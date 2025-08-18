Tutkimus: Fyysisesti kuormittavissa maa- ja metsätalouden töissä jaksaminen vaatii monenlaista tukea
Maa- ja metsätalouden työurien kestävyysnäkymistä on saatu tuoretta tietoa. Alat ovat tärkeitä ruoan tuotannon, huoltovarmuuden ja kriisinkestävyyden kannalta. Laaja seurantatutkimus antaa rohkaisevan kuvan alan työllisten sopeutumiskyvystä. Sivutoimisilla yrittäjillä on vähemmän haasteita työssä jaksamisessa.
Työterveyslaitoksen ja Melan mediatiedote 22.8.2025
Työterveyslaitoksen rekisteritutkimus Työurien kestävyys Melan vakuuttamilla fyysisesti kuormittavilla aloilla tarkasteli työkyvyttömyyden esiintyvyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä vuosina 2010–2021. Tutkimuksessa hyödynnettiin kansallisesti kattavaa aineistoa, joka mahdollisti pitkän seurannan ja ammattiryhmäkohtaisen tarkastelun.
Työurien kestävyyden kannalta on myönteistä, että MYEL-vakuutetuilla aloilla päätoimisesti toimivat maatalousyrittäjät, metsänomistajat, poronhoitajat ja kalastajat pysyvät työelämässä yhtä todennäköisesti kuin muutkin työlliset. Lisäksi alan sivutoimiset yrittäjät pysyvät työelämässä vieläkin todennäköisemmin. Moni päätoimisista kuitenkin harkitsee alan vaihtamista tai maatalousyritystoiminnan harjoittamista sivutoimisesti.
– Maa- ja metsätaloudessa alanvaihto on todennäköisempää kuin muilla aloilla. Erityisesti naiset ovat todennäköisiä alanvaihtajia. Alan vaihtaminen on todennäköisintä pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen ulkopuolella, summaa tutkimusprofessori Annina Ropponen Työterveyslaitoksesta.
– Tulosta selittänee alan rakennemuutos. Kotieläintuotanto painottuu Itä- ja Pohjois-Suomeen, missä myös tuotannon lopettaminen on suurinta, toteaa johtaja Päivi Wallin Melasta.
– Sivutoimisuuden vaikutuksiin olisi hyvä perehtyä vielä tarkemmin. On mahdollista, että näiden ammattien kuormitus on hallittavampaa ja että sivutoimet näin tukisivat sitä kautta jaksamista, hyvinvointia ja jopa työurien kestävyyttä, Ropponen pohtii.
Sivutoimisten parempaa työssä jaksamista voi selittää myös se, että sivutoimisilla yrittäjillä on yleensä työterveyshuolto palkkatyönsä kautta. Maatalousyrittäjistä työterveyshuollon palvelut on hankkinut vain noin neljännes.
Tuki- ja liikuntaelinoireet ja nuorten yrittäjien tukeminen vaativat huomiota
Seurantatutkimus vahvistaa, että tuki- ja liikuntaelindiagnoosit ovat edelleen yleisin sairauspoissaolojen syy etenkin päätoimisilla maa- ja metsätalouden työntekijöillä. Sairauspäivärahaa saaneista naisia oli enemmän kuin miehiä.
Erikoissairaanhoidon käyttö kasvoi erityisesti vuosina 2020–2021, ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleisempää niillä MYEL-vakuutetuilla, joilla ei ollut sivutoimea.
Tutkijat suosittelevat MYEL-vakuutetuille seuraavia tukitoimia ja ennaltaehkäisyä edistämään työkykyä:
- seurantaa, tukea ja ohjausta niille, joilla ilmenee tuki- ja liikuntaelinoireita
- seurantaa, tukea ja ohjausta nuorille ja ikääntyneille
- seurantaa, tukea ja ohjausta erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomeen
Lisäksi toimenpiteiden vaikutusten ja työhyvinvoinnin kuvaamiseen kaivataan uusia seurantamittareita, jotka reagoivat nopeammin ja herkemmin kuin vuosittain päivittyvät rekisteritiedot.
– MYEL-vakuutetuilla aloilla tarvitaan tukea erityisesti työuran alkuvaiheeseen, ja tähän tulemme erityisesti panostamaan jatkossa. Mela pyrkii myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn neuvonnalla, koulutuksilla ja viestinnällä, toteaa yksikönpäällikkö Pirjo Saari Melan työkykypalveluista.
Tutustu tutkimukseen
- Työurien kestävyys Melan vakuuttamilla fyysisesti kuormittavilla aloilla : rekisteritutkimushankkeen loppuraportti
- Tutkimustietoa työurien kestävyydestä Työelämätieto-palvelussa
- Työelämätiedon analyysiosio tästä tutkimuksesta
Lue lisää Melan rahoittamasta hankkeesta
Lisätiedot
- Tutkimusprofessori Annina Ropponen, Työterveyslaitos, puh. 043 825 1392, annina.ropponen@ttl.fi
- Erikoistutkija Johanna Kausto, Työterveyslaitos, puh. 043 820 0698, johanna.kausto@ttl.fi
- Tutkija Elina Ahola, Työterveyslaitos, puh. 050 473 3789, elina.ahola@ttl.fi
Melan lisätietojen antajat
- Yksikönpäällikkö Pirjo Saari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh 0400 341390, pirjo.saari@mela.fi
- Tiiminvetäjä Arja Peltomäki-Vastamaa, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 0400 320535, arja.peltomaki-vastamaa@mela.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Linkit
Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa.
Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.
Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.
Lisätietoja:
Medialle-sivulta löydät asiantuntijoiden yhteystiedot, mediakalenterin ja aiemmat tiedotteemme.
Tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi.
X: @tyoterveys (fi), @FIOH (en)
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työterveyslaitos
Ungas röst med i debatten om arbetslivet – ett nytt projekt stärker gymnasieelevernas arbetslivsfärdigheter18.8.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Det snabbt föränderliga arbetslivet väcker osäkerhet och oro inför framtiden bland unga. Arbetshälsoinstitutets nya projekt Taidolla työelämään (Kompetens för arbetslivet) gör gymnasieelever till aktiva medforskare i en undersökning som utreder hur arbetsmarknadscoachning och hantering av rädslor inför arbetslivet stöder arbetslivsfärdigheterna och välbefinnandet hos gymnasieelever i åldern 16–18 år.
Nuorten ääni mukaan työelämäkeskusteluun – uusi hanke vahvistaa lukiolaisten työelämävalmiuksia18.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Nopeasti muuttuva työelämä herättää nuorissa epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta. Työterveyslaitoksen uusi Taidolla työelämään -hanke tuo lukiolaiset aktiivisiksi kanssatutkijoiksi tutkimukseen, jossa selvitetään, miten työnhakuvalmennus ja työelämäpelkojen käsittely tukevat 16–18-vuotiaiden lukiolaisten työelämävalmiuksia ja hyvinvointia.
Making the voice of young adults heard in discussions about work life — new project strengthens the work life skills of upper secondary school students18.8.2025 08:00:00 EEST | Press release
Rapidly changing work life causes uncertainty and concern about the future among young people. The Finnish Institute of Occupational Health’s new project "Skills for Working Life" engages upper secondary school students as active co-researchers in examining how job search coaching and processing work life fears can promote the work life preparedness and well-being of upper secondary school students aged 16—18.
Internationellt samarbete skapar nya möjligheter för att främja mental hälsa på arbetsplatser17.6.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Många länder möter liknande utmaningar när det gäller hantering av psykosociala faktorer på arbetsplatsen. Genom att dela kunskap och goda praxis över nationsgränser skapas möjlighet att försöka lösa dessa utmaningar tillsammans. Första hjälpen-förpackningen för mental hälsa erbjuder akut hjälp till små arbetsplatser för att stödja medarbetarnas mentala välbefinnande.
Kansainvälinen yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla17.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Monissa maissa kohdataan samankaltaisia haasteita psykososiaalisten tekijöiden käsittelemisessä työpaikoilla. Jakamalla osaamista ja hyviä käytänteitä yli valtiorajojen näitä haasteita voidaan pyrkiä ratkomaan yhdessä. Mielenterveyden ensiapupakkaus tarjoaa ensihätään apua pienille työpaikoille työntekijöiden mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme