Kelan palvelupiste Kangasalla korvataan muilla palveluilla

Kelan palvelupiste Kangasalla on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa, puhelimessa, postitse tai Kelan muissa palvelupisteissä.

Kela palvelee asiakkaita edelleen etäpalvelupisteessä ja lähialueen palvelupisteissä

Kelan etäpalvelupiste on Kangasalan pääkirjastossa, jossa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan. Kirjasto sijaitsee osoitteessa Keskusaukio 2.

Kangasalaa lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Tampereella osoitteessa Aleksis Kiven katu 18. Palvelupiste on avoinna ma–ti, to–pe klo 9–12, ja ke klo 10–12 sekä ajanvarauksella klo 16 asti.

Kela selvittää palveluyhteistyön mahdollisuuksia Kangasalla kaupungin ja Tampereen seudun työllisyysalueen kanssa uudessa Timanttikorttelissa, joka avautuu vuonna 2026.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

