ETU Terveysalat: Trendikartta kartoittaa terveydenhuollon tulevaisuuden suuntia
ETU Terveysalat on julkaissut trendikartan, joka kokoaa yhteen terveydenhuollon keskeisiä ilmiöitä ja auttaa yrityksiä, päättäjiä ja asiantuntijoita näkemään, mitä on jo käynnissä, mitä on nousemassa – ja mitä kannattaa seurata tarkasti.
Suomalainen terveydenhuolto on keskellä monitasoista ja vauhdilla etenevää murrosta. Väestön ikääntyminen, teknologinen kehitys, kustannuspaineet sekä lainsäädäntö- ja sääntelymuutokset muovaavat yhtä aikaa sekä päätöksentekoa että hoitotyön arkea.
”Terveydenhuolto muuttuu nopeammin kuin koskaan, ja tämä asettaa ennakoinnille kriittisen roolin. Tunnistamalla muutosvoimia ajoissa voimme tehdä oikea-aikaisia strategisia päätöksiä, kehittää palvelujamme ja vahvistaa terveydenhuollon vaikuttavuutta”, kommentoi ETU Terveysalojen puheenjohtaja Pasi Anttila.
Trendikartta koostaa muutosvoimia
ETU Terveysalat on koonnut alan keskeiset muutosvoimat terveysalojen trendikarttaan, joka tarjoaa yrityksille, päättäjille ja muille sidosryhmille konkreettisen työkalun tulevaisuuden ennakointiin ja eri ilmiöiden välisten yhteyksien ymmärtämiseen.
Trendikartta tuo näkyväksi sen, mitkä muutokset ovat jo käynnissä, mitkä ovat nousemassa ja mitä tulisi tarkkailla. Se tarkastelee terveysalaa neljän teeman kautta:
-
Ennaltaehkäisy ja ennakoiva terveydenhuolto – Painopisteen nähdään siirtyvän sairauksien hoitamisesta hyvinvoinnin edistämiseen, varhaiseen tunnistamiseen ja omahoidon tukemiseen.
-
Tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sote-palveluihin – Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä sekä kustannusten avoimuudella nähdään parantamismahdollisuuksia palveluiden vaikuttavuuteen ja vertailtavuuteen.
-
Terveysalat luovat kasvua – Terveysaloista voi kehittyä yksi Suomen kasvualoista – kunhan ala kytketään vahvemmin osaksi kansallista TKI-strategiaa ja kasvuun investoidaan määrätietoisesti.
-
Terveysalojen teknologia – Digitaaliset ratkaisut, tekoäly ja automaatio muuttavat hoitokäytäntöjä ja potilaskokemusta.
”Kun muutoksen merkkejä tunnistetaan riittävän aikaisin, voidaan varautua, kohdentaa resursseja ja ehkäistä ongelmia ennen niiden syntymistä. Trendikartta auttaakin päättäjiä ja ammattilaisia näkemään kokonaisuuden ja tekemään vaikuttavampia ratkaisuja”, sanoo Erikoiskaupan liiton ennakointityöstä vastaava Taija Lintumäki.
Tutustu trendikarttaan: Terveysalojen trendikartta - Erikoiskaupan liitto ETU ry
ETU Terveysalat koostuu Erikoiskaupan liitto ETU ry:n terveysaloilla toimivista yhdistyksistä. Yhteistyöryhmän jäseniä ovat Lääketeollisuus ry, Lääke- ja terveyshuolto ry, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, Sailab – Medtech Finland ry, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry ja Terveystuotetukut ry.
