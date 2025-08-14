Digitaalinen sote-keskus suljettuna lauantaina 23. elokuuta
Käyttökatko liittyy Pohde Lifecare-järjestelmän huoltotoimenpiteisiin.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalinen sote-keskus on suljettuna lauantaina 23. elokuuta koko päivän. Sulku johtuu potilastietojärjestelmän päivityksestä. Lisäksi kyseisenä päivänä ei ole mahdollista lähettää Omaolon kautta oirearviota ammattilaisen työjonolle tai siirtyä chatiin asioimaan yleisen oirearvion perusteella.
Käyttökatko liittyy Pohde Lifecare-järjestelmän huoltotoimenpiteisiin, jotka toteutetaan lauantaina kello 8-15.
Digitaalisen sote-keskuksen chateista sairaanhoitajan chat on yleensä viikonloppuisin ja juhlapyhinä auki. Palvelu avataan käyttökatkon jälkeen normaalisti sunnuntaina 24. elokuuta.
