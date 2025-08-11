Ysi on ykkönen – Suomen ruuhkaisin väylähanke valtatie 9 on pantava liikkeelle nyt!
Yhdeksän Pirkanmaan kehittäjäorganisaatiota vetoaa hallitukseen: valtatie 9:n Alasjärvi–Käpykangas-välin parantaminen on Väyläviraston ykkösprioriteetin kiireellinen kärkihanke Suomen poikittaisliikenteessä. Päätös sen rahoittamisesta on tehtävä nyt syyskuun budjettiriihessä – pelkät lupaukset eivät enää riitä.
– Valtatie 9 Tampere–Jyväskylä-välillä on valtakunnallisesti merkittävin liikenteen pullonkaula, ja sen korjaaminen on aloitettava välittömästi, vaatii Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.
– Kyseessä on Suomen ruuhkaisin ja onnettomuusherkin kaksikaistainen valtatie. Tietoon perustuvat päätöksenteon kriteerit täyttyvät – mutta päätöksiä ei kuulu. Tämä on raskasta
liikennettä, sotilaallista liikkuvuutta ja liikenneturvallisuutta ajatellen kestämätöntä.
Samalla yhteysvälillä sijaitsevat Olkahistenlahden sillat kärsivät vakavasta alkalikiviainesreaktiosta. Sillat on joka tapauksessa korjattava, ja korjaus tulisi toteuttaa samaan aikaan lisäkaistojen rakentamisen kanssa. Viivästyminen kasvattaa kustannuksia, heikentää liikenteen välityskykyä ja liikenneturvallisuutta. Hankkeella on myös aikaraja: liito-oravien suojelun poikkeamislupa on voimassa vain vuoden 2026 loppuun.
Pirkanmaa jätetty toistuvasti ilman rahoitusta – epäjohdonmukaisuus väylien rahoittamisessa ei voi jatkua
– Näyttää siltä, että Pirkanmaata kohdellaan epäjohdonmukaisesti suurten tiehankkeiden rahoituspäätöksissä, sanoo Pirkanmaan liiton kehityspäällikkö Marko Koskinen.
– Verrokkimaakuntiin on saatu vuosien varrella mittavia rahoituksia, mutta Pirkanmaan saldo on edelleen nolla tällä hallituskaudella. Tietoperusteisen päätöksenteon toteutumisen keskeinen mittari on se, että liikenteen keskeisimmän solmukohdan ja kasvumaakunnan
syrjintä lopetetaan.
Perusteet täyttyvät – enää puuttuu päätös
Alasjärvi–Käpykangas-välin parantaminen on Väyläviraston näkemyksen mukaan pääväyläverkon kiireellisen prioriteettiluokan hanke. Se palvelee koko Suomen poikittaista liikennettä ja on kriittinen niin elinkeinoelämälle kuin alueen turvallisuudelle.
Pirkanmaalle on kertynyt vuosikymmenten aikana huomattava tieliikenteen korjausvelka. Nyt on aika purkaa sitä. Vaadimme, että valtatie 9:n Alasjärvi–Käpykangas-välin parannustyöt aloitetaan heti. Hallituksen on tehtävä tästä päätös budjettiriihessä – vastuuta ei voi enää siirtää.
Pirkanmaalla vaikuttamisyhteistyötä tekevät Tampereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseutu, Pirkanmaan Yrittäjät, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan hyvinvointialue ja Business Tampere.
(Tiedote liitteenä pdf-muodossa. Mukana vaikuttamisyhteistyössä mukana olevien logot.)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tampereen Kauppakamari:
Toimitusjohtaja Antti Eskelinen
antti.eskelinen@tampereenkauppakamari.fi
p. 050 655 69
Pirkanmaan liitto:
Kehityspäällikkö Marko Koskinen
marko.koskinen@pirkanmaa.fi
p. 050 075 2573
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
www.pirkanmaa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan liitto katsoo, että alueidenkäyttölain uudistus heikentäisi huomattavasti suunnittelun sujuvuutta11.8.2025 16:39:02 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liitto esittää vakavan huolensa siitä, että alueidenkäyttölain uudistamista koskeva säädöskokonaisuus perusteluineen synnyttäisi suunnittelujärjestelmän, joka poikkeaisi nykyisestä hallitsemattoman paljon. Tällä tulisi toteutuessaan olemaan vaikeasti arvioitavia tai osin arvaamattomia seurauksia. Pirkanmaan liiton maakuntahallitus antoi lausuntonsa alueidenkäyttölain uudistuksesta.
Päärataryhmä uudistui – ensi vuonna tulossa päärata-aiheinen tapahtuma7.8.2025 10:01:28 EEST | Blogi
Pääradan ympärillä riittää nyt näkyvyyttä: kehittämisselvityksiä, raideleveysasiaa ja pian myös strategiaa ja seminaaria. Päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteisö, joka keskittyy kansalliseen ja EU-tason vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön.
Kuntien edustajainkokous valitsi Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenet27.6.2025 10:03:04 EEST | Tiedote
Pirkanmaan kuntien edustajainkokous kokoontui perjantaina etäyhteyksin sinetöimään maakuntavaltuuston valinnan toimikaudeksi 2025–2029. Pirkanmaan liiton maakuntavaltuustoon valittiin yhteensä 63 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Pirkanmaan kunnille luvassa tukea kiertotaloussiirtymään16.6.2025 10:14:52 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liitto mukaan kiertotalouden green deal –sitoumukseen. Kiertotalous ei ole enää vain ympäristöteko – se on myös kilpailukykyä, huoltovarmuutta ja säästöjä. Pirkanmaan liitto on tehnyt alueellisen kiertotalouden green deal -kattositoumuksen edistääkseen kestävää ja resurssiviisasta tulevaisuutta. Sitoumus tukee kuntia konkreettisissa toimenpiteissä ja avaa uusia mahdollisuuksia kiertotalouden ratkaisujen kehittämiseen ja pilotointiin.
Selvitys Haapamäen radan tulevaisuudesta valmistui – sähköistäminen vahvin vaihtoehto12.6.2025 10:33:34 EEST | Tiedote
Pirkanmaan osalta tärkeää on erityisesti varmistaa junaliikenteen jatkuvuus Orivesi–Haapamäki-radalla. Kiskobussit ovat erityisesti Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan joukkoliikenteen runkoyhteys, jota ei tiheämpikään bussiliikenne korvaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme