SDP EDUSKUNTA

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ottaa osaa Eemeli Peltosen omaisten suruun

19.8.2025 14:31:47 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

- Eemeli Peltosen menehtyminen järkyttää syvästi minua ja meitä kaikkia. Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei kommentoi asiaa tänään enempää.

