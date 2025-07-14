Scanfil Oyj

Scanfil sijoittui korkeimpaan viiteen prosenttiin EcoVadisin kestävän kehityksen arvioinnissa

19.8.2025 15:00:00 EEST | Scanfil Oyj | Tiedote

Scanfil on saavuttanut kultaluokituksen EcoVadisin kestävän kehityksen arvioinnissa sijoittuen korkeimpaan viiteen prosenttiin maailmanlaajuisesti. Tämä kuvastaa yhtiön sitoutumista kestäviin käytäntöihin erityisesti ympäristö- ja ihmisoikeusasioissa. Toimitusjohtaja Christophe Sut korostaa EcoVadisin merkitystä asiakkaiden arviointityössä. Tavoitteena on nyt platinaluokitus.

Picture from Pärnu electronics and system integration factory
Scanfil Ecovadis Gold achieved in August 2025 Sampsa Pärnänen Scanfil

Scanfil Oyj     Lehdistötiedote     19.8.2025 klo 15.00

Scanfil sijoittui korkeimpaan viiteen prosenttiin EcoVadisin kestävän kehityksen arvioinnissa

"Paransimme hopeasta ja pärjäsimme erityisen hyvin ympäristö- ja ihmisoikeusasioissa", sanoo Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut. "Nykyaikaisessa asiakastyössä EcoVadisin merkitys on kiistaton, ja monet globaalit asiakkaat luottavat siihen arvioidessaan toimittajiensa kestävän kehityksen suorituskykyä."

Kultaluokituksen saavuttaminen tuo esiin Scanfilin omistautumisen ja pitkäjänteisen sitoutumisen kestävään kehitykseen ja vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin.

"Olemme investoineet paljon resursseja kestävään kehitykseen, ja viiden prosentin joukossa oleminen maailmanlaajuisesti osoittaa jatkuvan työn tuloksen. Johdon tuki ja resursointi asialleen omistautuneen tiimin kanssa on mahdollistanut saavutuksen, ja nyt tähtäämme platinaan", sanoo konsernin vastuullisuusjohtaja Mats Lindblad.

Lue lisää Scanfilin vastuullisuustyöstä: https://www.scanfil.com/fi/kestavyys

Lisätietoja: 
Christophe Sut (ruotsiksi ja englanniksi)
toimitusjohtaja
christophe.sut@scanfil.com
+46 721 51 75 02

Mats Lindblad (ruotsiksi ja englanniksi)
Konsernin vastuullisuusjohtaja
mats.lindblad@scanfil.com

Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakkuuksissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli kolme vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 11 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com

