500 m²)
  • Rakennusoikeus uudelle talousrakennukselle (160 m²)
  • Sähkö- ja vesiliittymät. Ostaja vastaa viemäriliittymän hankkimisesta nykyisen viemärikaivon tilalle.

Villa Gerby oli huutokaupattavana 12.3.-24.4.2025. Kohteen myyntiehdot ovat samat kuin aiemmassa huutokaupan ilmoituksessa. Lisätiedot löytyvät liitteenä olevasta myyntiesitteestä.

Yhteyshenkilöt

Rakennuksiin liittyvissä kysymyksissä:
Pekka Lahti, Toimitilapäällikkö, Talotoimi
040 715 5520, pekka.lahti@vaasa.fi

Tonttiin liittyvissä kysymyksissä:
Marie Kero, Maankäyttöinsinööri, Kiinteistötoimi
040 536 8063, marie.kero@vaasa.fi

Asemakaavaan liittyvissä kysymyksissä:
Anna Myllymäki, Kaavoitusarkkitehti, Kaavoitus
040 152 7784, anna.myllymaki@vaasa.fi

Ilmakuva Villa Gerbyn tontista ja ympäristöstä. Vieressä näkyy Gerbyn satama ja laiturialue täynnä veneitä, ja toisella puolella asuintaloja. Huvilaa ympäröi vehreä maisema.
Kuva: Jarkko Laine
Lataa
Keltainen kaksikerroksinen puutalo Villa Gerby, iso piha ja nurmikkoa ja puita ympärillä.
Kuva: Jarkko Laine
Lataa

