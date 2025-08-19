Keski-Pohjanmaan suurin Loton päävoitto on osunut Kaustiselle – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Lotosta Keski-Pohjanmaalle osunut päävoitto on Kaustiselle vuonna 2020 tullut 13 miljoonan euron potti. Veikkauksen tilastoista paljastuu myös Keski-Pohjanmaan kunta, johon Loton täysosumaa ei ole vielä osunut.
- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon lauantaina arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo.
Suurin Keski-Pohjanmaalle osunut Loton päävoitto on vuodelta 2020, jolloin kaustislainen nettipelaaja nappasi 14 miljoonan euron päävoiton. Tuolloin onnekas voittaja kertoi heti tuoreeltaan voiton jälkeen, että kurkkua kuristi ja sitten alkoi itkettämään.
Jo 55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Keski-Pohjanmaalle vuosien mittaan hieman yli 42,5 miljoonan euron edestä.
- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Keski-Pohjanmaan kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Veteli. Sinne on osunut viisi Loton päävoittoa. Kun kuntaonnekkuutta tarkastellaan euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, kärkisijalle Keski-Pohjanmaalla nousee Kaustinen. Kaustinen on samalla myös koko maan osalta euromääräisesti mitattuna Suomen kolmanneksi onnekkain kunta Loton päävoittojen kuntarankingissa, Minna Sundholm kertoo.
Keski-Pohjanmaalla on myös yksi kunta, johon ei ole vielä osunut Loton päävoittoa.
- Seitsemää oikeaa numeroa ei ole osunut vielä Lestijärvelle. Jännityksellä odotamme, osuuko lauantaina historiallisen suuri potti Keski-Pohjanmaalle ja saadaanko Loton päävoittojen kartalle aivan uusi kunta, pohtii Sundholm.
Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin.
Loton suurimmat voitot
|Sija
|Voitto, euroa
|Paikkakunta
|Ajankohta
|1.
|15 800 000
|Siilinjärvi
|17.9. kierros 37/2022
|2.
|15 700 000
|Kuopio, 5 osuuden porukka
|10.4. kierros 14/2021
|3.
|15 600 000
|Uusikaupunki
|1.2. kierros 5/2020
|4.
|15 500 000
|Lohja
|9.2. kierros 6/2019
|5.
|14 500 000
|Ruokolahti
|2.6. kierros 22/2018
|5.
|14 500 000
|Hyvinkää
|4.11. kierros 44/2023
|6.
|14 200 000
|Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka
|18.6. kierros 24/2017
|7.
|14 100 000
|Tuusula, porukka
|13.2. kierros 6/2016
|8.
|14 000 000
|Kaustinen
|7.11. kierros 45/2020
|8.
|14 000 000
|Sastamala
|2.7. kierros 26/2022
|9.
|13 900 000
|Vaasa, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|9.
|13 900 000
|Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|10.
|13 312 191
|Lahti
|12.4. kierros 15/2014
|11.
|13 000 000
|Savonlinna
|5.8. kierros 13/2023
Haluatko tietää enemmän Loton kuntaonnekkuudesta tai Keski-Pohjanmaan tilastoista? Ota yhteyttä Veikkauksen mediapäivystykseen puh. 09 4370 7000 tai minna.sundholm@veikkaus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Lapin suurin Loton päävoitto on pelattu Rovaniemellä – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa19.8.2025 13:04:41 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Lapin suurin Loton päävoitto on Rovaniemelle vuonna 2015 osunut 7 miljoonan euron potti. Veikkauksen tilastoista paljastuvat myös ne Lapin kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä osunut.
Kymenlaakson suurin lottovoitto on osunut Kouvolaan – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa19.8.2025 12:36:30 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Lotosta Kymenlaaksoon osunut päävoitto on Kouvolaan tullut 7 miljoonan euron potti. Veikkauksen tilastoista paljastuvat myös Kymenlaakson kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä osunut.
Loton potti kohoaa kaikkien aikojen ennätyslukemiin - tänne osui 185 000 euroa16.8.2025 22:40:44 EEST | Tiedote
Lotossa ei löytynyt kierroksella 33/2025 täysosumia. Ensi viikolla tarjolla on Suomen kaikkien aikojen suurin Loton potti, peräti 15,9 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin päävoitto nousee 23 miljoonaan euroon - tässä tulokset15.8.2025 22:38:22 EEST | Tiedote
Eurojackpotista ei löytynyt perjantain arvonnasta kierroksella 33/2025 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 23 miljoonaa euroa.
Loton potissa lauantaina 14,5 miljoonaa euroa - Aikaisemman jättipotin voittaja kertoo elämästään voiton jälkeen14.8.2025 15:08:08 EEST | Tiedote
Veikkauksen lauantai-iltojen klassikko Lotto alkoi alkoi vuonna 1970. Nyt pelin potti on kohonnut huimiin lukemiin 14,5 miljoonaan euroon. Jos lauantaina löytyy vain yksi täysosuma, olisi kyseessä pelin historian viidenneksi suurin voitto. Yksi Loton aikaisemmista jättivoittajista kertoo nyt haastattelussa elämästään voiton jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme