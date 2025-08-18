Kesko ja TCS aloittavat yhteistyön vauhdittaakseen kaupan alan muutosta tekoälyn voimalla
Tata Consultancy Services toteuttaa Keskolle SAP S4 -transformaation, digitaalista kehitystyötä, sovellusten hallintapalveluita ja älykästä automaatiota yhtiön liiketoiminnan skaalaamiseksi sekä uuden sukupolven digitaalisten palveluiden ja kasvun rakentamiseksi.
HELSINKI, 20.8.2025: Johtava kaupan alan yhtiö Kesko on solminut strategisen kumppanuuden globaalin IT-palveluiden, konsultoinnin ja liiketoimintaratkaisuiden tarjoajan Tata Consultancy Servicesin (TCS) kanssa. Strategisena kumppanina TCS johtaa Keskon teknologisen ympäristön ydinjärjestelmien transformaatiota Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhteistyö tukee Keskoa kehittämään liiketoimintaprosesseja ja vahvistamaan ketteryyttä. Se tukee myös Keskon pitkän aikavälin kasvu- ja laajenemistavoitteita päivittäistavara- ja autokaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa usealla markkina-alueella.
Uuden monivuotisen kumppanuuden tavoitteena on auttaa Keskoa kiihdyttämään uuden sukupolven digitaalisten palveluiden kehittämistä, parantaa toiminnan tehokkuutta ja ylläpitää kilpailukykyä. IT-ympäristön modernisoinnilla pyritään lisäksi kehittämään mahdollisuuksia tuoda uusia ratkaisuja nopeammin K-ryhmän asiakkaiden saataville. Kumppanuus auttaa Keskoa myös hyödyntämään tekoälyä ja älykästä automaatiota, parantamaan digitaalisten palveluiden laatua ja tuomaan kustannussäästöjä yhtiön kaikissa toiminnoissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. TCS:n toimittamat kattavat, tekoälypohjaiset sovellusten hallintapalvelut ovat osa yhteistyötä. Ne hyödyntävät koneoppimista ja tekoälyä sovellusten toimintavalmiuden valvontaan ja poikkeamien ratkaisemiseen Keskon SAP-ympäristössä ja sen ulkopuolella.
”Yhtenä Suomen ja Pohjois-Euroopan suurimmista kaupan alan toimijoista teemme jatkuvasti töitä pysyäksemme kilpailukykyisinä ja tuodaksemme lisäarvoa laajalle ja moninaiselle asiakaskunnallemme. Teemme yhteistyötä TCS:n kanssa vahvistaaksemme digitaalisten palveluidemme laatua, tehokkuutta ja monikanavaista asiakaskokemusta sekä pysyäksemme innovatiivisina ja joustavina epävarman toimintaympäristön muutosten keskellä”, Keskon tietohallintojohtaja Arto Hiltunen sanoo.
Sopimus kattaa SAP-ympäristöjen ylläpidon ja modernisoinnin sekä digitaalisten sovellusten kokonaisvaltaisen päästä päähän -tuen. Palveluiden tuotantoa tukee yhtenäinen toimintamalli, joka perustuu TCS ignio™ AIOps- ja TCS RiO™ (Rigor in Operations) -viitekehyksiin. Toimintamallit mahdollistavat koko järjestelmäpinon kattavan seurannan sekä ennakoivan häiriöidenhallinnan laajassa mittakaavassa. TCS ignio™ AIOps perustuu agenttipohjaiseen SaaS-arkkitehtuuriin, joka ratkaisee monipilvi- ja hybridiympäristöjen IT-ongelmia autonomisesti.
”Olemme erittäin innoissamme kumppanuudesta Keskon kanssa yhtiön digitaalisen muutoksen kiihdyttämiseksi tekoälypohjaisten ratkaisuidemme ja syvällisen toimialatuntemuksemme avulla. Yhteistyöstä tulee kaupan alalle edelläkävijäesimerkki siitä, kuinka kehittynyt teknologia ja innovaatiot auttavat yrityksiä mukautumaan, parantamaan asiakaskokemuksia ja kehittymään johtaviksi toimijoiksi jatkuvasti kehittyvässä markkinatilanteessa”, TCS:n Suomen maajohtaja Subhadipta Samantray sanoo.
TCS tekee yhteistyötä maailman suurimpien vähittäiskaupan toimijoiden kanssa rakentaakseen yhtiöille kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa sekä tarjotakseen niiden asiakkaille immersiivisiä, yhtenäisiä ja personoituja monikanavaisia asiakaskokemuksia. TCS:n kattava toimialaosaaminen perustuu vuosikymmenten kokemukselle ja relevanteille kaupan alan kumppanuuksille kattaen myymälätoiminnot, kaupankäynnin, toimitusketjut, markkinoinnin, hinnoittelustrategiat ja liiketoimintamallien uudistamisen.
”Kaupan ala käy läpi suurta muutosta, jota ajavat teknologian kehitys ja asiakkaiden kasvavat odotukset. Saumattomat IT-palvelut ja ketterät toiminnot ovat välttämättömiä, jotta Kesko voi rakentaa kasvua nopeasti muuttuvalla ja kilpaillulla markkinalla. Yhteistyö on osa TCS:n laajempaa pyrkimystä edistää yhtiöiden jatkuvasti mukautuvaa liiketoimintaa sekä tarjota laadukkaita palveluita ja pitkän aikavälin visio kestävän, asiakasvetoisen kasvun rakentamiseksi”, TCS:n kaupan alan palveluista Iso-Britanniassa, EMEA-alueella ja Intiassa vastaava johtaja Abhijit Niyogi sanoo.
TCS:llä on ollut Suomessa vahva jalansija viimeisten 30 vuoden ajan. TCS on sijoittunut Suomessa riippumattoman asiakastyytyväisyyskyselyn kärkisijoille, ja Top Employers Institute on tunnustanut yhtiön huipputyönantajaksi Suomessa.
Johanna PenttiläHead of Communications, TCS NordicsPuh:+46 70 545 07 14johanna.penttila@tcs.com
Kesko Oyj
Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on noin 16 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan johtavia kaupan alan toimijoita ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on noin 12 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 18 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 700 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. www.kesko.fi
Tata Consultancy Services (TCS)
TCS on maailman johtavien organisaatioiden luotettu kumppani digitaalisessa transformaatiossa ja teknologiaratkaisuissa. TCS on sitoutunut korkeimpiin innovaatioiden, teknologiaosaamisen ja asiakastyytyväisyyden standardeihin perustamisvuodestaan 1968 lähtien.
TCS luo pitkäaikaista arvoa asiakkailleen, sijoittajilleen, työntekijöilleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Yhtiöllä on yli 607 000 asiantuntijaa 55 maassa, ja se on tunnustettu huipputyönantajaksi kuudella mantereella. TCS:n kyky ottaa nopeasti käyttöön uusia teknologioita ja skaalata niitä on mahdollistanut pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentamisen asiakkaiden kanssa.
TCS:n liikevaihto oli 31.3.2025 päättyneellä tilikaudella 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
TCS Pohjoismaissa
TCS on toiminut Pohjoismaissa vuodesta 1991. Yrityksen suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia asiakkaita palvelee kaikkiaan 20 000 asiantuntijaa. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana TCS:n asiakkaat ovat joka vuosi valinneet yrityksen yhdeksi parhaista IT-konsultointipalvelujen toimittajista Pohjoismaissa. TCS on myös saanut huipputyönantajan Top Employer -tunnustuksen Suomessa viisi vuotta peräkkäin.
Lisätietoja osoitteessa www.tcs.com.
