Kelan palvelupiste Raisiossa korvataan muilla palveluilla

Kelan palvelupiste Raisiossa on palvellut asiakkaita maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12–15.30 sekä ajanvarauksella. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa, puhelimessa, postitse tai Kelan muissa palvelupisteissä.

Kela palvelee asiakkaita edelleen lähialueen palvelupisteissä ja asiointipisteissä

Raisiota lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Turussa osoitteessa Aurakatu 8. Palvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–12. Turun Skanssin palvelupiste sijaitsee Skanssin kauppakeskuksessa osoitteessa Skanssinkatu 10 ja on avoinna ajanvarauksella.

Lähimmät asiointipisteet sijaitsevat Naantalissa ja Liedossa. Naantalin kaupungin asiointipiste sijaitsee osoitteessa Käsityöläiskatu 2 ja Liedon kunnan asiointipiste osoitteessa Kirkkotie 13. Asiointipisteestä asiakas saa Kelan hakemuslomakkeita sekä opastusta asiointiin ja Kelan palveluihin. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä. Asiointipisteen yhteydessä toimii lisäksi etäpalvelu, jossa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Asiakas voi soittaa puhelinpalveluun myös tunnistautuneena OmaKelassa. Tunnistautuminen tapahtuu tilaamalla kertakäyttöinen koodi OmaKelassa. Puhelinpalveluun voi jatkossakin soittaa ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia.

Asiakas voi myös jättää soittopyynnön puhelinpalveluun OmaKelassa. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta.

Lue lisää