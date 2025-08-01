Linnanmäen loisteliaat syksyn tapahtumat lähestyvät – uudistuneen iik!weekin ja keikkojentäyteisen Valokarnevaalin lipunmyynti on alkanut
Linnanmäen huvikalenteri kääntyy kohti syksyn innostavia tapahtumia. Uudistunut kauhufestivaali iik!week muuttaa huvipuiston mustanpuhuvaksi syyskuussa. Säkenöivässä Valokarnevaalissa nähdään jokaisena päivänä keikkoja ohjelmalava Estradilla lokakuussa.
Linnanmäki sukeltaa kauhun uumeniin 5.-28.9.2025 perjantaista sunnuntaihin, kun vavisuttavat iik!week-kauhuelämykset valtaavat huvipuiston. iik!weekin aikana Linnanmäki pukeutuu mustanpuhuvaan tunnelmaan.
Huvilaitteiden pyöritysten lisäksi kauhufestivaali tuo Linnanmäelle viisi uniikkia kauhukohdetta sekä neljä hyytävää aluetta. Lisäksi huvipuistossa kohtaa kauhuhahmoja jo ensimmäisellä askeleella, sillä ympäri puistoa vaeltaa monenlaisia olentoja kauhunnälkäisten riemuksi.
Lähes kaikki iik!week-kauhukohteet ovat uudistuneet. Täysin uusi kohde Pahuuden työmaa on rakentunut Linnanmäen vesitorniin. Ikäsuositus kauhutapahtumaan on 12 vuotta.
iik!weekin syövereihin pääsee seikkailemaan koko huvikauden käyvällä Isohupi-rannekkeella (53 euroa, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 51 euroa).
Isohupi-rannekkeella voi huvitella kaikissa tapahtuman kauhukohteissa ja -alueilla sekä avoinna olevissa huvilaitteissa. Aluelipulla pääsee sisään kauhutunnelmaiseen huvipuistoon.
– iik!week järjestetään nyt yhdeksättä kertaa ja kauhufestivaali on joka vuosi kehittynyt valtavasti. Olemme innoissamme voidessamme muuntaa koko Linnanmäen elämyksentäyteiseksi kauhunäyttämöksi syyskuun ajaksi. Uusi Pahuuden työmaa -kohde tarjoaa suositusikänsä +18 mukaisesti ennennäkemättömän hyytävää kauhua Linnanmäellä. Myös uudistunut lippukäytäntömme luo uudenlaisia tapoja vierailla tapahtumassa, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.
Valokarnevaalissa nähdään keikkoja jokaisena iltana
Taianomainen Valokarnevaali huipentaa huvipuistokauden. Karnevaalin aikana päästään kokemaan huvipuisto upeassa väriloistossa säkenöivien valohahmojen sekä loistavien artistien kera. Koko perheelle sopivan Valokarnevaalin aikaan 10.-19.10.2025 Linnanmäki pukeutuu juhlavaan ja näyttävään valoasuun.
Linnanmäen 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi myös Valokarnevaalissa nähdään Linnanmäki-klassikko, kun ohjelmalava Estradilla järjestetään tapahtuman jokaisena iltana konsertteja klo 19.
Valokarnevaaliin voi saapua aluelipulla (25 euroa), Isohupi-rannekkeella (53 euroa, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 51 euroa) tai Pikkuhupi-rannekkeella (43 euroa, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 41 euroa). Keikoille pääsee osallistumaan myös aluelipulla.
– Odotamme innoissamme syksyn teematapahtumiamme, joiden myötä pääsemme tarjoamaan laitehuvittelun lisäksi säväyttäviä elämyksiä asiakkaillemme. Jos on vieraillut Lintsillä kesäkauden aikana, teematapahtumat tarjoavat paljon uusia syitä vierailla myös syksyllä huvipuistossa, Järvelä kertoo ja päättää:
– Kumpikin teematapahtumamme on perinteisesti myyty monelta illalta loppuun. Odotammekin paljon vipinää verkkokaupassamme, jossa on tänään avattu iik!weekin lisäksi Valokarnevaalin lippukauppa.
Valokarnevaalin aikana ohjelmalava Estradille saapuvat seuraavat artistit:
Pe 10.10. Ares
La 11.10. Ahti
Su 12.10. Bee
Ma 13.10. Bizi
Ti 14.10. Arppa
Ke 15.10. Anssi Kela
To 16.10. Sara Siipola
Pe 17.10. Mikael Gabriel
La 18.10. ANI
Su 19.10. Pariisin kevät
iik!week-kauhufestivaali Linnanmäellä perjantaista sunnuntaihin 5.-28.9.2025 ja Valokarnevaali 10.-19.10.2025. Muutokset mahdollisia.
Yhteyshenkilöt
Jessi VidbergViestintäpäällikköPuh:040 510 3847jessi.vidberg@linnanmaki.fi
Satu JärveläToimitusjohtajaPuh:050 441 4445satu.jarvela@linnanmaki.fi
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2025 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
