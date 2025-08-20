Tutkimus: Lapsille määrätään edelleen opiaattipitoisia yskänlääkkeitä vastoin hoitosuosituksia
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Lapsille kirjoitetut yskänlääkereseptit vähenivät vuosina 2017–2023 huomattavasti. Etenkin opiaattipohjaisten yskänlääkkeiden määrääminen kuitenkin herättää huolta. Tutkijat korostavat tarvetta vahvistaa erityisesti nuorempien ja ei-erikoistuneiden lääkäreiden koulutusta ja osaamista lasten turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi.
Lääkärit määräävät edelleen yskänlääkkeitä lapsille, vaikka niitä ei kansallisten hoitosuositusten mukaan pitäisi määrätä lapsille. Yskänlääkereseptejä määrättiin vajaa yksi jokaista sataa alle 16-vuotiasta kohden vuonna 2023.
Yleisimmin lapsille määrätyt yskänlääkkeet olivat opiaattijohdannaisia, esimerkiksi etyylimorfiinia sisältäviä lääkevalmisteita. Myös aivan pienimmille eli alle 2-vuotiaille lapsille määrättiin yskänlääkkeitä, ja niistä yli 90 prosenttia sisälsi opiaattijohdannaisia vuonna 2023.
– Tulos on huolestuttava. Yskänlääkkeiden ja etenkin opiaattijohdannaisten määrääminen lapsille on riski, koska pienet lapset ovat erityisen herkkiä näiden lääkkeiden keskushermostovaikutuksille, sanoo Tampereen yliopiston dosentti Péter Csonka.
Kelan ja Tampereen yliopiston yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin yskänlääkkeiden määräämistä suomalaisille lapsille vuosina 2017–2023. Aineisto kattoi lähes 100 000 reseptiä.
Määräämiskäytännöt muuttuivat
Kokonaisuutena yskänlääkkeiden reseptikäyttö lapsilla on vähentynyt merkittävästi Suomessa. Reseptien määrä oli vuonna 2023 noin kolmannes vuoden 2017 luvuista. Erityisesti alle 5-vuotiaille määrättyjen lääkkeiden määrä on vähentynyt jyrkästi.
Vähenemistä selittävät todennäköisesti muun muassa uudet hoitosuositukset, viranomaisrajoitukset ja lääkäreille suunnatut koulutukset. Etyylimorfiinin käyttö väheni nopeasti sen jälkeen, kun vuonna 2019 annettiin viranomaisvaroitus sen käytön riskeistä lapsilla ja nuorilla.
– Lääketurvallisuuden kannalta on hienoa, että yskänlääkkeiden määrääminen lapsille on vähentynyt nopeasti. Aikaisempien tutkimusten mukaan näyttää siltä, että erilaiset koulutukset, muistutukset ja lääkemääräyspalautteet voivat vaikuttaa lääkäreihin jopa tehokkaammin kuin hoitosuositusten muutokset, sanoo Kelan erikoistutkija Heini Kari.
Tutkijoiden mukaan myös lääkäreille kohdennettua viranomaisviestintää voisi käyttää nykyistä enemmän lääketurvallisuuden parantamiseksi.
Erikoistumattomat lääkärit määräävät suurimman osan resepteistä
Tutkimuksen mukaan 40 prosenttia lasten yskänlääkeresepteistä olivat peräisin lääkäreiltä, joilla ei ole erikoistumiskoulutusta. Lisäksi 18 prosenttia resepteistä oli lääketieteen opiskelijoiden kirjoittamia.
Julkisessa terveydenhuollossa reseptejä kirjoittavat usein yleislääkärit ja nuoremmat lääkärit, kun taas yksityisellä sektorilla lapset pääsevät suoremmin erikoislääkäreille. Reseptien määrä oli kuitenkin kokonaisuudessaan lähes sama molemmilla sektoreilla.
– Erityisesti opiskelijoille ja nuorille lääkäreille olisi tärkeää tarjota aiempaa enemmän ajantasaista tietoa lasten lääkehoidosta, sanoo Péter Csonka.
Uusien yskänlääkkeiden käyttö lisääntyy, vaikka näyttö puuttuu
Tiettyjen yskänlääkevalmisteiden, etenkin ambroksolin ja levodropropitsiinin, käyttö on lisääntynyt erityisesti vanhemmissa lasten ikäryhmissä. Ambroksoli oli vuonna 2023 yleisin yskänlääke 12–15-vuotiailla, vaikka sen tehosta lasten yskän hoidossa on vain vähän näyttöä.
Levodropropitsiini on noussut markkinoille nopeasti, ja sitä on markkinoitu turvallisena vaihtoehtona lapsille, vaikka sen kliininen näyttö lasten yskän hoidossa on puutteellista. Tutkijat korostavat, että uusien lääkkeiden käyttöönottoa tulisi entistä huolellisemmin arvioida ja valvoa, jotta haitallisten tai tehottomien lääkkeiden käyttöä voidaan ennaltaehkäistä.
Itsehoitolääkkeiden käyttö jää näkymättömiin
Ilman reseptiä ostettujen yskänlääkkeiden käyttöä ei pystytty tutkimuksessa arvioimaan. Itsehoitolääkkeitä voi ostaa apteekista ilman, että mihinkään rekisteriin kertyy tietoa siitä, onko lääke ostettu aikuisen vai lapsen käyttöön.
Tutkijat huomauttavat, että yskänlääkkeiden käyttö voikin todellisuudessa olla merkittävästikin yleisempää kuin mitä reseptitiedot kertovat. Jotta lasten altistumista erilaisille lääkkeille voitaisiin arvioida kokonaisuutena, tarvittaisiin myös itsehoitovalmisteista seurantatietoa.
– Myös vanhemmille on tärkeä kertoa siitä, että yskänlääkkeet eivät juuri auta lapsia vaan ne voivat olla jopa haitallisia. Tässä esimerkiksi apteekkien lääkeneuvontatyö korostuu, sanoo Heini Kari.
Lisätietoa
Alkuperäinen julkaisu: Csonka P, Nurminen F, Lauhkonen E, Kari H. (2025) Cough medicine prescriptions for children by physician specialty and healthcare sector: a Finnish population‑based nationwide register study European Journal of Pediatrics 184:471. https://doi.org/10.1007/s00431-025-06306-2
Csonka P, Nurminen F, Lauhkonen E, Kari H. (2025) Temporal Trends and Regional Variation in Cough and Cold Medication Prescription Rates in Finland 2017–2023. Acta Paediatr. 2025;114(7):1734-1736. https://doi.org/10.1111/apa.70084
Yhteyshenkilöt
Péter Csonkalastentautien erikoislääkäri, dosenttiTampereen yliopistoPuh:050 366 1103peter.csonka@tuni.fi
Heini KarierikoistutkijaKelaPuh:020 634 1922heini.kari@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee 19.6.–1.8. arkisin klo 9–15. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Valfrihetsförsöket för personer som fyllt 65 år inleds 1.9 – hundratals vårdföretag deltar20.8.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
I september inleds försöket med valfrihet för personer som fyllt 65 år och hundratals privata aktörer inom hälso- och sjukvården deltar, inklusive stora riksomfattande företag. Under försöket får 1,3 miljoner finländare chansen att uppsöka privat allmänläkare till ett pris som motsvarar klientavgiften inom den offentliga primärvården. FPA publicerar uppgifter om de tjänsteproducenter som deltar i försöket på sin webbplats senast 1.9.2025
65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu käynnistyy 1.9. – mukana satoja terveysalan yrityksiä20.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Syyskuun alussa käynnistyvään 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeiluun osallistuu satoja yksityisiä terveysalan toimijoita, ja mukana ovat myös suuret valtakunnalliset yritykset. Kokeilun aikana 1,3 miljoonaa suomalaista saa mahdollisuuden asioida yksityisellä yleislääkärillä julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Kela julkaisee tiedot kokeiluun osallistuvista palveluntuottajista verkkosivuillaan viimeistään 1.9.2025.
Pilot study on freedom of choice in healthcare begins on 1 September – hundreds of private healthcare providers to participate20.8.2025 10:00:00 EEST | Press release
Hundreds of private healthcare providers have joined the pilot study on freedom of choice in healthcare for persons aged 65 or over that is slated to begin at the beginning of September, including large service providers that operate nationwide. During the pilot study, 1.3 million Finns will have the opportunity to book appointments with a private general practitioner at the price of the local user fee charged by public healthcare providers. Kela will publish a list of all participating service providers on its website by 1 September 2025 at the latest.
FPA ber arbetsgivarna att övergå från Ilmoitin.fi till andra e-tjänster19.8.2025 08:13:02 EEST | Pressmeddelande
Den sista dagen då arbetsgivarna kan ansöka om FPA-förmåner med eSARA-filer i tjänsten Ilmoitin.fi är 30.9.2025. Efter det kan förmåner som hänför sig till arbetstagare, såsom sjuk- eller föräldradagpenning, sökas antingen i inkomstregistret eller i dagpennings- och ersättningstjänsten för arbetsgivare.
Kela pyytää työnantajia siirtymään pian Ilmoitin.fi-palvelusta muihin asiointipalveluihin19.8.2025 08:13:02 EEST | Tiedote
30.9.2025 on viimeinen päivä, jolloin työnantajat voivat hakea Kelan etuuksia eSARA-tiedostoilla Ilmoitin.fi-palvelussa. Sen jälkeen työntekijöihin liittyviä etuuksia kuten sairaus- tai vanhempainpäivärahoja voi hakea joko tulorekisterissä tai Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme