Pohjois-Savon ja Suomen suurin Loton päävoitto on pelattu Siilinjärvellä – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Loton ennätyspäävoitto on vielä toistaiseksi vuonna 2022 Siilinjärvelle osunut 15,8 miljoonan euron potti. Veikkauksen tilastoista paljastuvat myös ne Pohjois-Savon kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä osunut.
- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo.
Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin. Myös Loton historian toiseksi suurin voitto on osunut Pohjois-Savoon vuonna 2021. Tuolloin 15,7 miljoonan euron voiton pääsi jakamaan viiden osuuden porukka, joka oli pelannut rivinsä Palonurmen Kyläkaupassa Kuopiossa.
Jo 55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Pohjois-Savoon vuosien mittaan hieman yli 125 miljoonan euron edestä.
- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Pohjois-Savon kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Pielavesi. Sinne on osunut yksitoista Loton päävoittoa. Pielavesi on samassa tilastossa koko maan kuntien osalta sijalla neljä.
- Kun kuntaonnekkuutta tarkastellaan euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, kärkisijalle Pohjois-Savossa nousee Tuusniemi. Tuusniemi on samalla myös koko maan osalta euromääräisesti mitattuna Suomen yhdeksäksi onnekkain kunta Loton päävoittojen kuntarankingissa, Minna Sundholm kertoo.
Pohjois-Savon maakunnassa on myös kuntia, joihin ei ole vielä osunut Loton päävoittoa.
- Seitsemää oikeaa numeroa Lotosta ei ole osunut vielä Rautavaaraan eikä Vesannolle. Jännityksellä odotamme, osuuko lauantaina historiallisen suuri potti onnekkaaseen Pohjois-Savoon ja saadaanko Loton päävoittojen kartalle aivan uusi kunta, pohtii Sundholm.
Loton suurimmat voitot
|Sija
|Voitto, euroa
|Paikkakunta
|Ajankohta
|1.
|15 800 000
|Siilinjärvi
|17.9. kierros 37/2022
|2.
|15 700 000
|Kuopio, 5 osuuden porukka
|10.4. kierros 14/2021
|3.
|15 600 000
|Uusikaupunki
|1.2. kierros 5/2020
|4.
|15 500 000
|Lohja
|9.2. kierros 6/2019
|5.
|14 500 000
|Ruokolahti
|2.6. kierros 22/2018
|5.
|14 500 000
|Hyvinkää
|4.11. kierros 44/2023
|6.
|14 200 000
|Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka
|18.6. kierros 24/2017
|7.
|14 100 000
|Tuusula, porukka
|13.2. kierros 6/2016
|8.
|14 000 000
|Kaustinen
|7.11. kierros 45/2020
|8.
|14 000 000
|Sastamala
|2.7. kierros 26/2022
|9.
|13 900 000
|Vaasa, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|9.
|13 900 000
|Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|10.
|13 312 191
|Lahti
|12.4. kierros 15/2014
|11.
|13 000 000
|Savonlinna
|5.8. kierros 13/2023
