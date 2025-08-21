Kelan palvelupiste Kangasalla korvataan muilla palveluilla
Kelan palvelupiste Kangasalla korvataan muilla palveluilla 1.9.2025 alkaen. Kela-asioita voi jatkossa hoitaa OmaKelassa, puhelimitse, kaupungin pääkirjaston etäpalvelulaitteella ja lähialueen Kelan palvelupisteissä.
Kelan palvelupiste Kangasalla on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa, puhelimessa, postitse tai Kelan muissa palvelupisteissä.
Kela palvelee asiakkaita edelleen etäpalvelupisteessä ja lähialueen palvelupisteissä
Kelan etäpalvelupiste on Kangasalan pääkirjastossa, jossa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan. Kirjasto sijaitsee osoitteessa Keskusaukio 2.
Kangasalaa lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Tampereella osoitteessa Aleksis Kiven katu 18. Palvelupiste on avoinna ma–ti, to–pe klo 9–12, ja ke klo 10–12 sekä ajanvarauksella klo 16 asti.
Kela selvittää palveluyhteistyön mahdollisuuksia Kangasalla kaupungin ja Tampereen seudun työllisyysalueen kanssa uudessa Timanttikorttelissa, joka avautuu vuonna 2026.
Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa
Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.
Lue lisää
Yhteyshenkilöt
Minna Mäkitalo-Laihorinnekeskuksen päällikköKela
Keskinen asiakaspalveluyksikkö
Lauri Elorantapalveluryhmän päällikköKela
Keskinen asiakaspalveluyksikkö
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA:s serviceställe i Lovisa ersätts med andra serviceformer21.8.2025 11:02:47 EEST | Pressmeddelande
FPA:s serviceställe i Lovisa ersätts med andra serviceformer från 1.9.2025. I fortsättningen kan FPA-ärenden skötas i MittFPA, per telefon och på serviceställen i närområdet.
Kelan palvelupiste Loviisassa korvataan muilla palveluilla21.8.2025 11:02:47 EEST | Tiedote
Kelan palvelupiste Loviisassa korvataan muilla palveluilla 1.9.2025 alkaen. Kela-asioita voi hoitaa jatkossa OmaKelassa, puhelimessa ja lähialueen palvelupisteissä.
Forskning: Hostmediciner med opioider ordineras fortfarande till barn i strid med vårdrekommendationerna21.8.2025 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Recept på hostmediciner som skrevs ut till barn minskade märkbart under åren 2017–2023. Särskilt förskrivning av opioidbaserade hostmediciner väcker ändå oro. Forskarna betonar behovet av att stärka utbildning och kunnande hos i synnerhet yngre och icke-specialiserade läkare för att säkerställa säker läkemedelsbehandling av barn.
Tutkimus: Lapsille määrätään edelleen opiaattipitoisia yskänlääkkeitä vastoin hoitosuosituksia21.8.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Lapsille kirjoitetut yskänlääkereseptit vähenivät vuosina 2017–2023 huomattavasti. Etenkin opiaattipohjaisten yskänlääkkeiden määrääminen kuitenkin herättää huolta. Tutkijat korostavat tarvetta vahvistaa erityisesti nuorempien ja ei-erikoistuneiden lääkäreiden koulutusta ja osaamista lasten turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi.
Valfrihetsförsöket för personer som fyllt 65 år inleds 1.9 – hundratals vårdföretag deltar20.8.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
I september inleds försöket med valfrihet för personer som fyllt 65 år och hundratals privata aktörer inom hälso- och sjukvården deltar, inklusive stora riksomfattande företag. Under försöket får 1,3 miljoner finländare chansen att uppsöka privat allmänläkare till ett pris som motsvarar klientavgiften inom den offentliga primärvården. FPA publicerar uppgifter om de tjänsteproducenter som deltar i försöket på sin webbplats senast 1.9.2025
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme