Varhaiskasvatuslaki ongelmissa: lastenhoitajilta viety mahdollisuudet jatkokoulutukseen, vaikka ala kärsii työvoimapulasta

Ammattiliitto JHL on erittäin huolissaan nykytilanteesta, jossa vaikeuksien kanssa kamppailevan varhaiskasvatusalan ongelmat ovat laajentuneet entisestään. Lastenhoitajien jatkokouluttautumisen mahdollisuudet ovat käytännössä kadonneet.

Aikuiskoulutustuki lakkautettiin, vaikka olisi ollut välttämätöntä kouluttaa tarvittavaa työvoimaa. Ilman koulutusta uudistuvan varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakennetta ei voida toteuttaa.

Työvoimapula pahenee erityisesti aloilla, joille vaaditaan tiettyä tutkintoa. Näitä ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin ammatit. Samanaikaisesti kasvava määrä lastenhoitajia joutuu työskentelemään määräaikaisissa työsuhteissa ja jatkuvassa epävarmuudessa.

JHL:n teetti vuonna 2024 jäsenkyselyn varhaiskasvatuksen työoloista. Vastauksista ilmeni, että etenemismahdollisuuksia nostetaan kehityskeskusteluissa esille sitä harvemmin, mitä pidempään jäsen on ollut alalla.

– Tämä on pahasti ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että varhaiskasvatuksen opettajaksi tai sosionomeiksi olisi syytä kouluttaa nimenomaan työntekijöitä, joilla on vankkaa kokemusta alalta, JHL:n vastaava koulutuspoliittinen asiantuntija Hanna Takolander kuvaa.

Kyselyyn vastasi yli 2 000 jäsentä.

– Kaikki omaehtoiset opiskelumahdollisuudet on poistettu. Olisiko ratkaisu se, että niin yksityiset kuin kunnalliset työnantajat velvoitetaan kouluttamaan lastenhoitajista varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja? Näin vältyttäisiin rikkomasta varhaiskasvatuslakia heti alkuunsa, Takolander esittää.

Epävarmuus ja henkilöstöryhmien eriarvoinen kohtelu vaivaa työilmapiiriä monilla varhaiskasvatuksen työpaikoilla. Tämä vaikuttaa suoraan alan veto- ja pitovoimaan. Nykytilanteeseen vaikuttavat ennen kaikkea työelämän laatuun liittyvät seikat: työhyvinvointi ja työssäjaksaminen, henkilöstömitoituksen haasteet, ja johtajuuden haasteet.

– Varhaiskasvatus on rikki. Alan kriisi syvenee, jollei sille tehdä jotain. Kun työttömyys alalla on jo suurta, voi vain kuvitella, millainen tilanne on, kun uudistettu laki astuu lopullisesti voimaan, Takolander sivaltaa.

