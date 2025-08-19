Koululaisten ja opiskelijoiden terveysasiointi siirtyy OmaKeusote-sovellukseen
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa otetaan käyttöön OmaKeusote-sovellus. OmaKeusoten käyttöönotto sujuvoittaa asiointia terveydenhoitajan kanssa sekä parantaa yhteydenpidon tietoturvaa.
Jatkossa Keusoten alueen oppilaat, opiskelijat ja heidän huoltajansa voivat hoitaa kiireettömiä terveysasioita koulun tai oppilaitoksen terveydenhoitajan kanssa digitaalisesti OmaKeusote-sovelluksessa: he voivat esimerkiksi ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan OmaKeusotessa tai täyttää terveystarkastuksen esitietolomakkeen ennen vastaanottoa.
– OmaKeusoten käyttöönotolla halutaan helpottaa terveysviestintää kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vahvistaa tietoturvaa, kertoo Keusoten perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies Jarna Elomaa.
OmaKeusoten käyttöönotto
OmaKeusoten voi ladata maksutta AppStoresta tai Google Playsta. Sen käyttöönotto edellyttää rekisteröitymistä. Sovellukseen rekisteröidytään vahvalla tunnistautumisella, esimerkiksi pankkitunnuksilla, ja se kannattaakin tehdä heti, jotta sovellus on sujuvasti käytettävissä, kun tarve tulee. Huoltaja voi asioida lapsensa puolesta sovelluksessa, jos kyseessä on alle 12-vuotias tai jos huoltajalla on Suomi.fi-valtuutus yli 18-vuotiaalta.
Sovelluksessa rekisteröitynyt käyttäjä voi lähettää viestin terveydenhoitajalle. Viesteihin vastataan mahdollisimman pian, yleensä 1–7 päivän kuluessa.
Jos oppilas, opiskelija tai hänen huoltajansa ei halua käyttää OmaKeusotea, terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä myös puhelimitse.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarna Elomaa
perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies
jarna.elomaa@keusote.fi
p. 040 807 4530
Jaana Harhala
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esimies
jaana.harhala@keusote.fi
p. 050 497 0248
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
