Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Kutsu medialle: Tervetuloa Keusoten asukasiltaan Nurmijärvelle 26.8. klo 17.00!

19.8.2025 14:56:47 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Hyvä median edustaja, lämpimästi tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan Keusoten sote-palvelujen verkostosta asukasiltaan Nurmijärvelle.

Keusoten asukasilta Nurmijärvellä
Aika: tiistaina 26.8.2025 klo 17.00–19.00
Paikka: Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala
 
Väestön ikääntyminen, työntekijöiden saatavuuteen liittyvät ilmiöt sekä tiukka taloustilanne vaativat meiltä uusia, entistä kestävämpiä ja vaikuttavampia ratkaisuja. Jotta voimme tarjota laadukkaita palveluja silloin, kun niitä tarvitaan, meidän pitää kehittää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa.
 
Tulevaisuuden sote-palvelujen verkostoa uudistaessamme asukkaiden näkemykset ovat meille erityisen arvokkaita. Kesällä kartoitimme asukaskyselyn avulla nurmijärveläisten näkemyksiä muun muassa siitä, mitä palveluverkko merkitsee arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta, miten muutokset vaikuttavat asukkaiden elämään ja mitä huolia, toiveita tai ideoita asukkailla on. 
 
Nurmijärven asukasillassa käymme läpi asukaskyselyn alustavia tuloksia ja keskustelemme tulevaisuuden palveluverkostosta Nurmijärvellä. Lämpimästi tervetuloa!

