Sisätilojen maalauskausi alkaa syksyllä

Sisätilojen maalaus on ajankohtaista ympäri vuoden, mutta syksy tarjoaa monia etuja remonttisuunnitelmille. Kuivemmat sisäilmat, tasaisemmat lämpötilat ja helpommat aikataulut tekevät syyskaudesta ihanteellisen ajan sisämaalausremontteihin Uudenmaan pientaloalueilla.

Ulkomaalauskausi alkaa hiljentyä syyskuussa, mutta sisätilojen maalaustyöt ovat ympärivuotista työtä ammattilaisille. Aldekon Jaakko Vänttila muistuttaa, että sisätilat tarjoavat vakaat olosuhteet laadukkaalle maalaustyölle myös kylmempinä kuukausina. Tämä tekee syksystä ja talvesta otollista aikaa huoneistojen, makuuhuoneiden ja olohuoneiden pintaremontille.

Pääkaupunkiseudun kotitaloudet suosivat ammattilaisia sisämaalauksessa

Uudellamaalla, erityisesti Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, perheiden kiireinen arki saa monet harkitsemaan ammattimaisen sisämaalauksen käyttöä. Ammattimaalarin hyödyntäminen säästää aikaa ja varmistaa tasaisen ja kestävän lopputuloksen.

Kotitalouksissa sisämaalaus on samankaltainen prosessi kuin ulkomaalaus. Sisätiloissa tarvitaan huolellista suojausta, oikeita materiaalivalintoja eri pinnoille ja tarkkaa jälkeä. Ammattilaiset tuntevat eri huoneiden vaatimukset: kosteissa tiloissa tarvitaan kosteuden kestäviä maaleja, lastenhuoneissa turvallisia ja hengittäviä vaihtoehtoja, ja olohuoneissa pitkäkestoisia ja helppohoitoisia pintoja.

Sisämaalauksen ajankohtaisuuden merkit

Sisätilojen maalauksen tarve tunnistaa helposti. Hilseilevät tai halkeilleet seinäpinnat, tahrat, kulumajäljet tai yksinkertaisesti vanhentunut värimaailma kertovat maalausremontin ajankohtaisuudesta.

Myös allergiaoireet voivat viitata sisäilman laatuongelmiin, joita raikas maalipinta voi osaltaan parantaa. Uudet, hengittävät sisämaalit parantavat sisäilmanlaatua ja luovat terveellisemmän asuinympäristön.

Ammattilaisuus näkyy materiaaleissa ja tekniikassa

Sisämaalauksen onnistuminen riippuu pitkälti materiaalivalinnoista ja pohjatyöstä. Ammattimaalareilla on tietämystä eri huonetyyppien vaatimuksista ja siitä, millaisia tuotteita eri tilanteissa kannattaa käyttää.

Aldekon sisämaalauspalvelut kattavat kaikki sisätilat huonekohtaisine erityisvaatimuksineen. Ammattilaiset hoitavat suojauksen, pohjatyöt, maalauksen ja loppusiivouksen, jättäen asiakkaille aikaa tärkeimpiin asioihin.