Päijät-Hämeen suurin Loton päävoitto on 9 miljoonaa – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa

- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon lauantaina arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo.

Suurin Päijät-Hämeeseen osunut Loton päävoitto on vuodelta 2024, jolloin maakuntaan osui 9 miljoonan euron päävoitto kierroksella 8/2024. Onnekas mies kertoi tuoreeltaan voiton jälkeen, että hänelle olisi riittänyt yksikin miljoona varsin hyvin.

Jo 55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Päijät-Hämeeseen vuosien mittaan noin 90 miljoonan euron edestä.



- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Päijät-Hämeen kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Padasjoki. Kun kuntaonnekkuutta tarkastellaan euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, Päijät-Hämeen kärkisijalle nousee Asikkala, Minna Sundholm kertoo.

Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin.



Loton suurimmat voitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta 1. 15 800 000 Siilinjärvi 17.9. kierros 37/2022 2. 15 700 000 Kuopio, 5 osuuden porukka 10.4. kierros 14/2021 3. 15 600 000 Uusikaupunki 1.2. kierros 5/2020 4. 15 500 000 Lohja 9.2. kierros 6/2019 5. 14 500 000 Ruokolahti 2.6. kierros 22/2018 5. 14 500 000 Hyvinkää 4.11. kierros 44/2023 6. 14 200 000 Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka 18.6. kierros 24/2017 7. 14 100 000 Tuusula, porukka 13.2. kierros 6/2016 8. 14 000 000 Kaustinen 7.11. kierros 45/2020 8. 14 000 000 Sastamala 2.7. kierros 26/2022 9. 13 900 000 Vaasa, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 9. 13 900 000 Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 10. 13 312 191 Lahti 12.4. kierros 15/2014 11. 13 000 000 Savonlinna 5.8. kierros 13/2023

