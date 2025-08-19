Etelä-Karjalan suurin Loton päävoitto on osunut Ruokolahdelle – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa

- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon lauantaina arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo.

Suurin Etelä-Karjalaan osunut Loton päävoitto on vuodelta 2018, jolloin ruokolahtelainen nettipelaaja nappasi 14,5 miljoonan euron päävoiton.

55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Etelä-Karjalaan vuosien mittaan hieman yli 56,5 miljoonan euron edestä.



- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Etelä-Karjalan kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Savitaipale. Sinne on osunut neljä Loton päävoittoa. Kun kuntaonnekkuutta tarkastellaan euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, kärkisijalle Etelä-Karjalassa nousee Ruokolahti. Myös koko maan kuntien osalta Ruokolahti nousee ykkössijalle samassa tilastossa, Minna Sundholm kertoo.

Etelä-Karjalassa on myös kunta, johon ei ole vielä koskaan osunut Loton päävoittoa.

- Seitsemää oikeaa numeroa Lotosta ei ole osunut vielä Taipalsaareen. Jännityksellä odotamme, osuuko lauantaina historiallisen suuri potti Etelä-Karjalaan ja saadaanko Loton päävoittojen kartalle aivan uusi kunta, pohtii Sundholm.

Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin.



Loton suurimmat voitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta 1. 15 800 000 Siilinjärvi 17.9. kierros 37/2022 2. 15 700 000 Kuopio, 5 osuuden porukka 10.4. kierros 14/2021 3. 15 600 000 Uusikaupunki 1.2. kierros 5/2020 4. 15 500 000 Lohja 9.2. kierros 6/2019 5. 14 500 000 Ruokolahti 2.6. kierros 22/2018 5. 14 500 000 Hyvinkää 4.11. kierros 44/2023 6. 14 200 000 Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka 18.6. kierros 24/2017 7. 14 100 000 Tuusula, porukka 13.2. kierros 6/2016 8. 14 000 000 Kaustinen 7.11. kierros 45/2020 8. 14 000 000 Sastamala 2.7. kierros 26/2022 9. 13 900 000 Vaasa, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 9. 13 900 000 Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 10. 13 312 191 Lahti 12.4. kierros 15/2014 11. 13 000 000 Savonlinna 5.8. kierros 13/2023

