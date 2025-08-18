Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Varhaiskasvatuslaki ongelmissa: lastenhoitajilta viety mahdollisuudet jatkokoulutukseen, vaikka ala kärsii työvoimapulasta

21.8.2025 08:00:00 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote

Jaa

Kasvava työttömyys ja paheneva työvoimapula ovat johtamassa siihen, että vuonna 2030 lopullisesti voimaan astuvaa varhaiskasvatuslakia on täysin mahdotonta noudattaa.

Ammattiliitto JHL on erittäin huolissaan nykytilanteesta, jossa vaikeuksien kanssa kamppailevan varhaiskasvatusalan ongelmat ovat laajentuneet entisestään. Lastenhoitajien jatkokouluttautumisen mahdollisuudet ovat käytännössä kadonneet.    

Aikuiskoulutustuki lakkautettiin, vaikka olisi ollut välttämätöntä kouluttaa tarvittavaa työvoimaa. Ilman koulutusta uudistuvan varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakennetta ei voida toteuttaa.   

Työvoimapula pahenee erityisesti aloilla, joille vaaditaan tiettyä tutkintoa. Näitä ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin ammatit. Samanaikaisesti kasvava määrä lastenhoitajia joutuu työskentelemään määräaikaisissa työsuhteissa ja jatkuvassa epävarmuudessa. 

JHL:n teetti vuonna 2024 jäsenkyselyn varhaiskasvatuksen työoloista. Vastauksista ilmeni, että etenemismahdollisuuksia nostetaan kehityskeskusteluissa esille sitä harvemmin, mitä pidempään jäsen on ollut alalla.  

– Tämä on pahasti ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että varhaiskasvatuksen opettajaksi tai sosionomeiksi olisi syytä kouluttaa nimenomaan työntekijöitä, joilla on vankkaa kokemusta alalta, JHL:n vastaava koulutuspoliittinen asiantuntija Hanna Takolander kuvaa. 

Kyselyyn vastasi yli 2 000 jäsentä. 

– Kaikki omaehtoiset opiskelumahdollisuudet on poistettu. Olisiko ratkaisu se, että niin yksityiset kuin kunnalliset työnantajat velvoitetaan kouluttamaan lastenhoitajista varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja? Näin vältyttäisiin rikkomasta varhaiskasvatuslakia heti alkuunsa, Takolander esittää. 

Epävarmuus ja henkilöstöryhmien eriarvoinen kohtelu vaivaa työilmapiiriä monilla varhaiskasvatuksen työpaikoilla. Tämä vaikuttaa suoraan alan veto- ja pitovoimaan. Nykytilanteeseen vaikuttavat ennen kaikkea työelämän laatuun liittyvät seikat: työhyvinvointi ja työssäjaksaminen, henkilöstömitoituksen haasteet, ja johtajuuden haasteet. 

– Varhaiskasvatus on rikki. Alan kriisi syvenee, jollei sille tehdä jotain. Kun työttömyys alalla on jo suurta, voi vain kuvitella, millainen tilanne on, kun uudistettu laki astuu lopullisesti voimaan, Takolander sivaltaa. 

Lisätietoja:

Hanna Takolander 

Vastaava koulutuspoliittinen asiantuntija  

+358 44 0750 850  

Avainsanat

varhaiskasvatusaikuiskoulutustukikoulutuspäiväkoditlainsäädäntövarhaiskasvatuslaki

Tietoja julkaisijasta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye