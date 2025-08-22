Turun virastotalon uudistus on valmis – Suomi-piste avautuu 1.9.
Turun virastotalon muutoshanke on valmistunut aikataulun mukaisesti kesällä 2025. Uusi Suomi-piste avautuu virastotalon ensimmäiseen kerrokseen 1. syyskuuta. Kyseessä on valtion yhteinen käyntiasiointipalvelu, jossa kansalaiset voivat hoitaa useiden virastojen asiat yhdestä paikasta. Uudistus tuo Turkuun nykyaikaiset, viihtyisät ja ympäristöystävälliset työtilat sekä parantaa kansalaisten asioinnin sujuvuutta.
Turun virastotalossa toimii jatkossa yhteensä 17 valtion virastoa ja laitosta yhteisessä työympäristössä. Muutostyöt kattoivat noin 10 000 neliömetriä, ja ne sisälsivät asiakaspalvelutilojen uusimisen, muunneltavat työympäristöt pienehköin tilamuutoksin sekä akustiikan ja äänieristyksen parantamisen. Uudet yhteiskäyttöiset tilat tukevat virastojen ja laitosten toimintaa, ja ne parantavat myös tilojen turvallisuutta ja varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin.
Uudistuksessa hyödynnettiin olemassa olevia monitilaympäristöjä ja toimistokalusteita, mikä pienensi ympäristövaikutuksia ja kustannuksia. Nykyaikaiset työtilaratkaisut ja yhteiskäyttö parantavat tilankäytön tehokkuutta, mikä pienentää valtion hiilijalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannussäästöjä. Muutoksen myötä on ollut mahdollista luopua yli 7 000 neliön muista tiloista, ja hanke säästää valtion virastojen tilakustannuksia noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin viisi miljoonaa euroa, ja pääurakoitsijana toimi Turun Rakennustiimi Oy.
Turun virastotalon yhteisessä työympäristössä työskentelevät Aluehallintovirasto (AVI), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Maanmittauslaitos (MML), Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Business Finland, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Taiteen edistämiskeskus, Ruokavirasto, Traficom, Väylävirasto, Tilastokeskus, Puolustuskiinteistöt ja Senaatti-kiinteistöt, Verohallinto, Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus. 1.1.2026 alkaen kohteessa aloittaa myös Rikosseuraamuslaitos. Suomi-pisteessä asiakaspalvelua 1.9. alkaen tarjoavat Verohallinto, AVI, Maanmittauslaitos ja DVV.
”Muutosten myötä valtion toimintoja ja asiakaspalvelua keskittyy entistä enemmän Turussa yhteen kohteeseen, kun Verohallinto liittyy uutena isona toimijana yhteiseen työympäristöön. Tilojen yhteiskäyttö tuo mukanaan uuden oppimista ja uuden tavan työskennellä yhteisessä ympäristössä myös talossa jo olleille toimijoille”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen projektipäällikkö Katja Päivärinta.
Turun yhteinen työympäristö on osa valtiovarainministeriön hallinnoimaa valtakunnallista palvelu- ja toimitilaverkon uudistusta. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa vastaavia yhteisiä työympäristöjä 18 paikkakunnalle vuoteen 2030 mennessä. Uudistukset tehdään yhteistyössä tilan käyttäjien kanssa, heidän tarpeitaan kuunnellen ja uusiin työnteon tapoihin opastaen.
Suomi-pisteiden verkosto laajenee eri puolille Suomea
Turun Suomi-piste on seitsemäs palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen myötä avattu julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelupiste. Aiemmin pisteitä on avattu Joensuuhun, Lahteen, Lappeenrantaan, Poriin, Kouvolaan ja Jyväskylään. Viranomaisten oman asiakaspalvelun lisäksi useimmissa Suomi-pisteissä on tarjolla yleistä palveluneuvontaa ja digitukea. Aiemmin Suomi-pisteet tunnettiin Yhteisinä palvelupisteinä.
”Turun kohde on ensimmäinen, joka avattiin alusta alkaen Suomi-pisteenä. Nyt Suomi-pisteillä on yhtenäinen ilme, joka on tuttu verkon Suomi.fi-verkkopalveluista. Yhteen kootut palvelut tunnistaa samasta lippulogosta siis sekä netissä että katukuvassa,” toteaa kehittämisjohtaja Marko Puttonen valtiovarainministeriöstä.
Suomi-pisteiden verkostoa rakennetaan 2020-luvun ajan. Loppuvuodesta aloitetaan alueellinen suunnittelu myös Varsinais-Suomessa, minkä myötä saadaan ehdotukset myös muista maakuntaan sijoittuvista Suomi-pisteistä.
Uusi osoite vanhassa sijainnissa on Kulttuurikuja 1, Turku.
Senaatti-kiinteistöt ja valtiovarainministeriö kutsuvat toimittajat tutustumaan uusiin tiloihin 16.9. klo 10.30–12.00. Tilaisuuteen lähetetään lähempänä erillinen kutsu.
Virastojen palveluajat Suomi-pisteessä 1.9. alkaen:
- DVV: ajanvarauksella ma – pe 9:00 – 16:00, ilman ajanvarausta ti, to, pe klo 9:00 – 12:00
- AVI: vain ajanvarauksella ma–pe 8.00–16.15
- MML: ilman ajanvarausta ti–pe 9.00–16.15
- Verohallinto: ma klo 10–16, ti–pe klo 13.00–16.00
- Rikosseuraamuslaitos (tammikuusta 2026 alkaen), akuuteissa asioissa ilman ajanvarausta, ajanvarauksella ma – pe klo 8.00 – 16.15
Tarkemmat tiedot ja poikkeukset kunkin toimijan omilta verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Senaatti-kiinteistöt, Katja Päivärinta, projektipäällikkö, puh. 050 552 2263, katja.paivarinta@senaatti.fi
Valtiovarainministeriö, Marko Puttonen, kehittämisjohtaja, puh. 040 731 1581, marko.puttonen@gov.fi
Verohallinto, Marja Koskimäki, asiakaskokemusjohtaja, puh. 040 717 2880, marja.koskimaki@vero.fi
