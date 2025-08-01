Linnanmäen loisteliaat syksyn tapahtumat lähestyvät – uudistuneen iik!weekin ja keikkojentäyteisen Valokarnevaalin lipunmyynti on alkanut

Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2025 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.