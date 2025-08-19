Kutsu medialle: Tervetuloa Keusoten asukasiltaan Nurmijärvelle 26.8. klo 17.00!

Keusoten asukasilta Nurmijärvellä

Aika: tiistaina 26.8.2025 klo 17.00–19.00

Paikka: Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala



Väestön ikääntyminen, työntekijöiden saatavuuteen liittyvät ilmiöt sekä tiukka taloustilanne vaativat meiltä uusia, entistä kestävämpiä ja vaikuttavampia ratkaisuja. Jotta voimme tarjota laadukkaita palveluja silloin, kun niitä tarvitaan, meidän pitää kehittää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa.



Tulevaisuuden sote-palvelujen verkostoa uudistaessamme asukkaiden näkemykset ovat meille erityisen arvokkaita. Kesällä kartoitimme asukaskyselyn avulla nurmijärveläisten näkemyksiä muun muassa siitä, mitä palveluverkko merkitsee arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta, miten muutokset vaikuttavat asukkaiden elämään ja mitä huolia, toiveita tai ideoita asukkailla on.



Nurmijärven asukasillassa käymme läpi asukaskyselyn alustavia tuloksia ja keskustelemme tulevaisuuden palveluverkostosta Nurmijärvellä. Lämpimästi tervetuloa!