Kelan palvelupiste Loviisassa korvataan muilla palveluilla
Kelan palvelupiste Loviisassa korvataan muilla palveluilla 1.9.2025 alkaen. Kela-asioita voi hoitaa jatkossa OmaKelassa, puhelimessa ja lähialueen palvelupisteissä.
Kelan palvelupiste Loviisassa on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa, puhelimessa, postitse tai Kelan muissa palvelupisteissä.
Kela palvelee asiakkaita edelleen lähialueen palvelupisteissä
Loviisaa lähin Kelan palvelupiste on Porvoossa osoitteessa Lundinkatu 22.
Lähin asiointipiste on Lapinjärven kunnan asiointipiste, joka sijaitsee Lapinjärvellä osoitteessa Lapinjärventie 20 A. Asiointipisteestä asiakas saa Kelan hakemuslomakkeita sekä opastusta asiointiin ja Kelan palveluihin. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä.
Useimmat Kela-asiat hoituvat verkossa ja puhelimessa
Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa tai puhelimessa. Kelan asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkastaa hakemuksensa tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Elämäntilannekohtaiset palvelunumerot löytyvät Kelan verkkosivuilta.
