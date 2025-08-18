Koffarin Kinofest keräsi 7500 kävijää lanseeraamalla asukaslähtöisen festivaalikonseptin Helsinkiin
Asukaslähtöisen elokuva- ja musiikkifestivaali Koffarin Kinofest toi Sinebrychoffin puistoon elokuussa noin 7500 hengen yleisön. Ensimmäistä kertaa järjestetty, Savoy-teatterin tuottama tapahtuma oli osa OmaStadi-hanketta. Monipuolinen ohjelma keräsi laajaa kiitosta, ja kaupunkilaiset toivovat festivaalin jatkuvan.
Uutta kolmipäiväistä elokuva- ja musiikkifestivaali Koffarin Kinofestiä vietettiin viime viikonloppuna 15.-17.8. Hetkittäin viileästä ja sateisesta säästä huolimatta tapahtuma keräsi yhteensä noin 7500 hengen yleisön ja saavutti asetetut kävijätavoitteet. Varsinkin Ina Forsmanin ja Michael Bleun tähdittämä avauskonsertti perjantaina sekä Knucklebone Oscarin ja Marikon ensimmäinen yhteinen esiintyminen lauantaina osoittautuivat yleisömagneeteiksi.
Festivaali on saanut jo tähän mennessä runsaasti positiivista palautetta yleisöltä mm. sijainnin, fasiliteettien ja ohjelmiston osalta. Lasten huomioimista ohjelmassa arvostettiin.
"Festivaalilla oli ihania kohtaamisia yleisön kanssa. Saimme paljon positiivista palautetta ja keskusteluissa nousi usein esiin kysymys, että tuleehan tapahtumalle jatkoa", festivaalin tapahtumatuottaja Veronika Pesonen kertoo.
Koffarin Kinofest oli osa osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hanketta. Kaupunkilaiset valitsivat festivaalin toteutettavaksi Helsingin kaupungin OmaStadi-ehdotusten joukosta. Festivaalin tuotannosta vastasi Savoy-teatteri Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.
"Kaiken kaikkiaan festivaali onnistui hyvin ja tiimimme teki upeaa työtä. Sydäntäni lämmittää muun muassa innostunut yleisöpalaute ohjelmiston suhteen, sillä oli hienoa päästä tuomaan Savoy-teatterin ydinosaamista aivan uuteen ympäristöön", festivaalin vastaava tuottaja Sirpa Hynninen pohtii.
Parasta rytmimusiikkia niin lavalla kuin valkokankaalla
Festivaalin avasi perjantaina näyttelijä ja tuore kaupunginvaltuutettu Pirjo Lonka (vas.). Puhetta seurasi kansainvälisesti menestyneen soul-laulaja Ina Forsmanin ja tuottaja-laulaja Michael Bleun ensimmäinen yhteiskonsertti. Koffarin Kinofestissä Forsmanin ja Bleun kanssa esiintyivät Otto Porkkala, kitara, Juuso Lepistö, basso, Benjamin Nylund, rummut ja Samuli Rautiainen, koskettimet. Perjantai-illan päätti tyylikkäästä retrosoundtrackistaan kuuluisa, Cannesissakin palkittu draamaklassikko In the Mood for Love (2000, ohj. Wong Kar-wai).
Lauantain 16.8. ohjelma alkoi Sinebrychoffin taidemuseon tiloissa, joissa näytettiin 40-vuotisjuhlavuottaan viettävän Studio Ghiblin Naapurini Totoro (1988, ohj. Hayao Miyazaki). Lastenohjelma jatkui puistossa Tunteellisen Siilin konsertilla, jossa musisoivat Kyösti Salmijärvi, Markus Lampela sekä Hiski Pajuniemi.
Aikuisten ohjelma alkoi jazzlaulaja Anna Inginmaan ja kitaristi Pekka Laineen duon esityksellä. Lauantai jatkuu kotimaisen bluesin mestarin Knucklebone Oscarin konsertilla, jossa erikoisvieraana esiintyy Kwan-yhtyeestä tuttu laulaja Mariko. Kokoopanoon kuuluivat myös Risto "Hillside" Kumpulainen, koskettimet, Mikko Murtomaa, basso ja Janne "Matulha" Mathlin, rummut. Illan elokuvana nähtiin musiikkidokumentti Becoming Led Zeppelin (2025, ohj. Bernard MacMahon).
Sunnuntain 17.8. alkuiltapäivässä näytettiin toinen Hayao Miyazakin ohjaama animaatioklassikko, Kikin lähettipalvelu (1989). Puistossa lapsia viihdytti iltapäivällä Klovni Täpätä, jonka jälkeen yleisöä villitsi Riikka Keräsen, Vesa Ojaniemen ja Anssi Tirkkosen muodostama Megasakki.
Sunnuntain alkuillassa kuultiin Emilia Siscoa, joka esiintyi kitaristi Tuomas Metsbergin kanssa. Festivaalin päätöskonserttina oli Jukka Eskola Soul Trion paluukonsertti. Yhtyettä johti trumpetisti Jukka Eskola, rummuissa kuultiin Teppo Mäkystä ja Hammond-uruissa Mikko Helevää. Tapahtuman päätöselokuvana nähtiin Aretha Franklin -dokumentti Amazing Grace (2018, ohj. Sydney Pollack & Alan Elliott).
Ohjelmanumeroiden välissä tunnelmaa loi DJ Miia Laine.
Festivaalin kumppaneita ovat Pop Up Kino Helsinki, Cinema Mondo, Sinebrychoffin taidemuseo, Ravintola Kiltakellari, Ravintola Southpark, Radio Helsinki, Aleksanterin teatteri, Suomen häirintäyhdyshenkilöt ry, Eteläiset kaupunginosat ry ja Pro Hietalahti ry.
OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. OmaStadissa voit tehdä ehdotuksia ja äänestämällä päättää siitä, miten kaupunki käyttää 10 miljoonaa euroa. Uusi kierros käynnistyy syksyllä 2025. Ehdotuksia voi tehdä OmaStadi-sivustolla 22.9.-5.10.2025. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.
Savoy-teatteri
750-paikkainen Savoy-teatteri on kansainvälinen konserttisali keskellä Helsinkiä. Sen ohjelmistossa painottuvat maailmanmusiikki, jazz, musiikkiteatteri ja elokuva. Savoy-teatterissa vierailee vuosittain noin 200 artistia tai esiintyjäryhmää. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa.
Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki
