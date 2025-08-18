Kesko ja TCS aloittavat yhteistyön vauhdittaakseen kaupan alan muutosta tekoälyn voimalla

HELSINKI, 20.8.2025: Johtava kaupan alan yhtiö Kesko on solminut strategisen kumppanuuden globaalin IT-palveluiden, konsultoinnin ja liiketoimintaratkaisuiden tarjoajan Tata Consultancy Servicesin (TCS) kanssa. Strategisena kumppanina TCS johtaa Keskon teknologisen ympäristön ydinjärjestelmien transformaatiota Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhteistyö tukee Keskoa kehittämään liiketoimintaprosesseja ja vahvistamaan ketteryyttä. Se tukee myös Keskon pitkän aikavälin kasvu- ja laajenemistavoitteita päivittäistavara- ja autokaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa usealla markkina-alueella.

Uuden monivuotisen kumppanuuden tavoitteena on auttaa Keskoa kiihdyttämään uuden sukupolven digitaalisten palveluiden kehittämistä, parantaa toiminnan tehokkuutta ja ylläpitää kilpailukykyä. IT-ympäristön modernisoinnilla pyritään lisäksi kehittämään mahdollisuuksia tuoda uusia ratkaisuja nopeammin K-ryhmän asiakkaiden saataville. Kumppanuus auttaa Keskoa myös hyödyntämään tekoälyä ja älykästä automaatiota, parantamaan digitaalisten palveluiden laatua ja tuomaan kustannussäästöjä yhtiön kaikissa toiminnoissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. TCS:n toimittamat kattavat, tekoälypohjaiset sovellusten hallintapalvelut ovat osa yhteistyötä. Ne hyödyntävät koneoppimista ja tekoälyä sovellusten toimintavalmiuden valvontaan ja poikkeamien ratkaisemiseen Keskon SAP-ympäristössä ja sen ulkopuolella.

”Yhtenä Suomen ja Pohjois-Euroopan suurimmista kaupan alan toimijoista teemme jatkuvasti töitä pysyäksemme kilpailukykyisinä ja tuodaksemme lisäarvoa laajalle ja moninaiselle asiakaskunnallemme. Teemme yhteistyötä TCS:n kanssa vahvistaaksemme digitaalisten palveluidemme laatua, tehokkuutta ja monikanavaista asiakaskokemusta sekä pysyäksemme innovatiivisina ja joustavina epävarman toimintaympäristön muutosten keskellä”, Keskon tietohallintojohtaja Arto Hiltunen sanoo.

Sopimus kattaa SAP-ympäristöjen ylläpidon ja modernisoinnin sekä digitaalisten sovellusten kokonaisvaltaisen päästä päähän -tuen. Palveluiden tuotantoa tukee yhtenäinen toimintamalli, joka perustuu TCS ignio™ AIOps- ja TCS RiO™ (Rigor in Operations) -viitekehyksiin. Toimintamallit mahdollistavat koko järjestelmäpinon kattavan seurannan sekä ennakoivan häiriöidenhallinnan laajassa mittakaavassa. TCS ignio™ AIOps perustuu agenttipohjaiseen SaaS-arkkitehtuuriin, joka ratkaisee monipilvi- ja hybridiympäristöjen IT-ongelmia autonomisesti.

”Olemme erittäin innoissamme kumppanuudesta Keskon kanssa yhtiön digitaalisen muutoksen kiihdyttämiseksi tekoälypohjaisten ratkaisuidemme ja syvällisen toimialatuntemuksemme avulla. Yhteistyöstä tulee kaupan alalle edelläkävijäesimerkki siitä, kuinka kehittynyt teknologia ja innovaatiot auttavat yrityksiä mukautumaan, parantamaan asiakaskokemuksia ja kehittymään johtaviksi toimijoiksi jatkuvasti kehittyvässä markkinatilanteessa”, TCS:n Suomen maajohtaja Subhadipta Samantray sanoo.

TCS tekee yhteistyötä maailman suurimpien vähittäiskaupan toimijoiden kanssa rakentaakseen yhtiöille kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa sekä tarjotakseen niiden asiakkaille immersiivisiä, yhtenäisiä ja personoituja monikanavaisia asiakaskokemuksia. TCS:n kattava toimialaosaaminen perustuu vuosikymmenten kokemukselle ja relevanteille kaupan alan kumppanuuksille kattaen myymälätoiminnot, kaupankäynnin, toimitusketjut, markkinoinnin, hinnoittelustrategiat ja liiketoimintamallien uudistamisen.

”Kaupan ala käy läpi suurta muutosta, jota ajavat teknologian kehitys ja asiakkaiden kasvavat odotukset. Saumattomat IT-palvelut ja ketterät toiminnot ovat välttämättömiä, jotta Kesko voi rakentaa kasvua nopeasti muuttuvalla ja kilpaillulla markkinalla. Yhteistyö on osa TCS:n laajempaa pyrkimystä edistää yhtiöiden jatkuvasti mukautuvaa liiketoimintaa sekä tarjota laadukkaita palveluita ja pitkän aikavälin visio kestävän, asiakasvetoisen kasvun rakentamiseksi”, TCS:n kaupan alan palveluista Iso-Britanniassa, EMEA-alueella ja Intiassa vastaava johtaja Abhijit Niyogi sanoo.

TCS:llä on ollut Suomessa vahva jalansija viimeisten 30 vuoden ajan. TCS on sijoittunut Suomessa riippumattoman asiakastyytyväisyyskyselyn kärkisijoille, ja Top Employers Institute on tunnustanut yhtiön huipputyönantajaksi Suomessa.