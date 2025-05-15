Tervetuloa Gallen-Kallela, Klimt & Wien -näyttelyn tiedotustilaisuuteen keskiviikkona 24.9.2025

Tiedotustilaisuus medialle ke 24.9. klo 10.15 – myös verkossa





Näyttelyn tiedotustilaisuus järjestetään Ateneum-salissa klo 10.15 alkaen. Ateneumin ovet avautuvat klo 10. Näyttelyyn museon kolmannessa kerroksessa voi tutustua klo 13 asti. Tiedotustilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Tilaisuudessa näyttelystä keskustelevat näyttelyn kuraattori Anu Utriainen ja museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff Ateneumin taidemuseosta sekä asiantuntijana hankkeessa toiminut FT Arnika Groenewald-Schmidt (Belvederen taidemuseo).

Tilaisuuden kieli on osittain suomi ja osittain englanti. Ilmoittauduthan tilaisuuteen tiistaihin 23.9. mennessä. Ilmoita osallistumisestasi klikkaamalla tätä linkkiä.

Katso saapumisohjeet.

Seuraa tiedotustilaisuutta verkossa

Liity tiedotustilaisuuteen verkossa klikkaamalla tätä linkkiä. Mukaan voi liittyä klo 10 alkaen ja tiedotustilaisuus alkaa klo 10.15. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä kirjoittamalla chatin kautta.

Teams-sovellus tulee ladata mobiililaitteilla, tietokoneella voi liittyä myös verkkoselaimen kautta. Selainta käytettäessä suosittelemme Chromea tai Edgeä päivitettynä uusimpaan versioon.

Lisätiedot:

Tiedottaja Reetta Haarajoki, puh. 050 476 6290, reetta.haarajoki(at)ateneum.fi

Viestintäpäällikkö Anna Kari, puh. 040 717 8185, anna.kari(at)ateneum.fi



Kuvat: press.ateneum.fi



Gallen-Kallela, Klimt & Wien -näyttely tuo Ateneumiin Wienin sykkeen

1900-luvun vaihteen nuoret taiteilijat halusivat irrottautua radikaalisti vanhoillisina pidetyistä taideihanteista ja suunnata kohti uutta, vapaampaa taidekäsitystä. Tunnetuin tällainen irtautuminen on Wienin sesessio, joka perustettiin vuonna 1897 Gustav Klimtin johdolla.



Gallen-Kallela, Klimt & Wien -näyttely kertoo taiteilijoista, joiden kanssa Akseli Gallen-Kallela teki yhteistyötä, ja joiden näyttelyihin hän osallistui. Wien oli 1900-luvun alussa uusien ajatusten, tyylien ja kansainvälisten vaikutteiden sykkivä keskus, joka houkutteli eri alojen taiteilijoita ympäri Eurooppaa. Heidän pyrkimyksensä taiteen ja taide-elämän uudistamiseen nousevat esiin näyttelyssä, joka sisältää sekä modernia taidetta että muotoilua.

Laajaa liikettä yhdisti uuden identiteetin kehittäminen ja pyrkimys pelkistämiseen



Sesessionistien päätavoite oli kaikkien taiteenlajien tasa-arvo. Kuvataiteen, arkkitehtuurin, käsityön, muotoilun ja muodin tuli kuvata muuttunutta ja modernia elämäntapaa. Heitä yhdisti uuden identiteetin ja elämäntavan kehittäminen sekä kiinnostus julkisiin suuriin taideteoksiin ja kauneuden kuvaamiseen. Laaja liike ei ollut yhtenäinen taidesuuntaus, vaan siihen sisältyi useita tyylisuuntia sekä pyrkimys asioiden tyylittelyyn tai pelkistämiseen.



Akseli Gallen-Kallela keskittyi suomalaisiin aiheisiin, mutta kehitti ilmaisuaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kansainvälisten modernistien kanssa. Yksi heistä oli Koloman Moser, joka jakoi Gallen-Kallelan kiinnostuksen kokonaistaideteokseen (Gesamtkunstwerk) ja ajatuksen eri taiteenlajien tasa-arvosta. Gallen-Kallela työskenteli Keski-Euroopassa vuosina 1895–1908, ja osallistui secessio-ryhmittymien näyttelyihin useissa kaupungeissa Saksassa sekä kahdesti Wienissä vuosina 1901 ja 1904.

Myös naiset toimivat taiteilijoina ja suunnittelijoina

Naiset eivät päässeet sesessio-ryhmän virallisiksi jäseniksi, mutta he osallistuivat näyttelyihin ja heidän roolinsa uudistustyössä oli merkittävä. Naisten rooli taiteilijoina ja suunnittelijoina korostui etenkin vuosina 1903–1932 toimineessa Wiener Werkstätte -taide- ja käsityöyhdistyksessä, joka yhdisti taiteen ja arjen esineet laadukkaaksi kokonaissuunnitteluksi. Wiener Werkstätte saa Gallen-Kallela, Klimt & Wien -näyttelyssä oman osionsa.

Kuvataiteen lisäksi näyttelyssä nähdään myös valokuvia sekä muotoilua: arjen esineitä, koruja ja muotia, kuten muotisuunnittelija Emilie Flögen reformipuku. Reformipuvun uusi muoto vapautti naisen ampiaisvyötärön ihanteesta ja korsetin puristuksesta. Flöge oli itävaltalainen suunnittelija, liikenainen sekä Gustav Klimtin pitkäaikaisin kumppani.

Näyttelyssä on esillä teoksia muun muassa seuraavilta taiteilijoilta ja muotoilijoilta: Emilie Flöge, Akseli Gallen-Kallela, Ferdinand Hodler, Josef Hoffmann, Gustav Klimt, Broncia Koller-Pinell, Max Kurzweil, Elena Luksch-Makowsky, Koloman Moser, Edvard Munch sekä Egon Schiele.

Gallen-Kallela, Klimt & Wien -näyttely toteutetaan yhteistyössä Wienin Belvederen taidemuseon kanssa. Näyttelyn kuraattori on Ateneumin intendentti Anu Utriainen ja asiantuntijana hankkeessa on toiminut FT Arnika Groenewald-Schmidt (Belvederen taidemuseo). Näyttelyluettelo julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Gallen-Kallela, Klimt & Wien Ateneumissa 26.9.2025–1.2.2026



Intro johdattaa näyttelyn teemoihin



Näyttelyintro johdattaa Gallen-Kallela, Klimt & Wien -näyttelyn taiteilijoihin, teemoihin ja keskeisiin teoksiin asiantuntevan oppaan ja runsaan kuvaesityksen avulla. Paikat Ateneum-saliin ovat myynnissä sekä yksittäishenkilöille että ryhmille.



Lue lisää introista

Ääniopas Gallen-Kallela, Klimt & Wien -näyttelyyn

Olemme valinneet Gallen-Kallela, Klimt & Wien -äänioppaaseen 12 näyttelyn teosta, joista kustakin voit kuunnella noin kahden minuutin pituisen esittelyn. Hanki ääniopas kolmen euron hinnalla verkkolipunmyynnistä tai lippukassalta. Otathan näyttelyyn oman mobiililaitteesi mukaan.



Lue lisää äänioppaasta.



Aukioloaikamme muuttuvat pe 26.9.2025 alkaen:

Ma suljettu | Ti klo 10–18 | Ke–to klo 10–20 | Pe klo 10–18 | La–su klo 10–17

Sisäänpääsymaksut:

Normaali pääsylippu lippukassalta 22 € | Normaali pääsylippu verkosta 20 € | Alennettu pääsylippu 12 € | 18–24-vuotiaat 12 € | Alle 18-vuotiaat maksutta| Vapaa pääsy Museokortilla