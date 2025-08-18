Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut syyskuun alusta alkaen
Jämsäläisiä palvelevat jatkossakin pääosin tutut ammattilaiset ja puhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti samoina. Jämsän hoitaja-lääkärivastaanoton puhelinnumero vaihtuu. Jämsäläisille tulee tarjolle hyvinvointialueen pidetyt digipalvelut, jotka palvelevat myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa Jämsän terveyskeskuksen palvelut, päivystyksen sekä erikoissairaanhoidon palvelut, kuten leikkaustoiminnan sekä diabeteskeskuksen, kuvantamisen, hoitotarvikejakelupalvelun ja osastotoiminnan omana tuotantona 1.9. alkaen.
-Uudistus on viimeinen vaihe jämsäläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tulemista osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluita. Uudistusta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä Jokilaakson Terveys Oy:n ja Jämsän kaupungin kanssa, erityisasiantuntija Tiina Koponen kertoo.
Pääosin tutut ammattilaiset palvelevat jatkossakin Jämsässä ja puhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti samoina. Seuraavat puhelinnumeromuutokset astuvat voimaan 1.9.:
- Uusi hoidon tarpeen arvioinnin puhelinnumero hoitaja–lääkärivastaanotolle palvelee jämsäläisiä numerossa 014 336 5780.
- Jämsässä jatkavien erikoissairaanhoidon palveluiden osalta asiakkaita palvellaan uudessa puhelinnumerossa 014 336 5790.
Reseptikeskus sulkeutuu torstaina 28.8., reseptiuusintoja otetaan vastaan Jämsässä 1.9.2025 alkaen.
Jämsän päivystys eli jatkossa kiirevastaanotto palvelee 1.9. alkaen Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) arkisin ja viikonloppuisin kello 8–20. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys on Sairaala Novassa (Hoitajantie 3, Jyväskylä).
Jämsänkoskella palvelee hoitajavastaanotto. Kuoreveden terveysasemalla palvelee sairaanhoitajan vastaanotto. Koskenpään terveysaseman ja Länkipohjan sivuvastaanoton palvelut tulevat osaksi Jämsän muita palvelupisteitä 1.9.
Jämsäläisiä palvelevan Sydänsairaala Novan kardiologian avohoitopalveluiden numero 014 269 5425 palvelee maanantaista torstaihin kello 8-13 ja perjantaisin kello 8-12.
Fimlabin palvelut
Fimlab Länkipohja, Koskenpää ja Jämsänkoski sulkeutuvat 31.8. Laboratorion näytteenotto Kuorevedellä jatkuu 15.9. lähtien. Keski-Suomessa asuvat henkilöasiakkaat voivat asioida kaikissa Fimlabin palvelupisteessä Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja Pohjanmaalla. Palvelupisteiden tiedot ja aukioloajat voi tarkistaa osoitteessa fimlab.fi/palvelupisteet-ja-aukioloajat.
Jämsässä on jatkossa sosiaali- ja terveyskeskus laajalla palveluvalikoimalla
Aluevaltuuston tekemän palveluverkkopäätöksen mukaisesti Jämsässä on jatkossa sosiaali- ja terveyskeskus laajalla palveluvalikoimalla. Sosiaali- ja terveyskeskus tulee sijaitsemaan aluksi Jämsässä Jokilaakson sairaalan rakennuksessa. Myöhemmin sosiaali- ja terveyskeskukselle on tarkoitus rakentaa uudet tilat. Hyvinvointialue on saanut valtiovarainministeriöltä keväällä myönteisen päätöksen vuoteen 2028 saakka ulottuvalle investointisuunnitelmalle, johon myös Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus -hanke sisältyy. Hankkeista tehdään erillinen investointiohjelma, joka on ensi vuoden osalta lähdössä valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyttäväksi syksyllä. Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakennuksen rakentaminen varmistuu tämän vaiheen jälkeen.
Hyvinvointialueen digipalvelut palvelevat jämsäläisiä myös iltaisin ja viikonloppuisin
Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa voi asioida muun muassa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan tai fysioterapeutin kanssa, sekä keskustella esimerkiksi suun terveyteen, mielenterveyteen, seksuaaliterveyteen sekä nuorten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden arkeen liittyvistä kysymyksistä.
-Jämsäläisten digipalvelut laajenevat 1.9. Esimerkiksi hyvinvointialueen sairaanhoitajat palvelevat chatissa arkisin kello 8–20 ja viikonloppuisin kello 10–16. Asiointi tapahtuu verkossa osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa tai maksuttomalla mobiilisovelluksella. Mobiilisovellus löytyy sovelluskaupasta nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks, kertoo Koponen.
Asiakkaat voivat varata itse kiireettömissä asioissa aikoja hoitajan vastaanotolle Jämsän terveysasemalle hyvinvointialueen verkkosivuilta. Verkkoajanvaraus sujuvoittaa hoitoon pääsyä silloin, kun hoidon syy on selkeä ja asian hoitaminen onnistuu hoitajan vastaanotolla.
Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle
Noin 170 ammattilaista siirtyy nykyisissä työrooleissaan Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen 1.9. Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaattein, mikä tarkoittaa sitä, että he siirtyvät nykyisen työsuhteensa mukaisin tehtävin hyvinvointialueelle, ellei asiasta ole muuta työntekijän kanssa sovittu.
Taustaa Jämsän alueen terveyspalveluista
Jämsän alueen terveydenhuolto on järjestetty ostopalveluna aikanaan Jämsän kaupungin tekemällä sopimuksella Jämsän Terveys Oy:n kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Keski-Suomen hyvinvointialueen sopimus Jämsän Terveys Oy:n kanssa päättyy 31.8.2025, minkä vuoksi palvelujen tuotanto siirtyy hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi.
Niin sanotun päivystysasetuksen vuoksi ympärivuorokautisen päivystyksen järjestäminen on ollut poikkeuslupaan perustuvaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt viimeksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle poikkeusluvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen Jokilaakson sairaalassa Jämsässä ajalle 1.1.–31.8.2025. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen sairaalaverkostoa koskevan lain mukaan jatkossa Keski-Suomessa on jatkossa yksi sairaala eli Sairaala Nova.
Tulostettava asiakastiedote asiakaskohtaamisissa ja toimipisteissä jaettavaksi.
