Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Digitaalinen sote-keskus suljettuna lauantaina 23. elokuuta

19.8.2025 11:44:37 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Käyttökatko liittyy Pohde Lifecare-järjestelmän huoltotoimenpiteisiin.

Digitaalinen sote-keskus on ensi lauantain suljettu potilastietojärjestelmän päivityksen vuoksi.
Digitaalinen sote-keskus on ensi lauantain suljettu potilastietojärjestelmän päivityksen vuoksi. Pohde Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalinen sote-keskus on suljettuna lauantaina 23. elokuuta koko päivän. Sulku johtuu potilastietojärjestelmän päivityksestä. Lisäksi kyseisenä päivänä ei ole mahdollista lähettää Omaolon kautta oirearviota ammattilaisen työjonolle tai siirtyä chatiin asioimaan yleisen oirearvion perusteella.

Käyttökatko liittyy Pohde Lifecare-järjestelmän huoltotoimenpiteisiin, jotka toteutetaan lauantaina kello 8-15.

Digitaalisen sote-keskuksen chateista sairaanhoitajan chat on yleensä viikonloppuisin ja juhlapyhinä auki. Palvelu avataan käyttökatkon jälkeen normaalisti sunnuntaina 24. elokuuta.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuedigitaaliset palvelut

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Terveydeksi-hankkeen rahoituksella kehitetään ikäihmisten suun terveyttä13.8.2025 13:26:42 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoituksen Terveydeksi-hankkeelle ajalle 1.8.2025-31.3.2027. Hankkeessa kehitetään monialaista toimintamallia, jossa keskitytään ikäihmisten suun terveyden ylläpitämiseen, suusairauksien ennaltaehkäisyyn ja olemassa olevien suusairauksien hoitamiseen. Tavoitteena on ikääntyvän sujuva hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye