Uusi lainavertailupalvelu avattu
Uusi suomalainen palvelu Lainataivas.fi tekee lainojen vertailusta helpompaa kuin koskaan. Yhdellä hakemuksella kuluttaja saa useita lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta – nopeasti, selkeästi ja täysin maksutta.
Uusi Lainataivas.fi auttaa suomalaisia säästämään – lainojen vertailu onnistuu kätevästi yhdellä hakemuksella
Suomalaisille kuluttajille on avattu uusi palvelu, Lainataivas.fi, joka kokoaa useiden pankkien ja rahoituslaitosten lainatarjoukset yhteen. Palvelun avulla kuka tahansa voi vertailla eri vaihtoehtoja helposti ja nopeasti – täysin maksutta.
Näin Lainataivas toimii:
-
Asiakas täyttää yhden hakemuksen.
-
Palvelu kokoaa tarjoukset useilta eri lainanantajilta.
-
Kuluttaja saa selkeän ja vertailtavan näkymän koroista, kuluista ja ehdoista.
Palvelun avulla voi hakea sekä kulutusluottoja, yhdistelylainoja että pienempiä lainaratkaisuja. Vertailu on puolueetonta, eikä käyttäjältä veloiteta mitään – Lainataivas.fi saa palkkionsa yhteistyökumppaneilta.
Erityisesti yhdistelylainojen kohdalla säästö voi olla merkittävä. Asiakas näkee heti, mikä vaihtoehto on hänelle edullisin, ja voi tehdä päätöksen rauhassa omilla ehdoillaan.
Lainataivaan tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja reiluutta lainamarkkinoille, jotta kuluttajilla on aidosti mahdollisuus valita heille paras ja edullisin ratkaisu.
