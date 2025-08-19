Pohjois-Savon ja Suomen suurin Loton päävoitto on pelattu Siilinjärvellä – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa

- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo.

Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin. Myös Loton historian toiseksi suurin voitto on osunut Pohjois-Savoon vuonna 2021. Tuolloin 15,7 miljoonan euron voiton pääsi jakamaan viiden osuuden porukka, joka oli pelannut rivinsä Palonurmen Kyläkaupassa Kuopiossa.

Jo 55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Pohjois-Savoon vuosien mittaan hieman yli 125 miljoonan euron edestä.



- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Pohjois-Savon kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Pielavesi. Sinne on osunut yksitoista Loton päävoittoa. Pielavesi on samassa tilastossa koko maan kuntien osalta sijalla neljä.

- Kun kuntaonnekkuutta tarkastellaan euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, kärkisijalle Pohjois-Savossa nousee Tuusniemi. Tuusniemi on samalla myös koko maan osalta euromääräisesti mitattuna Suomen yhdeksäksi onnekkain kunta Loton päävoittojen kuntarankingissa, Minna Sundholm kertoo.

Pohjois-Savon maakunnassa on myös kuntia, joihin ei ole vielä osunut Loton päävoittoa.

- Seitsemää oikeaa numeroa Lotosta ei ole osunut vielä Rautavaaraan eikä Vesannolle. Jännityksellä odotamme, osuuko lauantaina historiallisen suuri potti onnekkaaseen Pohjois-Savoon ja saadaanko Loton päävoittojen kartalle aivan uusi kunta, pohtii Sundholm.



Loton suurimmat voitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta 1. 15 800 000 Siilinjärvi 17.9. kierros 37/2022 2. 15 700 000 Kuopio, 5 osuuden porukka 10.4. kierros 14/2021 3. 15 600 000 Uusikaupunki 1.2. kierros 5/2020 4. 15 500 000 Lohja 9.2. kierros 6/2019 5. 14 500 000 Ruokolahti 2.6. kierros 22/2018 5. 14 500 000 Hyvinkää 4.11. kierros 44/2023 6. 14 200 000 Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka 18.6. kierros 24/2017 7. 14 100 000 Tuusula, porukka 13.2. kierros 6/2016 8. 14 000 000 Kaustinen 7.11. kierros 45/2020 8. 14 000 000 Sastamala 2.7. kierros 26/2022 9. 13 900 000 Vaasa, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 9. 13 900 000 Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 10. 13 312 191 Lahti 12.4. kierros 15/2014 11. 13 000 000 Savonlinna 5.8. kierros 13/2023

Haluatko tietää enemmän Loton kuntaonnekkuudesta tai Pohjois-Savon tilastoista? Ota yhteyttä Veikkauksen mediapäivystykseen puh. 09 4370 7000 tai minna.sundholm@veikkaus.fi