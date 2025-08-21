Kela/FPA

Kelan palvelupisteet Haapajärvellä ja Nivalassa korvataan muilla palveluilla

21.8.2025 12:30:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Kelan Haapajärven ja Nivalan palvelupisteet korvataan muilla palveluilla 1.9.2025 alkaen. Kela-asioita voi hoitaa jatkossa OmaKelassa, puhelimessa ja lähialueen Kelan palvelupisteissä ja asiointipisteissä.

Kelan palvelupiste Haapajärvellä ja Nivalassa on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa, puhelimessa, postitse tai Kelan muissa palvelupisteissä.

Kela palvelee asiakkaita edelleen lähialueiden palvelupisteissä ja asiointipisteissä

Haapajärven ja Nivalan lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Ylivieskassa osoitteessa Kyöstintie 8. Palvelupiste on avoinna keskiviikkoisin klo 12–16.

Haapajärven lähin kunnan asiointipiste sijaitsee Kärsämäellä kirjaston yhteydessä osoitteessa Haapajärventie 1.

Nivalan lähin kunnan asiointipiste on Sievin kunnantalossa, joka sijaitsee osoitteessa Haikolantie 16.

Asiointipisteissä asiakas saa Kelan hakemuslomakkeita sekä opastusta asiointiin ja Kelan palveluihin. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä. Asiointipisteen yhteydessä toimii lisäksi etäpalvelu, jossa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Asiakas voi soittaa puhelinpalveluun myös tunnistautuneena OmaKelassa. Tunnistautuminen tapahtuu tilaamalla kertakäyttöinen koodi OmaKelassa. Puhelinpalveluun voi jatkossakin soittaa ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia.

Asiakas voi myös jättää soittopyynnön puhelinpalveluun OmaKelassa. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta.

Lue lisää

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye