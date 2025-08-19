Lapsiperheiden kotipalvelu muuttuu maksulliseksi 1. syyskuuta alkaen
Muutos perustuu aluevaltuuston päätökseen.
Lapsiperheiden kotipalvelu muuttuu maksulliseksi 1.9.2025 alkaen. Asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulainsäädännön mukaisesti, ja päätös perustuu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston 17.12.2024 tekemään linjaukseen.
Kotipalvelun apu on käytännönläheistä ja se muokataan perheen tarpeiden mukaan. Palvelu tukee perheitä määräaikaisesti arjen sujumisessa erilaisissa elämäntilanteissa. Palveluun hakeudutaan soittamalla Lapsiperheiden palveluohjaukseen ja neuvontaan tai olemalla yhteydessä omatyöntekijään.
Maksujen määräytyminen
Tilapäinen kotipalvelu:
Maksu on 50 prosenttia aluevaltuuston vuosittain vahvistamasta tilapäisen kotihoidon käyntihinnasta. Vuonna 2025 hinta on 16,40 €/h, jolloin asiakasmaksu on 8,20 €/h. Maksimimaksu on 32,80 €/vrk (enintään 4 tuntia vuorokaudessa).
Maksua ei peritä, jos palvelu toteutetaan lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Tai jos perheen tulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden rajan.
Säännöllinen kotipalvelu:
Asiakasmaksu määräytyy asiakasmaksulain 10 e §:n mukaisesti maksukyvyn, perhekoon ja palvelutuntien perusteella. Maksimimaksu on 39,99 €/h.
Maksujen käsittely ja laskutus
Asiakasmaksujen määrittäminen, mahdollisten maksun alentamishakemusten käsittely ja laskutus hoidetaan keskitetysti konsernipalveluiden talouspalveluissa. Näin varmistetaan asiantuntemus, yhdenmukaisuus ja tehokas palveluprosessi.
Lisää tietoa lapsiperheiden kotipalvelusta ja asiakasmaksujen määräytymisestä:
Lapsiperheiden kotipalvelu - Oma Häme
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka Lammintausta-Mäkeläperhekeskuspalveluiden tulosaluejohtajaPuh:040 847 2044riikka.lammintausta-makela@omahame.fi
