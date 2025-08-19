Päijät-Hämeen suurin Loton päävoitto on 9 miljoonaa – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Päijät-Hämeen suurin Loton päävoitto on 9 miljoonaa euroa.
- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon lauantaina arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo.
Suurin Päijät-Hämeeseen osunut Loton päävoitto on vuodelta 2024, jolloin maakuntaan osui 9 miljoonan euron päävoitto kierroksella 8/2024. Onnekas mies kertoi tuoreeltaan voiton jälkeen, että hänelle olisi riittänyt yksikin miljoona varsin hyvin.
Jo 55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Päijät-Hämeeseen vuosien mittaan noin 90 miljoonan euron edestä.
- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Päijät-Hämeen kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Padasjoki. Kun kuntaonnekkuutta tarkastellaan euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, Päijät-Hämeen kärkisijalle nousee Asikkala, Minna Sundholm kertoo.
Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin.
Loton suurimmat voitot
|Sija
|Voitto, euroa
|Paikkakunta
|Ajankohta
|1.
|15 800 000
|Siilinjärvi
|17.9. kierros 37/2022
|2.
|15 700 000
|Kuopio, 5 osuuden porukka
|10.4. kierros 14/2021
|3.
|15 600 000
|Uusikaupunki
|1.2. kierros 5/2020
|4.
|15 500 000
|Lohja
|9.2. kierros 6/2019
|5.
|14 500 000
|Ruokolahti
|2.6. kierros 22/2018
|5.
|14 500 000
|Hyvinkää
|4.11. kierros 44/2023
|6.
|14 200 000
|Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka
|18.6. kierros 24/2017
|7.
|14 100 000
|Tuusula, porukka
|13.2. kierros 6/2016
|8.
|14 000 000
|Kaustinen
|7.11. kierros 45/2020
|8.
|14 000 000
|Sastamala
|2.7. kierros 26/2022
|9.
|13 900 000
|Vaasa, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|9.
|13 900 000
|Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|10.
|13 312 191
|Lahti
|12.4. kierros 15/2014
|11.
|13 000 000
|Savonlinna
|5.8. kierros 13/2023
Haluatko tietää enemmän Loton kuntaonnekkuudesta tai Päijät-Hämeen tilastoista? Ota yhteyttä Veikkauksen mediapäivystykseen puh. 09 4370 7000 tai minna.sundholm@veikkaus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Kanta-Hämeen suurin Loton päävoitto on pelattu Forssassa – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa19.8.2025 14:37:19 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Kanta-Hämeessä pelattu Loton päävoitto on kahdeksan miljoonaa euroa, joka osui Forssaan vuonna 2011. Veikkauksen tilastoista paljastuu myös, että Kanta-Hämeen kaikkiin kuntiin on osunut Loton päävoitto.
Etelä-Karjalan suurin Loton päävoitto on osunut Ruokolahdelle – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa19.8.2025 14:24:30 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Etelä-Karjalaan osunut Loton päävoitto on 14,5 miljoonaa euroa, joka meni Ruokolahdelle. Veikkauksen tilastoista paljastuu myös Etelä-Karjalan kunta, johon Loton täysosumaa ei ole vielä koskaan osunut.
Satakunnan suurin Loton päävoitto on pelattu Raumalla – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa19.8.2025 13:54:03 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Satakunnassa pelattu Loton päävoitto on kahdeksan miljoonaa euroa, joka osui Raumalle vuonna 2022. Veikkauksen tilastoista paljastuvat myös ne Satakunnan kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä osunut.
Etelä-Savon suurin lottovoitto on pelattu Savonlinnassa – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa19.8.2025 13:42:25 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Etelä-Savossa pelattu Loton päävoitto on 13 miljoonaa euroa, joka osui Savonlinnaan vuonna 2023. Veikkauksen tilastoista paljastuu myös Etelä-Savon kunta, johon Loton täysosumaa ei ole vielä osunut.
Pohjois-Savon ja Suomen suurin Loton päävoitto on pelattu Siilinjärvellä – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa19.8.2025 13:27:41 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Loton ennätyspäävoitto on vielä toistaiseksi vuonna 2022 Siilinjärvelle osunut 15,8 miljoonan euron potti. Veikkauksen tilastoista paljastuvat myös ne Pohjois-Savon kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä osunut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme